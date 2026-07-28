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HKC готовит монитор с частотой обновления 1300 Гц и огромный 83,4-дюймовый дисплей с разрешением 12K

Компания HKC представит на китайской игровой выставке ChinaJoy в конце текущего месяца новый киберспортивный монитор с поддержкой трёх режимов работы и частотой обновления 1300 Гц. Производитель пока не сообщил ни тип используемой в мониторе панели, ни её диагональ, ни характеристики двух других режимов работы дисплея.

Источник изображения: VideoCardz

Источник изображения: VideoCardz

Компания также покажет монитор AntGamer ANT25ASF на базе панели Fast TN с нативной частотой обновления 1000 Гц и разрешением Full HD. Дисплей обладает временем отклика 0,8 мс (GtG). Монитор ранее демонстрировался на выставке Computex 2026.

«Среди главных новинок — первая в мире нативная панель Fast TN с частотой обновления 1000 Гц и трёхрежимный киберспортивный монитор с частотой обновления 1300 Гц, расширяющий пределы частоты обновления среди конкурентных дисплеев. Глобальный дебют двухрежимного монитора RGB Mini-LED 4K также открывает новые возможности для высококачественной визуализации и многосценарного использования», — говорится в анонсе HKC.

На игровой выставке ChinaJoy компания также покажет 31,4-дюймовый 4K-монитор HKC Apex 32U165VD с подсветкой RGB Mini LED и двойным режимом частоты обновления. Кроме того, производитель продемонстрирует огромный 83,4-дюймовый изогнутый дисплей с разрешением 11 520 × 2160 пикселей, частотой обновления 60 Гц и радиусом кривизны 1000R.

Среди других новинок компании ожидаются 57,1-, 39,7- и 43,8-дюймовые сверхширокоформатные дисплеи.

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Теги: hkc corporation, игровые мониторы, анонс
hkc corporation, игровые мониторы, анонс
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