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Обрыв ЛЭП показала ещё одну угрозу, создаваемую ИИ ЦОД — они способны раскачать энергосеть за секунды

Обрыв линии электропередачи в пригороде Вашингтона подсветил ещё одну проблему, которую могут создавать центры обработки данных для энергосетей. После обрыва более 3 ГВт нагрузки практически одновременно перешли в резервный режим, что вызвало десятиминутный скачок напряжения в сети крупнейшего в США регионального оператора электроэнергии PJM и заставило экспертов заговорить о системной проблеме в энергоснабжении из-за ИИ-кластеров.

Источник изображения: Evgeniy Alyoshin/Unsplash

Источник изображения: Evgeniy Alyoshin/Unsplash

После сбоя на линии центры обработки данных, автоматически переключившись на резервное питание, практически одновременно сняли нагрузку с внешней сети. По сообщению TechCrunch со ссылкой на данные PJM, примерно за 30 секунд из энергосистемы исчезло потребление мощностью около 3,1 ГВт. Поскольку электростанции продолжали работать в прежнем режиме, это привело к резкому скачку напряжения: на пике избыток достиг 3,49 ГВт. Сеть оказалась перегружена непроданной энергией, и на ее полную стабилизацию ушло около 11 минут.

Как отмечают специалисты, подобные события становятся всё более вероятными из-за высокой концентрации центров обработки данных, созданных для обучения нейросетей в Северной Вирджинии и расположенных в зоне ответственности PJM. Технический директор ON.Energy Рикардо де Азеведо (Ricardo de Azevedo) назвал произошедшее предупреждением о более серьёзных проблемах, подчеркнув, что аналогичные ситуации с крупными потребителями электроэнергии стали происходить всё чаще.

По словам старшего специалиста Independent Electricity System Operator Али Зейна Банатвалы (Ali Zain Banatwala), большинство ИИ-кластеров реагируют на колебания напряжения практически одновременно, из-за чего потребление падает за считаные секунды. Эксперт считает, что более безопасным подходом стало бы последовательное отключение и повторное подключение объектов, позволяющее операторам сети эффективнее контролировать подобные процессы.

Одним из вариантов решения проблемы ON.Energy называет систему бесперебойного питания для всего кампуса центра обработки данных. Используя аккумуляторные батареи и оборудование для преобразования энергии, такая система позволяет сглаживать изменения нагрузки, обеспечивая стабильное энергопотребление и компенсируя кратковременные колебания напряжения без отключения объектов от сети. В настоящее время компания устанавливает такие комплексы суммарной мощностью 3 ГВт на четырёх площадках.

Проблему уже начали учитывать и операторы энергосетей. В частности, ERCOT намерена обязать крупных потребителей, включая ИИ-кластеры, сохранять подключение во время кратковременных нарушений электроснабжения. По оценкам Synapse Energy Economics, если в 2024 году на центры обработки данных приходилось около 6 % нагрузки PJM, то к 2040 году этот показатель может увеличиться до 24 %, что делает поиск решения этой проблемы всё более актуальным.

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Теги: дата-центры, искусственный интеллект
дата-центры, искусственный интеллект
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