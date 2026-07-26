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Корабль «Союз МС-28» доставил с МКС в Казахстан двух россиян и американца

Спускаемый аппарат пилотируемого корабля «Союз МС-28» с экипажем 74-й долговременной экспедиции Международной космической станции совершил посадку в районе города Жезказган в Казахстане. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале государственной корпорации «Роскосмос».

Источник изображений: «Роскосмос»

Источник изображений: «Роскосмос»

«Сегодня в 13:27 мск спускаемый аппарат корабля "Союз МС-28" приземлился в районе города Жезказган. На борту — космонавты «Роскосмоса» Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, а также астронавт NASA Кристофер Уилльямс», — говорится в сообщении «Роскосмоса».

Корабль «Союз МС-28» с экипажем отстыковался от орбитальной станции в 10:03 мск. Что касается самого «Союз МС-28», то он представляет собой российский пилотируемый транспортный космический корабль, разработанный и произведённый ракетно-космической корпорацией «Энергия». Корабли серии «Союз» применяются в рамках миссий по доставке экипажей на МКС, а также для их возвращения на Землю.

«Союз МС- 28» был запущен в космическое пространство в ноябре прошлого года с площадки космодрома Байконур. Члены 74-й долгосрочной экспедиции за время своего пребывания на орбитальной станции провели несколько научных экспериментов, а также принимали участие в обслуживании станции и проводили работы в открытом космосе.

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Теги: мкс, союз мс-28, космос
мкс, союз мс-28, космос
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