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Астрономы обнаружили в атмосфере Венеры необъяснимые кольца и 16 лет держали это в тайне

Учёные сообщили об обнаружении гигантских концентрических колец в верхних слоях атмосферы Венеры. Кольца охватывали значительную часть освещённого полушария, но были незаметны в обычном отражённом свете и проявились только при наблюдении с линейной поляризацией. Необычный сигнал зарегистрировали ещё 24 мая 2010 года во время случайного 36-минутного наблюдения. Учёные только сейчас решились сообщить об открытии, которое сами не в состоянии объяснить.

Источник изображения: Planet. Sci. J., 2026

Источник изображения: Planet. Sci. J., 2026

Наблюдения проводились с помощью экспериментального поляриметра ExPo, установленного на 4,2-метровом телескопе им. Уильяма Гершеля на острове Ла-Пальма. Поляриметр разделял свет на два ортогонально поляризованных пучка и с частотой 35 Гц менял их местами при помощи жидкокристаллического модулятора, что позволяло подавлять аппаратные искажения и влияние турбулентности земной атмосферы. При использовании определённых фильтров с узкой полосой пропускания в атмосфере Венеры проявились удивительные концентрические круги, которых никто никогда не наблюдал раньше.

К сожалению, это открытие было сделано значительно позже сеансов наблюдений, когда прибор уже был разобран за ненадобностью, и повторить эксперимент не представлялось возможным. Отчасти по этой причине участники эксперимента не стали сразу сообщать об открытии, поскольку не смогли объяснить его с точки зрения физических явлений.

Один из авторов новой работы вернулся к этому открытию примерно через семь лет, когда отправленный к Венере японский зонд «Акацуки» зафиксировал в атмосфере планеты волну, распространяющуюся от полюса к полюсу, что показало, что на Венере могут возникать атмосферные волны планетарного масштаба. Учёный провёл моделирование и обнаружил, что в атмосфере Венеры действительно могут распространяться волны с повышением плотности на 5–10 %, которые отвечают за перенос солнечной энергии.

Подобное происходит, вероятно, в процессе нагрева облачного слоя Солнцем с последующим переносом возмущения ветрами. Если данные подтвердятся, открытие может помочь по-новому изучить атмосферные процессы на Венере, которые всё ещё остаются загадкой для учёных. Например, облачный покров Венеры огибает планету за четверо земных суток, по этой скорости многократно превышая скорость её вращения вокруг собственной оси. Представляя данные об этом необычном наблюдении научному сообществу, учёные приглашают независимые группы проверить их результаты, надеясь в том числе на появление где-то в мире поляриметров нового поколения.

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Теги: солнечная система, венера, астрономия
солнечная система, венера, астрономия
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