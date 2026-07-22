Первый взгляд на складные смартфоны Samsung Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Fold8 Ultra и Galaxy Z Flip8

Именно такой складной смартфон, в формате «широкая на широкую», осенью покажет Apple (если снова не случится никаких катаклизмов), но «влететь на свежачка» у американской компании (как и в случае с iPhone Air) уже, кажется, не выйдет. Первой массовый аппарат подобного формата представила Samsung – и это самая интересная новинка складной серии образца лета 2026 года. Мы познакомились со всеми тремя ее представителями (а также новыми часами Samsung Galaxy Watch Ultra2), но в первую очередь поговорим, конечно, о Samsung Galaxy Z Fold8.
|Samsung Galaxy Z Fold8
|Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra
|Samsung Galaxy Z Flip8
|Процессор
|Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy: восемь ядер (2 × Oryon V3 Phoenix L, частота 4,74 ГГц, 6 × Oryon V3 Phoenix M, частота 3,62 ГГц)
|Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy: восемь ядер (2 × Oryon V3 Phoenix L, частота 4,74 ГГц, 6 × Oryon V3 Phoenix M, частота 3,62 ГГц)
|Samsung Exynos 2600: десять ядер (1 × С1-Ultra, частота 3,8 ГГц, 3 × С1-Pro, частота 3,25 ГГц, 6 × C1-Pro, частота 2,75 ГГц)
|Дисплей
|7,6 дюйма, Dynamic AMOLED 2X, 2448 × 1848, складной; 120 Гц
|8,0 дюйма, Dynamic AMOLED 2X, 2184 × 1968, складной; 120 Гц
|6,9 дюйма, Dynamic AMOLED 2X, 2520 × 1080, складной; 120 Гц
|Второй дисплей
|5,5 дюйма, Dynamic AMOLED 2X, 1972 × 1248; 120 Гц
|6,5 дюйма, Dynamic AMOLED 2X,
2520 × 1080; 120 Гц
|4,1 дюйма, Super AMOLED,
1048 × 948; 120 Гц
|Оперативная память
|12 + 16 Гбайт
|12 + 16 Гбайт
|12 Гбайт
|Флеш-память
|256 + 512 + 1024 Гбайт
|256 + 512 + 1024 Гбайт
|256 + 512 Гбайт
|Тыльная камера
|Двойной модуль: 50 + 50 Мп, ƒ + 1,8 + ƒ + 1,9 (широкий и стандартный угол обзора), фазовый автофокус в основном и телемодулях, оптическая стабилизация в основном и телемодулях, светодиодная вспышка
|Тройной модуль: 200 + 10 + 50 Мп, ƒ + 1,7 + ƒ + 2,4 + ƒ + 1,9 (широкий и стандартный угол обзора + зум), фазовый автофокус в основном и телемодулях, оптическая стабилизация в основном и телемодулях, светодиодная вспышка
|Двойной модуль: 50 + 12 Мп, ƒ + 1,8 + ƒ + 2,2 (широкий и стандартный углы обзора), фазовый автофокус в основном модуле, оптическая стабилизация в основном модуле, светодиодная вспышка
|Фронтальная камера
|Две камеры, по одной внутри и на обложке: обе - 10 Мп, ƒ + 2,2
|Две камеры, по одной внутри и на обложке: обе - 10 Мп, ƒ + 2,2
|10 Мп, ƒ + 2,2
|Сканер отпечатка пальца
|Есть, на грани корпуса
|Есть, на грани корпуса
|Есть, на грани корпуса
|Разъемы
|USB Type-C
|USB Type-C
|USB Type-C
|Аккумулятор
|4800 мА·ч
|5000 мА·ч
|4300 мА·ч
|Габариты
|161,4 × 123,9 × 4,5 мм в разложенном виде
|158,4 × 143,2 × 4,1 мм в разложенном виде
|166,9 × 75,4 × 6,1 мм в разложенном виде
|Масса
|201 грамм
|215 граммов
|180 граммов
|Пыле- и влагозащита
|IP48
|IP48
|IP48
|Операционная система
|Android 17 с фирменной оболочкой
|Android 17 с фирменной оболочкой
|Android 17 с фирменной оболочкой
|Цена
|От 149 990 рублей
|От 169 990 рублей
|От 104 990 рублей
Samsung Galaxy Z Fold8
Складной смартфон нового формата получает привычное уже имя, оставляя для более традиционного трансформера «из обычного смартфона в квадратный» суффикс Ultra.
Итак, главное, что нужно понимать о Z Fold8, — в разложенном виде он превращается в устройство с «планшетным» экраном формата 4:3. Это дает возможность смотреть на смартфоне фильмы почти без полей, в отличие от обычного уже для складных смартфонов экрана формата 10:9 или около того. Что-то более-менее близкое, но по другой цене и с конструкцией иного уровня сложности предлагают тройные складные HUAWEI Mate XT или Samsung Galaxy TriFold.
Побочный эффект от планшетного формата в разложенном положении – непривычный формат внешнего экрана: 16:10 (против привычных 20:9 или около того). Получился такой коренастый малыш с экранами диагональю 5,5 дюйма снаружи и 7,6 дюйма внутри.
Поначалу смартфон кажется не слишком удобным. Мы уже привыкли к вытянутым экранам, причем у складных устройств они снаружи обычно даже более узкие, чем у традиционных моделей, — когда прикладываешь смартфон к уху, он не достает нижней кромкой до рта. Впрочем, к этому привыкаешь примерно через день-два пользования устройством.
Чуть сложнее будет привыкнуть к хвату – смартфон широкий, и если в мою ладонь он вполне помещался, то для женщины с тонкой кистью он может оказаться широковат.
Зато точно будет удобно со смартфоном в разложенном положении – действительно, планшетный формат сразу добавляет смысла всей этой складной конструкции. Хотя продажи гибких смартфонов постоянно растут, но они были и остаются просто «премиальным» вариантом смартфонов классических, прямой необходимости именно в квадратном крупном экране у большинства пользователей нет. А вот в экране формата 4:3 — есть. По крайней мере, Samsung на это закладывается, планируя тираж в 2 млн экземпляров, — и это в эпоху дорогущей памяти, что обязательно скажется на конечной цене устройства (она, скорее всего, будет немилосердно высока).
При этом по основным характеристикам эта модель чуть уступает более привычному «фолду» – недаром тот получил индекс Ultra.
Аппаратная платформа, собственно, флагманская – Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 в адаптированной под Samsung версии, тут все как у Galaxy S26 Ultra или того же Galaxy Z Fold8 Ultra. Но камеры, к примеру, заметно проще – отсутствует зум-модуль; блок двойной, состоящий из 50-мегапиксельных камер, которые отвечают за расширенный и стандартный углы обзора. Аккумулятор тоже поскромнее, на 4800 мА·ч, – хотя даже это больше, чем у Galaxy Z Fold7 с его более крупными экранами.
То есть прямо-таки младшим в новой линейке, каким был Flip7 FE, этот смартфон точно не назовешь. (А эксперимент с более недорогой «раскладушкой» с прошлогодней начинкой признан, видимо, неудачным – в этом году новая ее версия не появилась.) Это именно шаг в сторону – с более простыми камерами, но той же аппаратной частью (оперативной и энергонезависимой памяти тут столько же, сколько и у «ультры»), и при этом – с корпусом, выполненным с применением тех же технологий.
В этом сезоне применяется подложка с использованием титана и новый шарнир, что позволило сделать дисплей тоньше и уменьшить заметность складки на месте сгиба. Подтверждаю – под определенным углом заметить ее можно, но не под прямым. На ощупь она также не ощущается.
При этом Fold8 не такой тонкий, как Fold7/Fold8 Ultra – толщина корпуса в разложенном состоянии составляет 4,5 мм. Вес
, при этом – 201 грамм, смартфон сравнительно легкий.
Что касается цветовой гаммы, то Samsung Galaxy Z Fold8 представлен в лавандовом, графитовом и кремовом исполнениях. Причем графитовое и кремовое оказываются едины для всех складных новинок, а вот третье – для каждой свое.
Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra
Привычный «фолд», ставший теперь «ультрой», изменился по сравнению с Galaxy Z Fold7 минимально, что логично с учетом недавнего (в прошлом году) глобального обновления. Да, первое место в рейтинге тонкости складных смартфонов упущено (вспоминаем HONOR Magic V6), но это, в принципе, не так важно – смартфон остался актуален без всяких скидок.
Тем более совсем без улучшений не обошлось. Во-первых, тут, конечно же, новая аппаратная платформа, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, – без ежегодных обновлений чипсета свежих смартфонов почти не бывает.
Во-вторых, увеличилась емкость аккумулятора, которая теперь составляет 5000 мА·ч, – без рывков, но прогресс есть. Низкие темпы роста емкости АКБ объясняются осторожностью Samsung, которая пока не берет в свои устройства кремний-углеродные батареи. Компания остается приверженной классическим литий-ионным аккумуляторам по нескольким причинам: тут и более медленные темпы деградации, и опасения из-за расширяющегося кремниевого анода. Новые истории на манер Galaxy Note 7 корейской компании не нужны.
В-третьих, обновилась широкоугольная камера, в которой теперь используется 50-мегапиксельный сенсор.
В «ультре» тоже новый шарнир и титановая подложка, но глобально это все тот же Fold7, зато с новым вариантом цветового исполнения – фиолетовым.
Samsung Galaxy Z Flip8
Та же история, что и с Fold8 Ultra, происходит и с Flip8, но не потому, что в прошлом году произошел какой-то прорыв, а потому, что этот сегмент, несмотря на все очарование самой концепции, менее привлекателен. Продажи «раскладушек» не слишком высокие, и сильно вкладываться в R’n’D в этой области у компаний нет желания.
Так что мы имеем дело здесь со слегка подновленным Flip7. В Flip8 установлена, опять же, свежая аппаратная платформа – но не Snapdragon 8 Gen 5, а 2-нанометровая Samsung Exynos 2600, как на Galaxy S26 + S26+. Памяти столько же, сколько и в прошлом году, экраны и формат никак не изменились.
А вот с шарниром ситуация спорная – тут даже у представителей компании нет четкого ответа, титановая ли на «флипе» подложка, как на «фолдах», или нет. Скорее нет – складка на экране заметна примерно так же, как и раньше, очевидного прогресса в этом отношении я не заметил.
С другой стороны, корпус стал заметно тоньше (6,1 мм) и легче (180 граммов). Flip8 – самая изящная «раскладушка» в истории смартфонов Samsung. Корпус защищен по стандарту IP48, как и в случае с Fold8 и Fold8 Ultra, пылезащиты снова нет.
Батарея та же, но теперь присутствует более быстрая зарядка – до 45 Вт против 25 Вт ранее.
Добавился и новый цвет, для условно женского Flip8 особенно нежный – лавандовый.
Слегка изменился софт – для отображения на внешнем экране поддерживается больше приложений, с него реже надо уходить на экран внутренний. Заявлено несколько фишек для работы с согнутым экраном, вроде улучшенной стабилизации видео при съемке в полусгибе .
Глобально же программные изменения на всех новинках в этот раз невелики – Galaxy AI уже достаточно мощен, и добавлять новые функции в фирменный нейросетевой движок становится затруднительно. Но теперь расширились полномочия сервиса «AI-подсказки», добавилась возможность применения автоматического центрирования при съемке видео, а также появилась функция изменения готового фото при помощи текстового запроса. Есть и какие-то новшества интеграции Galaxy AI именно в складной формат смартфона, но о них получится поговорить уже только при подробном знакомстве с новинками – как минимум Fold8 мы вскоре протестируем.
Поговорим и о других программных изменениях, ведь и Fold8 Ultra, и Fold8, и Flip8 из коробки получат Android 17, став первыми смартфонами с новым «роботом». Ну и оболочкой OneUI 9.0, конечно.
Samsung Galaxy Watch Ultra2
Обновились и умные часы Samsung – правда, Galaxy Watch9 в основном обновили разве что название. А вот Galaxy Watch Ultra2 интереснее.
Это первые полноценно дайверские часы Samsung – с защитой от пыли и влаги по стандарту IP69K, выдерживающие давление в 10 атмосфер, – то есть погружаться в них можно на глубину до 100 метров. При погружении устройство автоматически отображает в режиме реального времени глубину, продолжительность погружения и температуру воды. Есть и ряд специализированных функций для дайвинга, вплоть до эксклюзивного приложения для смартфона.
Заявленная пиковая яркость экрана – 5000 кд + м2, то есть разглядеть циферблат можно будет не только под водой, но и на вершине горы под палящим солнцем, Samsung стремится охватить с помощью этих часов любых спортсменов-экстремалов.
Выросла и емкость аккумулятора – до 800 мА·ч, но конкретные цифры автономности Samsung не называет, у часов бренда они исторически невелики.
Само собой, корпус Samsung Galaxy Watch Ultra2 ударопрочный, выполнен из титанового сплава.
Цена на смартфоны в период предзаказа в магазинах МТС:
- Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 12 + 256 Гбайт — 169 990 рублей;
- Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 12 + 512 Гбайт — 199 990 рублей;
- Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 12 + 1 Тбайт — 249 990 рублей.
- Samsung Galaxy Z Fold8 12 + 256 Гбайт — 149 990 рублей;
- Samsung Galaxy Z Fold8 12 + 512 Гбайт — 179 990 рублей;
- Samsung Galaxy Z Fold8 16 + 1 Тбайт — 229 990 рублей.
- Samsung Galaxy Z Flip8 12 + 256 Гбайт — 104 990 рублей;
- Samsung Galaxy Z Flip8 12 + 512 Гбайт — 124 990 рублей.
Цены на часы в период предзаказа в магазинах МТС:
- Samsung Galaxy Watch Ultra2 2025 47 мм — 49 990 рублей;
- Samsung Galaxy Watch9 LTE 44 мм — 28 990 рублей;
- Samsung Galaxy Watch8 LTE 40 мм — 26 990 рублей.
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