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В России стартовал предзаказ на смартфоны Huawei Pura 90s и стартовали продажи наушников-клипс FreeClip 2 S

В России открыт предзаказ на смартфоны серии Huawei Pura 90s, включая модели Pura 90s Pro и Pura 90s Pro Max, а также поступили в продажу наушники-клипсы Huawei FreeClip 2 S, сообщили в розничной сети оператора МТС.

Слева — Pura 90s Pro Max, справа — Pura 90s Pro

Слева — Pura 90s Pro Max, справа — Pura 90s Pro

Флагманский смартфон Huawei Pura 90s Pro Max отличается мощной системой камер с 200-Мп телеобъективом с крупным сенсором, позволяющим получить детализированные снимки объектов даже на большом расстоянии, а также 50-Мп основной камерой Ultra Lighting HDR с переменной диафрагмой f/1.4–f/4.0 и оптической стабилизацией изображения, и 40-Мп сверхширокоугольной камерой.

В этой модели впервые реализована технология обработки 200-мегапиксельных RAW-изображений в режиме реального времени на уровне аппаратного обеспечения для 20-кратной телескопической фотосъемки и записи видео.

При этом технология стабилизации изображения CIPA 7.0 эффективно минимизирует размытие при съёмке даже в сложных условиях. Благодаря объективу для ультрареалистичной съемки XMAGE 2-го поколения смартфоны серии HUAWEI Pura 90s отличаются на 43 % более высокой точностью цветопередачи и на 34 % более широким цветовым охватом. Смартфон также получил 13-Мп селфи-камеру.

Huawei Pura 90s Pro Max

Huawei Pura 90s Pro Max

6,9-дюймовый OLED-дисплей Pura 90s Pro Max с разрешением FHD+ и адаптивной частотой обновления LTPO от 1 до 120 Гц защищён антибликовым и устойчивым к царапинам стеклом Kunlun Glass, которое устраняет до 70 % бликов. Стекло также эффективно предотвращает появление отпечатков пальцев на экране в процессе повседневного использования.

В смартфонах серии Huawei Pura 90s предлагается целый ряд ИИ-технологий, которые делают процесс редактирования фотографий интуитивно понятным. Усовершенствованная функция «Композиция с ИИ» помогает выстроить композицию снимка. Функция «Удаление бликов с ИИ» устраняет отражения на окнах, блики и помехи от экрана. Функция «Перемещение с ИИ» позволяет выделять, перемещать или дублировать объекты в изображении.

Huawei Pura 90s Pro

Huawei Pura 90s Pro

Обновленный интеллектуальный голосовой помощник Celia предоставляет удобный поиск ответов на вопросы, обеспечивает генерирование контента, позволяя пользователям работать в режиме многозадачности, а также обеспечивает голосовое управление повседневными задачами и поддержку в путешествиях, включая навигацию в приложении Petal Maps, обработку локальных запросов и заказ такси.

Также смартфоны серии Huawei Pura 90s используют в качестве источника питания батареи с ёмкостью 6000 мА·ч. Модель Pura 90s Pro поддерживает быструю проводную зарядку Huawei SuperCharge мощностью 66 Вт, а Pura 90s Pro Max — быструю проводную зарядку Huawei SuperCharge на 100 Вт.

Смартфон Huawei Pura 90s Pro Max доступен в пудровом розовом, оранжево-голубом, бежево-фиолетовом, графитовом чёрном цветах, модель Pura 90s Pro — в розово-зелёном, оранжевом, белом и чёрном цветах.

Стоимость Huawei Pura90s Pro с 12/256 Гбайт памяти составляет 64 990 руб., с 12/512 Гбайт памяти — 74 990 руб. Цена Huawei Pura90s Pro Max с 12/256 Гбайт памяти — 84 990 руб., с 12/512 Гбайт памяти — 94 990 руб.

Наушники Huawei FreeClip 2 S отличаются обновлённой С-образной конструкцией из гипоаллергенного жидкого силикона с покрытием, создающим характерный металлический блеск. Открытая конструкция с удобной и надёжной посадкой обеспечивает чёткое звучание и высокое качество передачи голоса, а также комфорт при повседневном использовании.

Зарядный чехол округлой формы получил увеличенную на 20 % вместимость, что позволяет разместить в нём не только наушники, но и небольшие аксессуары.

Huawei FreeClip 2 S доступны в глубоком синем и космическом серебристом цветах по цене 22 990 руб.

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Теги: huawei, смартфон, наушники
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