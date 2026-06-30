Грядущие складные смартфоны Samsung Galaxy Z 8 Fold и Flip показались до анонса

Ожидается, что новые складные смартфоны Samsung будут официально представлены на летнем мероприятии Galaxy Unpacked, которое должно состояться 22 июля. Согласно недавним утечкам, новые модели смартфонов Samsung будут называться Z Fold 8, Z Fold 8 Ultra и Z 8 Flip. Благодаря нескольким просочившимся изображениям чехлов для будущих смартфонов, опубликованным Android Headlines, уже сегодня можно судить о внешнем виде этих устройств.

Судя по опубликованным изображениям, которые демонстрируют смартфоны внутри чехлов, новинки весьма схожи с текущими Flip 7 и Fold 7. На сегодняшний день это наиболее подробный взгляд на новые складные смартфоны Samsung.

Нынешние утечки согласуются с более ранней инсайдерской информацией: на всех изображениях представлено устройство в широком формфакторе с селфи-камерой, встроенной во внешний дисплей, и двойной камерой на задней панели.

Аналитики полагают, что смартфон Galaxy Z Fold 8 будет выпущен раньше, чем Apple представит конкурирующую модель в лице широкого складного iPhone, дебют которого запланирован на сентябрь.