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Новый великий телескоп NASA «Роман» заправлен и готов к запуску — до старта ровно месяц

NASA завершило заправку космического телескопа Nancy Grace Roman («Нэнси Грейс Роман»), который готовят к запуску в конце августа. 25 июля специалисты загрузили в баки обсерватории около 1000 литров гидразина. Старт на ракете SpaceX Falcon Heavy с площадки LC-39A назначен не ранее 7:26 утра по восточному времени 30 августа 2026 года (14:26 мск). По словам агентства, аппарат отправится в космос на девять месяцев раньше первоначального графика.

Источник изображений: NASA

Источник изображений: NASA

После отделения от верхней ступени «Роман» направится к точке Лагранжа L2 с обратной от Солнца стороны Земли, где сейчас работает «Джеймс Уэбб». Запас гидразина будет питать два типа двигателей малой тяги, необходимых для прибытия в зону назначения, коррекции траектории, поддержания рабочей орбиты в точке L2 и управления ориентацией аппарата. В частности, двигательная система должна постоянно удерживать шесть солнечных панелей обсерватории направленными на Солнце — это единственный источник питания её бортового оборудования. Основная программа телескопа рассчитана на пять лет, однако топлива может хватить ещё примерно на пять лет работы.

Следующим этапом подготовки к запуску станет установка телескопа на переходное устройство, соединяющее полезную нагрузку с верхней ступенью Falcon Heavy. После этого телескоп поместят под головной обтекатель, защищающий аппарат при прохождении плотных слоёв атмосферы. Заправка относилась к наиболее опасным наземным операциям: персонал работал в автономных герметичных костюмах SCAPE, применяемых при обращении с токсичными компонентами ракетного топлива. Завершение этой процедуры означает, что телескоп перешёл к заключительной стадии интеграции с носителем, и пути назад фактически нет.

Телескоп «Роман» оснащён главным зеркалом диаметром 2,4 м — таким же по размеру, как у «Хаббла», но значительно более лёгким. Его основной прибор — это 300-МП инфракрасная камера, поле зрения которой как минимум в 100 раз превышает поле зрения «Хаббла». «Роман» будет делать панорамные снимки неба, что позволит выявлять быстротекущие события. Второй прибор обсерватории — перспективный коронограф, который будет подавлять свет звёзд и испытывать новые методы прямого наблюдения экзопланет, которые почти в миллиард раз тусклее своих светил. Благодаря широкоугольным обзорам неба обсерватория будет исследовать эволюцию Вселенной, распределение тёмной материи, природу тёмной энергии и откроет тысячи планетных систем в нашей галактике.

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Теги: nancy grace roman, космический телескоп, nasa
nancy grace roman, космический телескоп, nasa
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