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PlayStation 3 служил армии: ВВС США построили из приставок суперкомпьютер в 2010 году

Исследовательская лаборатория ВВС США (AFRL) в 2010 году построила суперкомпьютер на базе 1760 игровых консолей Sony PlayStation 3. Система получила название Condor Cluster, она размещалась в Риме, штат Нью-Йорк, и использовалась для повышения эффективности радаров, обработки спутниковых снимков и проведения исследований в области ИИ. На тот момент Condor Cluster занимал 33-е место в рейтинге самых производительных суперкомпьютеров в мире.

Источник изображения: techspot.com

Источник изображения: techspot.com

Директор по высокопроизводительным вычислениям в AFLR Марк Барнелл (Mark Barnell) рассказал, что общая стоимость кластера оценивалась всего в $2 млн, что составляло всего 5-10 % стоимости сопоставимых по мощности суперкомпьютеров того времени. В то время стоимость одной консоли PlayStation 3 составляла около $400. Если бы AFLR использовала стандартные компьютерные компоненты, то пришлось бы тратить $10 тыс. за единицу оборудования.

Консоль PlayStation 3 была выбрана из-за её эффективности при обработке высококачественной графики, а также относительно невысокой стоимости. Condor Cluster включал в себя 168 отдельных графических процессоров и 84 координирующих сервера в параллельном массиве. Мощность кластера составляла 500 TFLOPS. PlayStation 3 подходила для задач AFLR ещё и потому, что консоль могла работать на Linux. Позднее такая возможность исчезла, что воспрепятствовало созданию подобных кластеров другими исследователями.

Успех Condor Cluster подчеркнул потенциал игровых технологий для выполнения научных и военных задач. Проект наглядно показал, как потребительская электроника, обычно используемая для развлечений, может быть перепрофилирована для выполнения серьёзной вычислительной работы. С тех пор прошло ещё десятилетие, прежде чем графические процессоры стали основой для обучения больших языковых моделей и выполнения других задач. Этот разрыв выглядит сегодня ещё более поразительно: несколько современных высокопроизводительных графических процессоров могут обеспечить производительность, сопоставимую с возможностями Condor Cluster, что напоминает о том, несколько быстро масштабировались вычисления с 2010 года.

До появления Condor Cluster реализовывались менее масштабные проекты, в рамках которых в кластеры объединились консоли PlayStation 3, но не в таком количестве, как в случае проекта AFLR. Отметим, что Condor Cluster просуществовал недолго после введения в эксплуатацию. Уже в 2015 году систему перестали использовать, поскольку Sony лишила консоль возможности запуска Linux, а пришедшая ей на смену PlayStation 4 не позволяла объединять устройства в кластеры аналогичным образом. Это лишило исследователей возможности для создания нового кластера или расширения существующего.

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Теги: condor cluster, playstation 3, суперкомпьютер
condor cluster, playstation 3, суперкомпьютер
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