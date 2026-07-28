Сегодня 28 июля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Шифрование и защита данных Смартфоны Samsung Galaxy будут сбрасыват...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Смартфоны Samsung Galaxy будут сбрасываться к заводским настройкам, если пользователь забудет код разблокировки

Если на устройстве Samsung Galaxy под управлением One UI 9 неправильно ввести пароль или PIN-код 13 раз, оно заблокируется навсегда, и продолжить с ним работу можно будет только после сброса к заводским настройкам.

Любой человек может случайно забыть PIN-код для разблокировки своего устройства; и если раньше Google Android терпимо относилась к неправильным попыткам ввода этого PIN-кода, то она несколько ужесточила правила его ввода на Android 17; а при наличии интерфейсной надстройки Samsung One UI 9 они обещают быть ещё более жёсткими.

Ранее стало известно, что с выходом Android 17 число доступных попыток неправильного ввода PIN-код сократилось с 1800 за пять лет до всего 20. В случае с One UI 9 их будет лишь 13, причём после 12-й придётся ждать сутки, а если неверно ввести PIN-код и 13-й раз, то устройство заблокируется навсегда, и дальше работать с ним можно будет только после сброса к заводским настройкам.

Источник изображения: Samsung

Источник изображения: Samsung

Samsung опубликовала таблицу с продолжительностями пауз между попытками, прежде чем останется только произвести сброс. Корейский производитель, однако, уточнил, что система предусматривает интеллектуальный подсчёт попыток — одинаковые варианты из общего числа исключаются. Пользователь Samsung Galaxy после каждой попытки будет видеть информацию, сколько ещё осталось попыток, а также некую подсказку, если неудачных будет несколько. Подчёркивается, что после сброса к заводским настройкам пользователю придётся повторно авторизоваться в тех же учётных записях Samsung и Google.

На одну только биометрическую аутентификацию рассчитывать не получится: каждые 72 часа система всё равно будет требовать PIN-кода или графического ключа. Первыми смартфонами Samsung Galaxy под Android 17 станут представленные ранее складные Galaxy Z Fold8, Z Fold8 Ultra и Z Flip8.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Samsung и Broadcom заключили соглашение о сотрудничестве в сфере ИИ-чипов на $200 млрд
Samsung пожертвовала долговечностью батарей ради увеличения их ёмкости в новых Galaxy Z Fold
В Samsung объяснили, почему Galaxy Z Fold8 в Корее оказались намного дешевле
Anthropic Claude Cowork сумела выбраться из песочницы и открыть доступ ко всем файлам macOS
Microsoft представила ИИ, который сам ищет уязвимости ПО и устраняет их за минуты — он превзошёл Mythos 5
Вышла iOS 26.6 с более чем 75 исправлениями для всех совместимых iPhone
Теги: samsung, one ui, android
samsung, one ui, android
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
«Это тот самый момент»: Сэм Альтман уверен, что человечество достигло точки сингулярности в гонке ИИ
Китай наладил массовое производство собственных машин для выпуска 7-нм чипов — первые DUV-литографы выйдут уже в этом году
Клиенты «Билайна» столкнулись с массовой кражей мобильных номеров
ChatGPT теперь отказывается копировать стили писателей
«Словно скрестили Dishonored и "Тёмную башню"»: игроков заинтриговал первый геймплей апокалиптического вестерна Guns of Eschaton
Смартфоны Samsung Galaxy будут сбрасываться к заводским настройкам, если пользователь забудет код разблокировки 10 мин.
Китай обвинил американские компании в дистилляции своих ИИ-моделей 2 ч.
Тесты показали, что ведущие ИИ-модели придерживаются левых политических взглядов — но есть одно исключение 2 ч.
Anthropic не намерена выступать против открытых ИИ-моделей, заверил Дарио Амодеи 2 ч.
Anthropic Claude Cowork сумела выбраться из песочницы и открыть доступ ко всем файлам macOS 2 ч.
Китайские ИИ-модели стали называть себя Claude и перенимать поведение американского бота 2 ч.
Foxconn отказывается от VMware в пользу Arcfra Neutree 2 ч.
Capcom отчиталась о мощном квартале — Resident Evil Requiem и Pragmata достигли новых вершин продаж 3 ч.
Энтузиаст с помощью ИИ перенёс в браузер легендарную The Elder Scrolls III: Morrowind 4 ч.
Илон Маск запустил платёжный сервис X Money 5 ч.
Ищите инопланетян в другом месте: «Джеймс Уэбб» разрушил надежды на двух лучших кандидатов в сферы Дайсона 6 мин.
ASRock раньше времени рассекретила бюджетную видеокарту Radeon RX 9050 с 4 или 8 Гбайт памяти 10 мин.
Противоугонные системы 2,2 млн автомобилей оказались уязвимы ко взлому по Bluetooth 37 мин.
HKC готовит монитор с частотой обновления 1300 Гц и огромный 83,4-дюймовый дисплей с разрешением 12K 2 ч.
Nothing готовит свои первые смарт-часы — анонс намечен на сентябрь 2 ч.
Астрономы обнаружили в атмосфере Венеры необъяснимые кольца и 16 лет держали это в тайне 2 ч.
PlayStation 3 служил армии: ВВС США построили из приставок суперкомпьютер в 2010 году 2 ч.
В Китае посреди моря поставили крупнейший в мире HVDC-инвертор для ветроэнергетики — высотой с 7-этажное здание и массой 25 тыс. тонн 2 ч.
«Как будто включили пылесос в вашей гостиной»: жители Мичигана подали в суд на ИИ ЦОД, шумящий в режиме 24/7 2 ч.
Для Starlink сделали исключение и временно разрешили импортировать роутеры в США 4 ч.