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Широкоформатный Galaxy Z Fold8 станет самым популярным среди новых складных смартфонов Samsung

Приближение анонса новой серии складных смартфонов Samsung Galaxy Z насыщает новостные ленты новыми данными об этих устройствах. Предвосхищая появление на рынке первого в истории Apple складного iPhone, которому приписывается специфическое соотношение сторон, Samsung пытается опередить конкурента со своим широкоформатным Galaxy Z Fold8, рассчитывая на его высокую популярность в рознице.

Источник изображений: Evan Blass

Источник изображений: Evan Blass

В соответствии с этим убеждением, как отмечает TrendForce со ссылкой на южнокорейские СМИ, скорректирована и производственная программа Samsung. Если Galaxy Z Fold8 Ultra должен выйти дебютным тиражом 2 млн экземпляров, а «раскладушка» Galaxy Z Flip ограничиться 1,5 млн штук, то в случае с Galaxy Z Fold8 намечен выпуск 2,8 млн единиц продукции, если ориентироваться на объёмы заказанных Samsung дисплеев. Первоначально считалось, что в последнем случае всё ограничится теми же значениями из диапазона от 1,5 до 2 млн экземпляров. В условиях роста цен на память и другие компоненты стоимость Galaxy Z Fold8 ожидается на уровне $1899.

В целом, по итогам текущего года Samsung собирается выпустить от 5,5 до 6 млн смартфонов семейства Galaxy Z Fold со складным корпусом и гибким дисплеем. Традиционно, во второй половине года компания обычно выпускает до 5,5 млн складных смартфонов, но в прошлом году популярность Galaxy Z Fold7 позволила произвести более 6 млн смартфонов такого типа. Galaxy Z Fold8 станет первым смартфоном Samsung с «паспортной» ориентацией дисплея, который будет оснащаться 5,4-дюймовым внешним и 7,6-дюймовым внутренним дисплеем. Его, по замыслу, будет удобно держать в руке в сложенном состоянии, а в разложенном при просмотре видео, содержимого сайтов или фотографий содержимое дисплея будет восприниматься лучше из-за иных пропорций дисплея.

Ожидается, что первый складной iPhone будет обладать схожими размерами дисплеев. Армия ценителей продукции бренда позволит Apple уже по итогам текущего года занять 20 % рынка складных смартфонов, как считают в TrendForce, а доли Samsung и Huawei ужмутся до 30 % в каждом случае.

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Теги: samsung, samsung galaxy, galaxy z fold, складные смартфоны, apple iphone
samsung, samsung galaxy, galaxy z fold, складные смартфоны, apple iphone
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