Google подтвердила, что Pixel 11 станут дороже из-за дефицита памяти

В преддверии запуска смартфонов Pixel 11 вице-президент Google по разработке устройств Шакил Баркат (Shakil Barkat) рассказал, как на новинки повлиял «серьёзный кризис с чипами памяти», который наблюдается в отрасли последние месяцы. В дополнение к этому стало известно, что Google работает над тем, чтобы повысить эффективность использования оперативной памяти в Android.

Баркат подчеркнул, что Google, как и другие производители потребительской электроники, столкнулась с беспрецедентным ростом затрат на комплектующие. Он отметил, что «никогда ещё не было такого роста цен на память, с которым мир столкнулся сейчас». Он указал на данные Morgan Stanley, в соответствии с которыми стоимость чипов памяти выросла в шесть раз. Так 1 Гбайт оперативной памяти подорожал с $2,80 в 2025 году до $12 в 2026 году.

В беседе с журналистами Баркат заявил, что Google «защищала своих клиентов от последствий колебаний поставок так долго, как только могла». Тем не менее, он добавил, что «экономика изменилась фундаментально, и мы не застрахованы от этого». В связи с этим все устройства семейства Pixel столкнутся с «корректировками» цен, которые «будут внедряться динамически в соответствии с реалиями поставок». Это касается и будущих смартфонов Pixel 11, хотя точные цифры Google не раскроет до официальной презентации новинок, запланированной на 12 августа.

Google отмечает своё стремление «предоставлять премиальные возможности по доступной цене». Баркат сказал, что покупатели по-прежнему могут рассчитывать на акции, предложения по трейд-ину и пакетные бонусы, такие как Google One. Согласно недавним утечкам, из-за проблем с чипами памяти объём ОЗУ базового Pixel 11 уменьшится с 16 Гбайт до 12 Гбайт. Ожидается, что стартовая цена Pixel 11 и Pixel 11 Pro вырастет на $100, но удвоение объёма внутреннего хранилища до 256 Гбайт несколько смягчит это удорожание. При этом цена Pixel 11 Pro XL и Pixel 11 Pro Fold может просто вырасти на $100 без увеличения объёма внутреннего накопителя.

Дефицит чипов памяти также повлияет на «уже продаваемые смартфоны Pixel». Google не уточнила, о каких именно моделях идёт речь, но, вероятно, это касается Pixel 10a, который не прошёл и половины жизненного цикла в качестве бюджетного смартфона компании. Когда именно смартфоны Google могут подорожать, не уточняется.

Внося эти изменения, Google заявила, что внимание компании сосредоточено на том, чтобы «предлагаемые устройства оставались конкурентоспособными во всех сегментах семейства Pixel». Помимо вынужденной необходимости переложить увеличившиеся затрат на покупку комплектующих на потребителей, Google также «активно решает эти проблемы инженерными методами». В беседе с журналистами Баркат упомянул «целенаправленную работу» по снижению требований к памяти в Android и экосистеме приложений, чтобы «устройства могли иметь меньше ОЗУ, сохраняя при способность предоставлять отличный пользовательский опыт».