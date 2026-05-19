Опубликованы технические характеристики складных смартфонов Samsung Galaxy Z Fold 8 и Wide

Технические характеристики двух складных смартфонов Samsung опубликовал греческий ресурс TechManiacs. Модель Samsung Galaxy Z Fold 8 получит более качественные камеры и более ёмкий аккумулятор.

Смартфон Samsung Galaxy Z Fold 8 будет работать на флагманском процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, масса устройства составит 210 г, а толщина в разложенном виде — 4,1 мм. Это значит, гаджет стал намного тоньше и на 5 г легче. На борту будут основная 200-мегапиксельная и фронтальная 10-мегапиксельная камеры, как и актуального складного смартфона; разрешение сверхширокоугольной вырастет до 50 мегапикселей. Разрешение сенсора у камеры с телеобъективом не уточняется — сейчас оно составляет 10 мегапикселей. Самое значительное обновление — ёмкость аккумулятора, которая вырастет с 4400 до 5000 мА·ч.

Что касается широкоформатного смартфона под условным названием Samsung Galaxy Z Fold 8 Wide, его внутренний дисплей будет иметь соотношение сторон 4:3, сообщается о двух 50-мегапиксельных камерах для широкоугольной и сверхширокоугольной съёмки. Ёмкость аккумулятора составит 4800 мА·ч, масса устройства — «около» 200 г. Намерение выпустить «широкую» версию складного смартфона Samsung пока не подтвердила.