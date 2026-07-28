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ASRock раньше времени рассекретила бюджетную видеокарту Radeon RX 9050 с 4 или 8 Гбайт памяти

Компания ASRock опубликовала на своём официальном сайте характеристики ещё не представленной AMD видеокарты начального уровня Radeon RX 9050 в вариантах с 8 и 4 Гбайт памяти. Производитель вскоре понял свою ошибку и удалил соответствующие страницы со своего сайта.

Источник изображений: VideoCardz / ASRock

Источник изображений: VideoCardz / ASRock

О том, что компания AMD ведёт разработку видеокарты начального уровня Radeon RX 9050, сообщалось ещё в мае. Тогда речь шла только о версии карты с 8 Гбайт памяти. Данные ASRock подтверждают, что также будет выпущена версия с 4 Гбайт памяти, однако она будет доступна только OEM-производителям и сборщикам ПК. При этом характеристики карты, опубликованные ASRock, отличаются от тех, о которых сообщалось в мае.

По данным ASRock, в составе Radeon RX 9050 используется графический чип с 16 вычислительными блоками и 1024 потоковыми процессорами. Таким образом, Radeon RX 9050 имеет вдвое меньше вычислительных блоков, чем графический процессор модели Radeon RX 9060 XT. Игровая частота GPU Radeon RX 9050 составляет 1920 МГц, а Boost-частота — 2600 МГц. Теоретическая производительность карты в операциях FP32 составляет около 5,3 Тфлопс. У той же Radeon RX 9060 XT этот показатель составляет около 12,8 Тфлопс.

Radeon RX 9050 предложит весь набор особенностей, заявленных для архитектуры RDNA 4, включая третье поколение ускорителей трассировки лучей и второе поколение ИИ-ускорителей.

ASRock готовит карту в исполнении Challenger с 8 Гбайт памяти GDDR6, работающей со скоростью 18 Гбит/с на контакт и поддерживающей 128-битную шину. Это обеспечит пропускную способность памяти на уровне 288 Гбайт/с. Версия с 4 Гбайт памяти, также замеченная на сайте производителя, но без полного перечня характеристик, получит 64-битную шину памяти, что сократит её пропускную способность до 144 Гбайт/с.

ASRock Radeon RX 9050 Challenger имеет размеры 249 × 132 × 41 мм, вес карты составляет 645 г. Она оснащена системой охлаждения с двумя вентиляторами. Для питания карта использует один 8-контактный разъём PCIe. Производитель рекомендует использовать с ней блок питания мощностью от 450 Вт, но не указывает TDP самой видеокарты. В оснащение карты также входят два разъёма DisplayPort 2.1a и один HDMI 2.1b.

ASRock предупреждает, что данная видеокарта может быть доступна не во всех странах мира. Сама AMD пока официально не подтверждала существование Radeon RX 9050, а также её спецификации и цену. Портал VideoCardz отмечает, что версия Radeon RX 9050 была обнаружена в составе готового ПК CyberPowerPC. Стоимость системы составляет $890.

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