Apple выпустит первый водонепроницаемый iPad в этом году

По сообщениям сетевых источников, Apple выпустит новый iPad mini осенью этого года, и, как ожидается, он станет первым планшетом компании с водонепроницаемым корпусом. Ещё в прошлом году СМИ писали, что Apple работает над водонепроницаемым корпусом для будущих iPad, благодаря чему планшет можно будет использовать безопасно во влажной среде, например, в ванной или у бассейна.

В настоящее время ни один iPad не имеет официального рейтинга водонепроницаемости, и Apple не считает существующие версии планшетов безопасными для использования во влажной среде. Чтобы исправить это разработчики создали вибрационную систему динамиков, которая позволяет отказаться от использования традиционных отверстий для динамиков. Такой подход позволяет излучать звук через плоские поверхности на корпусе устройства, фактически превращая части корпуса в диффузор динамика и устраняя один из основных путей проникновения воды и пыли внутрь.

Этот подход отличается от того, как Apple защищает от влаги iPhone, где используются прокладки и клей для герметизации отверстий динамиков и других отверстий, через которые внутрь корпуса может попасть вода. На данный момент неизвестно, какой рейтинг водонепроницаемости получит новый iPad mini, но последние модели iPhone защищены от влаги по стандарту IP68, что позволяет им выдерживать погружение в воду на глубину до шести метров на 30 минут.

Apple достаточно давно работает над новой системой вывода звука без использования традиционных отверстий. Ещё в 2014 году компания зарегистрировала патент, в котором описывалась «механически управляемая панельная акустическая система», в которой для передачи звука используются вибрирующие плоские поверхности.

Не так давно журналист Bloomberg Марк Гурман (Mark Gurman) писал, что Apple выпустит новый iPad mini к октябрю. Корейское издание ETNews в прошлом месяце сообщило, что Samsung Display начала серийное производство OLED-панелей для нового планшета Apple. Всё это указывает на то, что новый iPad mini может быть запущен осенью.

Помимо водонепроницаемости и OLED-экрана новый iPad mini, как ожидается, получит более производительный микропроцессор. Случайно опубликованный Apple программный код указывал на то, что в устройстве задействован чип A19 Pro, который используется в iPhone Air. Однако позднее появилась информация о том, что iPad mini получит ещё не выпущенный чип A20 Pro.

Apple последний раз обновляла iPad mini в октябре 2024 года, выпустив модель с чипом A17 Pro и поддержкой ИИ-функций Apple Intelligence. После масштабного повышения цен в июне этого года стоимости iPad mini начинается с $599. Ранее сообщалось, что iPad mini с OLED-дисплеем может стоить на $100 дороже, но это было до повышения цен, обусловленных дефицитом чипов памяти и резким ростом цен на комплектующие.