Nvidia, Microsoft, Meta✴, Palantir и более 20 других компаний опубликовали открытое письмо, призывающее политиков не вводить «преждевременные ограничения» в отношении моделей искусственного интеллекта с открытыми весами, которые «усиливают конкуренцию или стимулируют инновации за рубежом».

Любой желающий может скачивать, изменять и запускать на собственной инфраструктуре ИИ-модели с открытыми весами, и в последние недели они стали предметом ожесточённых дебатов в технологическом сектора. Китайские открытые модели сокращают отрыв от продукции ведущих американских лабораторий OpenAI и Anthropic, которые выпускают преимущественно закрытые модели. Чиновники и руководители компаний пытаются понять, следует ли ограничивать доступ к китайским моделям в США. Масла в огонь подлил китайский стартап Moonshot AI, который представил открытую модель Kimi K3, превосходящую передовые американские решения по ряду отраслевых показателей. В Белом доме инициировали расследование на предмет возможной кражи китайскими компаниями американской интеллектуальной собственности и допустили, что в их отношении могут ввести санкции.

Американские технологические компании предостерегли в открытом письме от необдуманных действий. Они написали, что открытые ИИ-модели способствуют конкуренции и гарантируют, что преимущества технологии «широко распределяются, а не концентрируются в нескольких руках». «Опираться исключительно на закрытые модели по своей сути небезопасно: их можно взломать, использовать не по назначению, вывести из строя так, что посторонние не заметят. А концентрация передовых возможностей ИИ в небольшом количестве закрытых моделей усугубляет этот риск», — говорится в письме. Глава Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang), гендиректор Microsoft Сатья Наделла (Satya Nadella) и глава SpaceX Илон Маск (Elon Musk) опубликовали документ в соцсетях; последний заявил о его поддержке, хотя SpaceX письмо не подписала.

Не подписали его и OpenAI с Anthropic. Два стартапа, каждый из которых оценивается почти в $1 трлн, готовятся к масштабному выходу на биржу. Президент OpenAI Грег Брокман (Greg Brockman) заявил, что его компания верит в широкий доступ к технологиям, и в обсуждении запрета китайских моделей с администрацией президента он не участвовал. «Думаю, что ИИ и его использование на самом деле очень нужны демократии. Поэтому я, на каком-то глубоком уровне, считаю, что иметь и использовать больше моделей — это хорошо», — заявил он.

Советник Белого дома Майкл Крациос (Michael Kratsios) уверен, что Moonshot AI разработала Kimi K3 путём дистилляции моделей Anthropic, то есть китайскую модель обучили напрямую на ответах американской, что равносильно краже интеллектуальной собственности. Опасения по этому поводу, считают подписавшие письмо американские компании, следует решать в «целенаправленных правовых и коммерческих рамках», а не «радикальными ограничениями на методы, которые играют важную роль в инновациях в области ИИ. <..> Наше лидерство в области ИИ будет оцениваться не по одной передовой модели ИИ, а по тому, построят ли Соединённые Штаты сильную, открытую экосистему, которая распространится на каждый сектор. Это важно для создания возможностей для инноваций и процветания по всей стране».