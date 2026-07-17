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Утечка подтвердила дизайн и характеристики широкого складного смартфона Samsung Galaxy Z Fold8

Инсайдер Эван Бласс (Evan Blass) опубликовал изображения Samsung Galaxy Z Fold8 за несколько дней до официальной презентации, которая запланирована на 22 июля. Утечка также раскрыла внешний вид и часть характеристик Galaxy Z Flip8 и Galaxy Z Fold8 Ultra.

Источник изображения: theverge.com

Источник изображения: Evan Blass, theverge.com

Снимки подтверждают появление укороченного и более широкого форм-фактора для смартфона-книжки, что согласуется с предыдущими утечками об устройстве. Кроме того, как отмечает The Verge, утечки указывают на использование процессора Qualcomm Snapdragon 8 Elite For Galaxy, а также на наличие основной и сверхширокоугольной камер по 50 Мп, двух фронтальных камер по 10 Мп и заявленного времени автономной работы до 26 часов при воспроизведении видео.

Вместе с этим Бласс опубликовал изображения Galaxy Z Flip8, а также передал The Verge изображения Galaxy Z Fold8 Ultra, совпадающие с кадрами из тизера нового фильма о Человеке-пауке. Согласно этим данным, Galaxy Z Flip 8 оснастят аккумулятором ёмкостью 4300 мА·ч, фронтальной камерой на 10 Мп, а также основными камерами на 50 и 12 Мп, тогда как Galaxy Z Fold8 Ultra получит аккумулятор ёмкостью 5000 мА·ч с заявленным временем автономной работы до 27 часов при воспроизведении видео, камеры на 200 и 50 Мп, 10-Мп телеобъектив, а также две фронтальные камеры по 10 Мп.

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Теги: samsung, складные смартфоны, galaxy z fold
samsung, складные смартфоны, galaxy z fold
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