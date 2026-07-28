Смартфоны Samsung Galaxy будут сбрасываться к заводским настройкам, если пользователь забудет код разблокировки

Если на устройстве Samsung Galaxy под управлением One UI 9 неправильно ввести пароль или PIN-код 13 раз, оно заблокируется навсегда, и продолжить с ним работу можно будет только после сброса к заводским настройкам.

Любой человек может случайно забыть PIN-код для разблокировки своего устройства; и если раньше Google Android терпимо относилась к неправильным попыткам ввода этого PIN-кода, то она несколько ужесточила правила его ввода на Android 17; а при наличии интерфейсной надстройки Samsung One UI 9 они обещают быть ещё более жёсткими.

Ранее стало известно, что с выходом Android 17 число доступных попыток неправильного ввода PIN-код сократилось с 1800 за пять лет до всего 20. В случае с One UI 9 их будет лишь 13, причём после 12-й придётся ждать сутки, а если неверно ввести PIN-код и 13-й раз, то устройство заблокируется навсегда, и дальше работать с ним можно будет только после сброса к заводским настройкам.

Samsung опубликовала таблицу с продолжительностями пауз между попытками, прежде чем останется только произвести сброс. Корейский производитель, однако, уточнил, что система предусматривает интеллектуальный подсчёт попыток — одинаковые варианты из общего числа исключаются. Пользователь Samsung Galaxy после каждой попытки будет видеть информацию, сколько ещё осталось попыток, а также некую подсказку, если неудачных будет несколько. Подчёркивается, что после сброса к заводским настройкам пользователю придётся повторно авторизоваться в тех же учётных записях Samsung и Google.

На одну только биометрическую аутентификацию рассчитывать не получится: каждые 72 часа система всё равно будет требовать PIN-кода или графического ключа. Первыми смартфонами Samsung Galaxy под Android 17 станут представленные ранее складные Galaxy Z Fold8, Z Fold8 Ultra и Z Flip8.