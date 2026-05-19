Сегодня 19 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости мобильные телефоны, смартфоны, сотовая с... Опубликованы технические характеристики ...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Опубликованы технические характеристики складных смартфонов Samsung Galaxy Z Fold 8 и Wide

Технические характеристики двух складных смартфонов Samsung опубликовал греческий ресурс TechManiacs. Модель Samsung Galaxy Z Fold 8 получит более качественные камеры и более ёмкий аккумулятор.

Источник изображения: Onleaks, AndroidHeadline

Источник изображения: Onleaks, AndroidHeadline

Смартфон Samsung Galaxy Z Fold 8 будет работать на флагманском процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, масса устройства составит 210 г, а толщина в разложенном виде — 4,1 мм. Это значит, гаджет стал намного тоньше и на 5 г легче. На борту будут основная 200-мегапиксельная и фронтальная 10-мегапиксельная камеры, как и актуального складного смартфона; разрешение сверхширокоугольной вырастет до 50 мегапикселей. Разрешение сенсора у камеры с телеобъективом не уточняется — сейчас оно составляет 10 мегапикселей. Самое значительное обновление — ёмкость аккумулятора, которая вырастет с 4400 до 5000 мА·ч.

Что касается широкоформатного смартфона под условным названием Samsung Galaxy Z Fold 8 Wide, его внутренний дисплей будет иметь соотношение сторон 4:3, сообщается о двух 50-мегапиксельных камерах для широкоугольной и сверхширокоугольной съёмки. Ёмкость аккумулятора составит 4800 мА·ч, масса устройства — «около» 200 г. Намерение выпустить «широкую» версию складного смартфона Samsung пока не подтвердила.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Samsung выпустила бету One UI 9 на базе Android 17 для смартфонов Galaxy S26
Samsung может поставить китайские дисплеи в Galaxy S27 — BOE нацелилась на флагманы
Samsung Galaxy Z Fold8 Wide показался на изображениях — он станет ответом на первый складной iPhone
«МегаФон» показал станцию для запуска сети 5G и 4G в любой точке России — через отечественный аналог Starlink
В России стартовали продажи смартфона Realme 16 5G с селфи-зеркалом у основной 50-Мп камеры — от 33 тыс. рублей
Intel и Qualcomm поборются за ИИ-стартап Джима Келлера стоимостью $5 млрд
Теги: samsung, складной смартфон, характеристики
samsung, складной смартфон, характеристики
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Китайские машины научились ездить на трёх колёсах и обходиться без домкрата
«Билайн» запустил тестирование 5G в 11 городах России
Sony подтвердила: больше никаких эксклюзивов PlayStation на ПК
Российский спутниковый интернет от «Бюро 1440» заработает в Беларуси
Южнокорейский суд запретил работникам Samsung бастовать из-за низких премий — разве что понемножку
Forza Horizon 6 только вышла, а уже обогнала по пиковому онлайну в Steam все другие игры Xbox 33 мин.
Anthropic переманила сооснователя OpenAI — Андрей Карпатый будет обучать Claude 54 мин.
Запустится даже на картошке: хардкорный ролевой боевик Outward 2 получил дату выхода в раннем доступе Steam и системные требования 2 ч.
Apple представила ИИ-функции для инвалидов — включая управление коляской взглядом 2 ч.
Московский суд по инициативе Роскомнадзора оштрафовал разработчиков Fortnite на два миллиона рублей 3 ч.
VMware представила превью гипервизора ESXi-Arm Fling для Arm-серверов 4 ч.
Perplexity урезала лимиты для некоторых пользователей из-за злоупотреблений с промокодами 4 ч.
Эксплойт Fabricked тайно ломает аппаратную защиту чипов EPYC со 100-% успехом — AMD уже выпустила патч 4 ч.
Fortnite наконец вернулась в App Store по всему миру, а Epic Games готовится к финальной битве с Apple в суде 4 ч.
Илон Маск назвал решение суда по делу OpenAI «техническим» и пообещал его обжаловать 4 ч.
YADRO представила российский 2U-сервер Vegman R215 G4 на базе AMD EPYC Turin 18 мин.
Солнечная энергетика обгонит уголь и газ в 2030-х, но ИИ не даст отказаться от ископаемого топлива 58 мин.
AWS скупила дефицитные Mac Studio и теперь сдаёт их в аренду через облако 2 ч.
Рабочий погиб на площадке SpaceX за несколько дней до запуска Starship — ведётся расследование 2 ч.
Опубликованы технические характеристики складных смартфонов Samsung Galaxy Z Fold 8 и Wide 2 ч.
Пользователи Google Pixel пожаловались на пропадающую вибрацию при звонках 3 ч.
На волне ИИ-бума китайский производитель памяти YMTC собрался на биржу 3 ч.
Представлены накладные наушники Marshall Milton с активным шумоподавлением и автономностью до 80 часов за $229 3 ч.
Arctic выпустила высокоэффективные термопрокладки TP-4 3 ч.
Роботы научились копировать человеческие навыки, просто наблюдая за людьми 3 ч.