Первый взгляд на складные смартфоны Samsung Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Fold8 Ultra и Galaxy Z Flip8

Именно такой складной смартфон, в формате «широкая на широкую», осенью покажет Apple (если снова не случится никаких катаклизмов), но «влететь на свежачка» у американской компании (как и в случае с iPhone Air) уже, кажется, не выйдет. Первой массовый аппарат подобного формата представила Samsung – и это самая интересная новинка складной серии образца лета 2026 года. Мы познакомились со всеми тремя ее представителями (а также новыми часами Samsung Galaxy Watch Ultra2), но в первую очередь поговорим, конечно, о Samsung Galaxy Z Fold8.

Samsung Galaxy Z Fold8 Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra Samsung Galaxy Z Flip8 Процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy: восемь ядер (2 × Oryon V3 Phoenix L, частота 4,74 ГГц, 6 × Oryon V3 Phoenix M, частота 3,62 ГГц) Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy: восемь ядер (2 × Oryon V3 Phoenix L, частота 4,74 ГГц, 6 × Oryon V3 Phoenix M, частота 3,62 ГГц) Samsung Exynos 2600: десять ядер (1 × С1-Ultra, частота 3,8 ГГц, 3 × С1-Pro, частота 3,25 ГГц, 6 × C1-Pro, частота 2,75 ГГц) Дисплей 7,6 дюйма, Dynamic AMOLED 2X, 2448 × 1848, складной; 120 Гц 8,0 дюйма, Dynamic AMOLED 2X, 2184 × 1968, складной; 120 Гц 6,9 дюйма, Dynamic AMOLED 2X, 2520 × 1080, складной; 120 Гц Второй дисплей 5,5 дюйма, Dynamic AMOLED 2X, 1972 × 1248; 120 Гц 6,5 дюйма, Dynamic AMOLED 2X,

2520 × 1080; 120 Гц 4,1 дюйма, Super AMOLED,

1048 × 948; 120 Гц Оперативная память 12 + 16 Гбайт 12 + 16 Гбайт 12 Гбайт Флеш-память 256 + 512 + 1024 Гбайт 256 + 512 + 1024 Гбайт 256 + 512 Гбайт Тыльная камера Двойной модуль: 50 + 50 Мп, ƒ + 1,8 + ƒ + 1,9 (широкий и стандартный угол обзора), фазовый автофокус в основном и телемодулях, оптическая стабилизация в основном и телемодулях, светодиодная вспышка Тройной модуль: 200 + 10 + 50 Мп, ƒ + 1,7 + ƒ + 2,4 + ƒ + 1,9 (широкий и стандартный угол обзора + зум), фазовый автофокус в основном и телемодулях, оптическая стабилизация в основном и телемодулях, светодиодная вспышка Двойной модуль: 50 + 12 Мп, ƒ + 1,8 + ƒ + 2,2 (широкий и стандартный углы обзора), фазовый автофокус в основном модуле, оптическая стабилизация в основном модуле, светодиодная вспышка Фронтальная камера Две камеры, по одной внутри и на обложке: обе - 10 Мп, ƒ + 2,2 Две камеры, по одной внутри и на обложке: обе - 10 Мп, ƒ + 2,2 10 Мп, ƒ + 2,2 Сканер отпечатка пальца Есть, на грани корпуса Есть, на грани корпуса Есть, на грани корпуса Разъемы USB Type-C USB Type-C USB Type-C Аккумулятор 4800 мА·ч 5000 мА·ч 4300 мА·ч Габариты 161,4 × 123,9 × 4,5 мм в разложенном виде 158,4 × 143,2 × 4,1 мм в разложенном виде 166,9 × 75,4 × 6,1 мм в разложенном виде Масса 201 грамм 215 граммов 180 граммов Пыле- и влагозащита IP48 IP48 IP48 Операционная система Android 17 с фирменной оболочкой Android 17 с фирменной оболочкой Android 17 с фирменной оболочкой Цена От 149 990 рублей От 169 990 рублей От 104 990 рублей

Samsung Galaxy Z Fold8

Складной смартфон нового формата получает привычное уже имя, оставляя для более традиционного трансформера «из обычного смартфона в квадратный» суффикс Ultra.

Итак, главное, что нужно понимать о Z Fold8, — в разложенном виде он превращается в устройство с «планшетным» экраном формата 4:3. Это дает возможность смотреть на смартфоне фильмы почти без полей, в отличие от обычного уже для складных смартфонов экрана формата 10:9 или около того. Что-то более-менее близкое, но по другой цене и с конструкцией иного уровня сложности предлагают тройные складные HUAWEI Mate XT или Samsung Galaxy TriFold.

Побочный эффект от планшетного формата в разложенном положении – непривычный формат внешнего экрана: 16:10 (против привычных 20:9 или около того). Получился такой коренастый малыш с экранами диагональю 5,5 дюйма снаружи и 7,6 дюйма внутри.

Поначалу смартфон кажется не слишком удобным. Мы уже привыкли к вытянутым экранам, причем у складных устройств они снаружи обычно даже более узкие, чем у традиционных моделей, — когда прикладываешь смартфон к уху, он не достает нижней кромкой до рта. Впрочем, к этому привыкаешь примерно через день-два пользования устройством.

Чуть сложнее будет привыкнуть к хвату – смартфон широкий, и если в мою ладонь он вполне помещался, то для женщины с тонкой кистью он может оказаться широковат.

Зато точно будет удобно со смартфоном в разложенном положении – действительно, планшетный формат сразу добавляет смысла всей этой складной конструкции. Хотя продажи гибких смартфонов постоянно растут, но они были и остаются просто «премиальным» вариантом смартфонов классических, прямой необходимости именно в квадратном крупном экране у большинства пользователей нет. А вот в экране формата 4:3 — есть. По крайней мере, Samsung на это закладывается, планируя тираж в 2 млн экземпляров, — и это в эпоху дорогущей памяти, что обязательно скажется на конечной цене устройства (она, скорее всего, будет немилосердно высока).

При этом по основным характеристикам эта модель чуть уступает более привычному «фолду» – недаром тот получил индекс Ultra.

Аппаратная платформа, собственно, флагманская – Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 в адаптированной под Samsung версии, тут все как у Galaxy S26 Ultra или того же Galaxy Z Fold8 Ultra. Но камеры, к примеру, заметно проще – отсутствует зум-модуль; блок двойной, состоящий из 50-мегапиксельных камер, которые отвечают за расширенный и стандартный углы обзора. Аккумулятор тоже поскромнее, на 4800 мА·ч, – хотя даже это больше, чем у Galaxy Z Fold7 с его более крупными экранами.

То есть прямо-таки младшим в новой линейке, каким был Flip7 FE, этот смартфон точно не назовешь. (А эксперимент с более недорогой «раскладушкой» с прошлогодней начинкой признан, видимо, неудачным – в этом году новая ее версия не появилась.) Это именно шаг в сторону – с более простыми камерами, но той же аппаратной частью (оперативной и энергонезависимой памяти тут столько же, сколько и у «ультры»), и при этом – с корпусом, выполненным с применением тех же технологий.

В этом сезоне применяется подложка с использованием титана и новый шарнир, что позволило сделать дисплей тоньше и уменьшить заметность складки на месте сгиба. Подтверждаю – под определенным углом заметить ее можно, но не под прямым. На ощупь она также не ощущается.

При этом Fold8 не такой тонкий, как Fold7/Fold8 Ultra , – толщина корпуса в разложенном состоянии составляет 4,5 мм. Вес , при этом – 201 грамм, смартфон сравнительно легкий.

Что касается цветовой гаммы, то Samsung Galaxy Z Fold8 представлен в лавандовом, графитовом и кремовом исполнениях. Причем графитовое и кремовое оказываются едины для всех складных новинок, а вот третье – для каждой свое.

Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra

Привычный «фолд», ставший теперь «ультрой», изменился по сравнению с Galaxy Z Fold7 минимально, что логично с учетом недавнего (в прошлом году) глобального обновления. Да, первое место в рейтинге тонкости складных смартфонов упущено (вспоминаем HONOR Magic V6), но это, в принципе, не так важно – смартфон остался актуален без всяких скидок.

Тем более совсем без улучшений не обошлось. Во-первых, тут, конечно же, новая аппаратная платформа, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, – без ежегодных обновлений чипсета свежих смартфонов почти не бывает.

Во-вторых, увеличилась емкость аккумулятора, которая теперь составляет 5000 мА·ч, – без рывков, но прогресс есть. Низкие темпы роста емкости АКБ объясняются осторожностью Samsung, которая пока не берет в свои устройства кремний-углеродные батареи. Компания остается приверженной классическим литий-ионным аккумуляторам по нескольким причинам: тут и более медленные темпы деградации, и опасения из-за расширяющегося кремниевого анода. Новые истории на манер Galaxy Note 7 корейской компании не нужны.

В-третьих, обновилась широкоугольная камера, в которой теперь используется 50-мегапиксельный сенсор.

В «ультре» тоже новый шарнир и титановая подложка, но глобально это все тот же Fold7, зато с новым вариантом цветового исполнения – фиолетовым.

Samsung Galaxy Z Flip8

Та же история, что и с Fold8 Ultra, происходит и с Flip8, но не потому, что в прошлом году произошел какой-то прорыв, а потому, что этот сегмент, несмотря на все очарование самой концепции, менее привлекателен. Продажи «раскладушек» не слишком высокие, и сильно вкладываться в R’n’D в этой области у компаний нет желания.

Так что мы имеем дело здесь со слегка подновленным Flip7. В Flip8 установлена, опять же, свежая аппаратная платформа – но не Snapdragon 8 Gen 5, а 2-нанометровая Samsung Exynos 2600, как на Galaxy S26 + S26+. Памяти столько же, сколько и в прошлом году, экраны и формат никак не изменились.

А вот с шарниром ситуация спорная – тут даже у представителей компании нет четкого ответа, титановая ли на «флипе» подложка, как на «фолдах», или нет. Скорее нет – складка на экране заметна примерно так же, как и раньше, очевидного прогресса в этом отношении я не заметил.

С другой стороны, корпус стал заметно тоньше (6,1 мм) и легче (180 граммов). Flip8 – самая изящная «раскладушка» в истории смартфонов Samsung. Корпус защищен по стандарту IP48, как и в случае с Fold8 и Fold8 Ultra, пылезащиты снова нет.

Батарея та же, но теперь присутствует более быстрая зарядка – до 45 Вт против 25 Вт ранее.

Добавился и новый цвет, для условно женского Flip8 особенно нежный – лавандовый.

Слегка изменился софт – для отображения на внешнем экране поддерживается больше приложений, с него реже надо уходить на экран внутренний. Заявлено несколько фишек для работы с согнутым экраном, вроде улучшенной стабилизации видео при съемке в полусгибе .

Глобально же программные изменения на всех новинках в этот раз невелики – Galaxy AI уже достаточно мощен, и добавлять новые функции в фирменный нейросетевой движок становится затруднительно. Но теперь расширились полномочия сервиса «AI-подсказки», добавилась возможность применения автоматического центрирования при съемке видео, а также появилась функция изменения готового фото при помощи текстового запроса. Есть и какие-то новшества интеграции Galaxy AI именно в складной формат смартфона, но о них получится поговорить уже только при подробном знакомстве с новинками – как минимум Fold8 мы вскоре протестируем.

Поговорим и о других программных изменениях, ведь и Fold8 Ultra, и Fold8, и Flip8 из коробки получат Android 17, став первыми смартфонами с новым «роботом». Ну и оболочкой OneUI 9.0, конечно.

Samsung Galaxy Watch Ultra2

Обновились и умные часы Samsung – правда, Galaxy Watch9 в основном обновили разве что название. А вот Galaxy Watch Ultra2 интереснее.

Это первые полноценно дайверские часы Samsung – с защитой от пыли и влаги по стандарту IP69K, выдерживающие давление в 10 атмосфер, – то есть погружаться в них можно на глубину до 100 метров. При погружении устройство автоматически отображает в режиме реального времени глубину, продолжительность погружения и температуру воды. Есть и ряд специализированных функций для дайвинга, вплоть до эксклюзивного приложения для смартфона.

Заявленная пиковая яркость экрана – 5000 кд + м2, то есть разглядеть циферблат можно будет не только под водой, но и на вершине горы под палящим солнцем, Samsung стремится охватить с помощью этих часов любых спортсменов-экстремалов.

Выросла и емкость аккумулятора – до 800 мА·ч, но конкретные цифры автономности Samsung не называет, у часов бренда они исторически невелики.

Само собой, корпус Samsung Galaxy Watch Ultra2 ударопрочный, выполнен из титанового сплава.

Цена на смартфоны в период предзаказа в магазинах МТС:

Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 12 + 256 Гбайт — 169 990 рублей;

Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 12 + 512 Гбайт — 199 990 рублей;

Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 12 + 1 Тбайт — 249 990 рублей.

Samsung Galaxy Z Fold8 12 + 256 Гбайт — 149 990 рублей;

Samsung Galaxy Z Fold8 12 + 512 Гбайт — 179 990 рублей;

Samsung Galaxy Z Fold8 16 + 1 Тбайт — 229 990 рублей.

Samsung Galaxy Z Flip8 12 + 256 Гбайт — 104 990 рублей;

Samsung Galaxy Z Flip8 12 + 512 Гбайт — 124 990 рублей.

Цены на часы в период предзаказа в магазинах МТС: