Сегодня 27 июля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Шифрование и защита данных На объявления о продаже украденных данны...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

На объявления о продаже украденных данных теперь приходится почти половина предложений в даркнете

Специалисты центра мониторинга и реагирования на кибератаки RED Security SOC (входит в МТС) изучили около 80 тыс. объявлений на теневых ресурсах с целью изучения структуры и динамики нелегального рынка киберуслуг. В результате было установлено, что около половины от общего количества обновлений связаны с продажей утекших баз данных. В тройку лидеров вошли объявления о продаже взломанных аккаунтов для разных платформ и вредоносного программного обеспечения.

Источник изображения: xAi

Источник изображения: xAi

По подсчётам RED Security SOC, объявления о продаже украденных баз данных составляют 47 % от общего количества предложений. На долю взломанных аккаунтов от разных сервисов и платформ приходится 18 %, а объявления о продаже вредоносного ПО занимают 14 % от общего количества объявлений на теневых ресурсах. Вслед за лидерами идут объявления, связанные с кибермошенничеством в сфере финансов, включая кардинг (мошенничество с банковскими картами) и продажу документов для подтверждения личности при оформлении банковских продуктов. Теме финансового мошенничества посвящено примерно каждое десятое объявление.

Специалисты уделили отдельное внимание структуре предложения в сегменте вредоносного ПО. Примерно 58 % таких предложений связаны с продажей вирусов для шифрования или кражи данных, а также загрузчиков разного рода вредоносной функциональности и инструментов для удалённого доступа, которые позволяют злоумышленникам взять под полный контроль устройства жертв.

Отмечается, что 42 % предложений связаны с продажей инструментов для кражи криптовалюты. Эксперты связывают высокий спрос на подобные вредоносы с тем, что для их использования не требуется высокая квалификация, а их цена при этом относительно невелика. В дополнение к этому такие инструменты позволяют быстро и без особых рисков извлечь выгоду, многократно превышающую объём вложенных средств.

Реже всего на теневых форумах предлагаются к продаже доступы в инфраструктуру компаний, эксплойты и уязвимости нулевого дня, а также услуги взлома на заказ. На каждую из этих категорий приходится примерно 1 % от общего количества объявлений. Специалисты связывают это с тем, что предложения такого рода требуют от продавцов более серьёзных компетенций в области киберпреступности. При этом в общем объёме в абсолютном выражении получается достаточно крупное значение: с начала года появилось более 1000 объявлений в данной тематике.

Наиболее ощутимый прирост количества объявлений, связанных с услугами в сфере киберпреступности, зафиксирован в первом квартале нынешнего года. За этот период появилось более 42 тыс. новых предложений. В апреле показатель начал снижаться и по итогам всего второго квартала составил около 32 тыс. объявлений.

Стоимость доступа к инфраструктуре компаний в даркнете в основном варьируется от $10 до $10 000. При этом ущерб от атак с использованием первичного доступа может достигать миллионов долларов, считают специалисты Positive Technologies. Стоимость доступа к инфраструктуре зависит от размера компании и её прибыли, а также отрасли, в которой она работает. Так доступ к инфраструктуре госучреждений может стоить до $1,5 млн, а в случае финансовых организаций — до $1 млн рублей.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Компании начали проверять кандидатов на дипфейки — хакеры с ИИ всё чаще подсовывают «синтетических сотрудников»
Выяснилось, что Microsoft может отслеживать все устройства с Windows — уникальный идентификатор помог ФБР вычислить хакера
Северокорейские хакеры причастны к двум третям хищений криптовалюты в первом полугодии 2026 года
«Хватит пугать людей» — Дженсен Хуанг раскритиковал апокалиптическую риторику ИИ-отрасли
В США разгорелись споры между сторонниками и противниками открытых ИИ-моделей
OpenAI целую неделю не замечала, что её ИИ-агенты взломали Hugging Face
Теги: даркнет, киберпреступность, хакеры
даркнет, киберпреступность, хакеры
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Обрыв ЛЭП показал ещё одну угрозу, создаваемую ИИ ЦОД — они способны раскачать энергосеть за секунды
Анонсирован смартфон Vivo X300 E с «яблочным» дизайном, оптикой Zeiss и батареей на 7200 мА·ч
Китайская память не спасла рынок — модули DDR5 на чипах CXMT стоят почти как на Samsung и SK hynix
Nvidia готова поручиться за $250 млрд ради строительства гигантского ИИ ЦОД для OpenAI
Hugging Face потребовала «радикальной прозрачности» после беспрецедентной атаки взбесившегося агента OpenAI
«Скоро наступило сейчас»: нелинейный шутер Fallen Aces без предупреждения получил долгожданный второй эпизод 2 ч.
На объявления о продаже украденных данных теперь приходится почти половина предложений в даркнете 2 ч.
Нашумевший инди-хит Meccha Chameleon обогнал Counter-Strike 2 и League of Legends по выручке на ПК за июнь 2 ч.
Первая за 20 лет новая Myst отменена, но есть и хорошая новость 4 ч.
«Больше похоже на Dragon Age, чем Veilguard»: моддер добавил в Baldur's Gate 3 полноценную камеру от третьего лица 5 ч.
Airbus переезжает во французское облако Scaleway 6 ч.
Новая статья: Gamesblender № 786: «честный» Unity 7, игры за рекламу от Xbox, четыре Fallout и криптокражи в Steam 16 ч.
Apple ответит в суде за то, что пропустила в App Store мошеннический криптокошелёк — пользователи потеряли $1,8 млн 24 ч.
«Хватит пугать людей» — Дженсен Хуанг раскритиковал апокалиптическую риторику ИИ-отрасли 26-07 00:30
Новая статья: Moss: The Forgotten Relic — сказочный сборник, сбежавший из VR-плена. Рецензия 26-07 00:07
Supermicro представила серверы на платформе AMD EPYC Venice 2 ч.
Партнёр Anthropic — компания Fluidstack привлекла $830 млн с оценкой $7,5 млрд 2 ч.
AMD и Schneider Electric представили референсные дизайны для ИИ ЦОД на базе Helios AI 3 ч.
81 920 ядер на стойку: HPE представила узлы Cray Supercomputing GX5000 на базе AMD EPYC Venice 9006 3 ч.
Ремонтируют даже iPhone 4: россияне всё чаще чинят электронику вместо покупки новой 6 ч.
Apple покажет умные очки на конференции WWDC27 — с ИИ, но без дисплеев 11 ч.
Новая статья: Обзор видеокарты Acer Nitro Radeon RX 9060 XT OC 8G: на что хватает 8 Гбайт VRAM? 15 ч.
Zeiss расширила производство оптики в Германии, чтобы удовлетворить аппетиты ASML 16 ч.
Корабль «Союз МС-28» доставил с МКС в Казахстан двух россиян и американца 22 ч.
Сбой в «Аллее дата-центров» привёл к мгновенному отключению 3 ГВт мощностей — рекорд для энергосистемы США 22 ч.