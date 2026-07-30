Умный климат круглый год: чем Dreame E-Wind 25 и E-Wind 30 отличаются от обычных кондиционеров

Ещё несколько лет назад кондиционер воспринимался исключительно как устройство для борьбы с летней жарой. Сегодня пользователи ждут не только эффективного охлаждения, но и комфортного распределения воздуха без сквозняков, тихой работы, очистки воздуха и различных умных функций. Именно под эти запросы создавалась новая линейка инверторных сплит-систем Dreame E-Wind.

Данная линейка включает две серии — E-Wind 25 и E-Wind 30. Обе рассчитаны на круглогодичную эксплуатацию, поддерживают интеллектуальное управление и используют современные технологии очистки воздуха. При этом между ними есть различия, которые стоит учитывать при выборе.

Практически каждый сталкивался с ситуацией, когда кондиционер прекрасно охлаждает комнату, но находиться рядом с ним невозможно. Воздушная струя бьёт прямо в человека, и в итоге у самого кондиционера холодно, а в другой части помещения по-прежнему душно. Подобная проблема характерна для многих традиционных моделей, которые направляют поток воздуха преимущественно в одну сторону.

В Dreame решили подойти к вопросу иначе. Одной из главных особенностей серии E-Wind стала технология объёмного распределения воздуха. Внутренний блок автоматически регулирует положение горизонтальных и вертикальных жалюзи, благодаря чему поток воздуха распределяется одновременно по двум направлениям. Вместо концентрированной струи помещение получает равномерную циркуляцию охлаждённого или тёплого воздуха.

На практике это означает, что температура в комнате выравнивается заметно быстрее, исчезают холодные зоны и перегретые участки, а сам поток воздуха ощущается гораздо мягче. Благодаря этому уменьшается эффект сквозняка, а кондиционер не дует постоянно на человека, создавая более комфортный микроклимат во всём помещении.

Особенно хорошо подобная схема работает в просторных помещениях, где традиционные кондиционеры зачастую охлаждают лишь часть комнаты. Именно поэтому серия E-Wind 30 получила повышенную производительность воздушного потока — до 850 м3/ч, что позволяет быстрее охлаждать большие помещения.

Ещё одна полезная особенность кондиционеров Dreame — функция I Feel. Обычно кондиционер ориентируется на температуру возле внутреннего блока. Однако она далеко не всегда совпадает с температурой в той части комнаты, где находится человек. В технологии I Feel используется датчик температуры, встроенный в пульт дистанционного управления. Кондиционер ориентируется именно на его показания и автоматически корректирует работу, поддерживая комфортную температуру рядом с пользователем.

Конечно же, кондиционерами Dreame можно управлять не только через пульт, но и через фирменное приложение Dreamehome. Со смартфона можно удалённо включать и выключать кондиционер, изменять температуру, выбирать режимы работы, регулировать скорость вентилятора и направление воздушного потока, а также запускать функцию самоочистки. Например, ещё по дороге домой можно заранее охладить квартиру или, наоборот, включить обогрев, чтобы к вашему приходу в помещении уже была комфортная температура.

Со временем внутри любого кондиционера скапливаются пыль и влага, и на этой почве начинают размножаться микроорганизмы. Именно они становятся причиной неприятного запаха после включения устройства. В серии Dreame E-Wind предусмотрена автоматическая система самоочистки испарителя. Самоочистка проходит в несколько этапов. Сначала загрязнения смачиваются конденсатом, затем замораживаются, после чего удаляются через дренажную систему. Завершает процесс осушение и стерилизация испарителя при температуре 58 °C. Такой цикл помогает эффективно избавляться от пыли, плесени и бактерий без необходимости ручной очистки внутренних элементов кондиционера.

Также кондиционеры Dreame E-Wind оснащены фильтром «Здоровье 3 в 1», который задерживает пыль, аллергены и другие мелкие частицы. В моделях E-Wind 30 дополнительно используется ультрафиолетовая обработка воздуха, которая помогает бороться с вирусами и бактериями. Согласно лабораторным тестам, эффективность обеззараживания превышает 90 %.

Несмотря на то что большинство покупателей выбирают кондиционер ради охлаждения, современные инверторные модели способны выступать и в качестве дополнительного источника отопления. Серия E-Wind 30 рассчитана на стабильную работу в режиме обогрева при наружной температуре до −20 °C, тогда как E-Wind 25 — до −15 °C. Это позволяет использовать устройство в межсезонье, когда центральное отопление ещё не включили, или даже зимой, если батареи греют недостаточно.

Все кондиционеры Dreame построены на базе инверторного компрессора. После достижения заданной температуры он снижает мощность и поддерживает её максимально плавно, избегая постоянных включений и отключений. Благодаря такому принципу работы кондиционер быстрее выходит на заданную температуру, после чего поддерживает её без постоянных остановок и повторных запусков компрессора. Это позволяет снизить энергопотребление, уменьшить уровень шума и избежать заметных перепадов температуры в помещении. Класс энергоэффективности составляет A++ при охлаждении и A+ при обогреве.

В линейке Dreame E-Wind предусмотрен специальный ночной режим, при котором кондиционер снижает скорость вентилятора, отключает подсветку и работает максимально тихо. В зависимости от модели уровень шума внутреннего блока начинается примерно от 34 дБ, что сопоставимо с очень тихим разговором.

Семейства Dreame E-Wind 25 и E-Wind 30 включают три варианта мощности. Версия 9K рассчитана на помещения площадью до 18 м2, модель 12K оптимальна для комнат площадью до 25 м2, а наиболее производительная версия 18K предназначена для помещений площадью до 35 м2. Такой выбор позволяет подобрать кондиционер без избыточной мощности или, наоборот, недостаточной производительности.

Выбор между двумя линейками зависит прежде всего от площади помещения и требований к функциональности. Dreame E-Wind 25 можно назвать универсальным решением для квартиры или стандартного жилого помещения: он сочетает энергоэффективность, интеллектуальное управление, тихую работу и современные технологии очистки воздуха. Dreame E-Wind 30 ориентирован на тех, кто хочет получить более высокий уровень комфорта. Он отличается повышенной производительностью, лучше подходит для просторных комнат, поддерживает обогрев при температуре наружного воздуха до −20 °C и дополнительно оснащен системой ультрафиолетовой обработки воздуха, что делает его наиболее технологичной моделью в линейке.

Линейка Dreame E-Wind демонстрирует, насколько далеко современные кондиционеры ушли от привычной схемы «охлаждает — и на этом всё». Помимо инверторного компрессора здесь используются интеллектуальное управление, технология I Feel, объемное распределение воздушного потока, система самоочистки испарителя, фильтрация воздуха и возможность круглогодичной эксплуатации.

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