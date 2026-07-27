Россияне стали чаще заказывать электронику из-за границы — и чаще выбирают более доступные варианты

Импорт электроники в Россию значительно вырос, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на данные CDEK.Shopping, согласно которым в первой половине 2026 года объём продаж зарубежной электроники увеличился год к году на 6 %, а количество заказов подскочило — 28 %, тогда как годом ранее за тот же период было снижение на 4 %. При этом средний чек упал на 17 % до 45,9 тыс. руб.

Лидируют по популярности среди категорий в этом году наушники и аудиотехника (32,15 % всех заказов). У занимавших первое место в прошлом году компьютеров и комплектующих с долей 35,98 %, в этом году доля сократилась. В пятерку лидеров по продажам также вошли аксессуары для электроники (10,13 %), «умные» гаджеты (7,3 %) и смартфоны (5,64 %). Apple сохранила статус самого популярного бренда с долей 28,59 % всех заказов. На втором месте Xiaomi, который отсутствовал в топ-5 годом ранее. Также в пятёрку вошли Ray-Ban, Asus и Oura.

По-прежнему по поставкам лидируют товары из США с долей 73,25 % (ранее 60,25 %), далее следует Китай с долей 21,67 % (ранее 32,26 %). За ним — Гонконг, ОАЭ и Вьетнам.

По словам экспертов, российские компании всё активнее используют модель транграничной торговли для быстрого расширения ассортимента без необходимости в крупных капиталовложениях в запасы, предлагая покупателям конкурентные цены и широкий выбор.

По данным «Платформы ОФД», средний чек на электронику и бытовую технику за первое полугодие 2026 года составил 8271 руб. (падение год к году на 3%). Продажи в штуках сократились на 4 %, но онлайн-продажи увеличились на 16 %, подтверждая тренд к смещению фокуса покупателей на маркетплейсы и специализированные онлайн-площадки.

«Яндекс Маркет» сообщил о росте продаж потребительской электроники в 1,2 раза в первой половине 2026 года. Больше всего рост наблюдался в категории аксессуаров для телефонов, «умных» часов, настольных компьютеров, аудиотехники и мобильных телефонов

В то же время, Петр Горбей из «Марвел-Дистрибуции» сообщил, что рынок в целом, за исключением наушников, мобильных аксессуаров и мониторов, продолжает сокращаться в основных сегментах, таких как смартфоны и ноутбуки.