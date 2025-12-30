Сегодня 30 декабря 2025
«Делать игры сложно, начальник»: авторы нелинейного шутера Fallen Aces отложили запуск второго эпизода и заинтриговали фанатов новыми возможностями

Разработчики Трей Пауэлл (Trey Powell) и Джейсон Бонд (Jason Bond) при поддержке издательства New Blood Interactive сообщили об изменении планов по срокам выпуска второго эпизода своего неонуарного шутера Fallen Aces.

Источник изображений: New Blood Interactive

Источник изображений: New Blood Interactive

Напомним, Fallen Aces стартовала в раннем доступе Steam прошлым летом с одним из трёх запланированных эпизодов в составе. Второй ожидался на протяжении 2025 года, однако разработка затянулась.

«Знаю, мы сказали, что выпустим [второй эпизод] в этом году. Мы же говорили это? Чёрт, вы знаете, мы не очень ладим с датами, сроками, именами и лицами, вы же понимаете. Делать игры сложно, начальник», — объяснили задержку авторы.

В качестве компенсации за перенос разработчики представили прикреплённый выше геймплейный тизер второго эпизода Fallen Aces (он называется Shadow of Death) и подборку скриншотов (см. галерею ниже).

Обещают «полностью управляемого» компаньона Делию, которой можно отдавать простые команды, разнообразие локаций и возможность сесть за руль автомобиля, чтобы сбивать прохожих и отстреливаться от погони, покуривая сигару.

Fallen Aces позиционируется как криминальный шутер с олдскульным геймплеем, словно сошедший со страниц комиксов. Игра предлагает эстетику 30-х годов, нелинейные уровни, широкий арсенал и нарисованную вручную графику.

В рамках зимней распродажи Steam приобрести Fallen Aces можно с 25-процентной скидкой (374 рубля в российском сегменте). На этапе раннего доступа проект поддерживает только английский язык.

Источники:

fallen aces, new blood interactive, шутер
