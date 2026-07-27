На объявления о продаже украденных данных теперь приходится почти половина предложений в даркнете

Специалисты центра мониторинга и реагирования на кибератаки RED Security SOC (входит в МТС) изучили около 80 тыс. объявлений на теневых ресурсах с целью изучения структуры и динамики нелегального рынка киберуслуг. В результате было установлено, что около половины от общего количества обновлений связаны с продажей утекших баз данных. В тройку лидеров вошли объявления о продаже взломанных аккаунтов для разных платформ и вредоносного программного обеспечения.

По подсчётам RED Security SOC, объявления о продаже украденных баз данных составляют 47 % от общего количества предложений. На долю взломанных аккаунтов от разных сервисов и платформ приходится 18 %, а объявления о продаже вредоносного ПО занимают 14 % от общего количества объявлений на теневых ресурсах. Вслед за лидерами идут объявления, связанные с кибермошенничеством в сфере финансов, включая кардинг (мошенничество с банковскими картами) и продажу документов для подтверждения личности при оформлении банковских продуктов. Теме финансового мошенничества посвящено примерно каждое десятое объявление.

Специалисты уделили отдельное внимание структуре предложения в сегменте вредоносного ПО. Примерно 58 % таких предложений связаны с продажей вирусов для шифрования или кражи данных, а также загрузчиков разного рода вредоносной функциональности и инструментов для удалённого доступа, которые позволяют злоумышленникам взять под полный контроль устройства жертв.

Отмечается, что 42 % предложений связаны с продажей инструментов для кражи криптовалюты. Эксперты связывают высокий спрос на подобные вредоносы с тем, что для их использования не требуется высокая квалификация, а их цена при этом относительно невелика. В дополнение к этому такие инструменты позволяют быстро и без особых рисков извлечь выгоду, многократно превышающую объём вложенных средств.

Реже всего на теневых форумах предлагаются к продаже доступы в инфраструктуру компаний, эксплойты и уязвимости нулевого дня, а также услуги взлома на заказ. На каждую из этих категорий приходится примерно 1 % от общего количества объявлений. Специалисты связывают это с тем, что предложения такого рода требуют от продавцов более серьёзных компетенций в области киберпреступности. При этом в общем объёме в абсолютном выражении получается достаточно крупное значение: с начала года появилось более 1000 объявлений в данной тематике.

Наиболее ощутимый прирост количества объявлений, связанных с услугами в сфере киберпреступности, зафиксирован в первом квартале нынешнего года. За этот период появилось более 42 тыс. новых предложений. В апреле показатель начал снижаться и по итогам всего второго квартала составил около 32 тыс. объявлений.

Стоимость доступа к инфраструктуре компаний в даркнете в основном варьируется от $10 до $10 000. При этом ущерб от атак с использованием первичного доступа может достигать миллионов долларов, считают специалисты Positive Technologies. Стоимость доступа к инфраструктуре зависит от размера компании и её прибыли, а также отрасли, в которой она работает. Так доступ к инфраструктуре госучреждений может стоить до $1,5 млн, а в случае финансовых организаций — до $1 млн рублей.