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У Starlink и Amazon Leo появится конкурент — Rocket Lab купила спутниковую компанию Iridium

Частная космическая компания Rocket Lab объявила о покупке Iridium Communications в рамках сделки стоимостью $8 млрд. В случае успешного преодоления всех нормативных препятствий, Rocket Lab получит в своё распоряжение группировку из 80 спутников, которые обеспечивают связью некоторые из самых отдалённых мест на Земле. Rocket Lab пообещала «развивать её [спутниковую сеть Iridium] для освоения новых рынков и внедрения новых космических услуг по всему миру».

Источник изображения: Rocket Lab / Iridium

Источник изображения: Rocket Lab / Iridium

Rocket Lab сообщила, что сделка обеспечит ей «немедленное закрепление» на различных космических рынках. Это включает в себя прямую связь устройств, сети интернета вещей (IoT), а также услуги глобального позиционирования, навигации и синхронизации для крупных поставщиков инфраструктуры. Если компании удастся реализовать задуманное, она получит шанс на равных конкурировать с постоянно растущей сетью Starlink компании SpaceX.

Rocket Lab, вероятно, также получит выгоду от различных военных спутниковых контрактов, которые уже обслуживает Iridium. И хотя сеть Iridium уже некоторое время не расширяется из-за финансовых проблем компании, Rocket Lab обязуется «развивать её для освоения новых рынков и внедрения новых космических услуг на благо клиентов по всему миру».

Растущее распространение Starlink и заоблачная оценка стоимости SpaceX побудили многих потенциальных конкурентов к приобретению дополнительных мощностей. В апреле Amazon объявила о слиянии своего спутникового интернет-сервиса Leo с Globalstar, которая обеспечивает спутниковую инфраструктуру для службы экстренного вызова SOS от Apple.

Именно в сотрудничестве с Iridium компания Qualcomm несколько лет назад пыталась внедрить спутниковую текстовую связь на устройствах Android. Разработанная партнёрами технология Snapdragon Satellite должна была стать альтернативой функции экстренного вызова SOS от Apple, основанной на использовании космической связи. Программа была негативно воспринята практически всеми производителями смартфонов и закрыта в 2023 году. Единственными массовыми устройствами с поддержкой этой системы стали смартфоны Google серии Pixel 9.

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Теги: rocket lab, iridium, starlink, amazon leo, спутниковая связь, спутниковые группировки
rocket lab, iridium, starlink, amazon leo, спутниковая связь, спутниковые группировки
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