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«Скоро наступило сейчас»: нелинейный шутер Fallen Aces без предупреждения получил долгожданный второй эпизод

Издательство New Blood Interactive без предупреждения сообщило о выходе второго эпизода своего неонуарного шутера Fallen Aces от дуэта разработчиков Трея Пауэлла (Trey Powell) и Джейсона Бонда (Jason Bond).

Источник изображений: New Blood Interactive

Источник изображений: New Blood Interactive

Напомним, Fallen Aces стартовала в раннем доступе позапрошлым летом с одним из трёх запланированных эпизодов в составе (Heart of Glass). Второй (Shadow of Death) ожидался на протяжении 2025 года, однако разработка затянулась.

На протяжении последних месяцев New Blood уверяла, что релиз Shadow of Death долго ждать не придётся, и не обманула. Накануне без предварительного анонса второй эпизод Fallen Aces всё-таки увидел свет: «Скоро наступило сейчас».

Сопровождавший релиз Shadow of Death геймплейный трейлер демонстрирует основные нововведения второго эпизода, включая возможность сесть за руль автомобиля и «полностью управляемого» компаньона Делию Прайс.

Помимо прочего, Shadow of Death включает продолжение истории, новые заставочные ролики, подборку обширных и разнообразных локаций, расширение арсенала, ещё больше врагов и заскриптованных событий, а также улучшения редактора уровней.

Fallen Aces позиционируется как криминальный шутер с олдскульным геймплеем, словно сошедший со страниц комиксов. Игра предлагает эстетику 30-х годов, нелинейные уровни и нарисованную вручную графику (никакого ИИ).

В честь выхода Shadow of Death приобрести Fallen Aces до 8 августа можно с 25-процентной скидкой (374 рубля в российском сегменте Steam). На этапе раннего доступа игра поддерживает только английский язык.

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Теги: fallen aces, new blood interactive, шутер
fallen aces, new blood interactive, шутер
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