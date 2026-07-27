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Amazon намерена запустить 5105 спутников, к которым смартфоны смогут подключаться напрямую

Компания Amazon Leo, ранее известная как Project Kuiper, подала в Федеральную комиссию по связи США (FCC) заявку на создание спутниковой группировки из 5105 аппаратов на низкой околоземной орбите. Проект предусматривает запуск сети Direct-to-Device (D2D), которая позволит подключать мобильные устройства напрямую к спутникам.

Источник изображения: Amazon

Источник изображения: Amazon

Согласно заявке, система объединит инфраструктуру Amazon Leo со спектром частот, спутниками и наземной сетью Globalstar. Благодаря этому, как сообщает британское отраслевое онлайн-издание Advanced Television, проект должен выйти за рамки поддержки только экстренных сообщений и в перспективе обеспечить голосовую связь, передачу данных и подключение устройств интернета вещей (IoT) для промышленных объектов. Использование ресурсов Globalstar станет возможным после завершения сделки по покупке компании, которую Amazon оценила в $11,57 млрд. Закрытие сделки ожидается в 2027 году.

Кроме того, Amazon Leo запросила разрешение на использование за пределами США частотного диапазона 1618,725–1621,25 МГц, который закреплён за оператором спутниковой связи Iridium, а также диапазонов L-Band 1518–1525 МГц и 1668–1675 МГц. FCC уже опубликовала заявку для общественного рассмотрения, тогда как компания RocketLab, объявившая о покупке Iridium примерно за $8 млрд, также заинтересована в использовании этих частот.

В Amazon Leo заявили, что будущая сеть сможет работать совместно с «другими пользователями тех же частот и смежных диапазонов», принимая необходимые меры для предотвращения взаимных помех. По мнению компании, реализация проекта позволит обеспечить спутниковой мобильной связью большее число людей и устройств, расширив возможности технологии Direct-to-Device.

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Теги: amazon leo, спутниковая связь
amazon leo, спутниковая связь
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