Макет грядущего складного смартфона Samsung Galaxy Z Fold 8 Wide показался на видео

Как ожидается, в июле Samsung выпустит смартфон Galaxy Z Fold 8 Wide. До настоящего момента из неофициальных источников удалось почерпнуть некоторую информацию об устройстве, а теперь достоянием общественности стало видео его макета.

Видео с макетом Samsung Galaxy Z Fold 8 Wide опубликовал инсайдер и обозреватель Сонни Диксон (Sonny Dickson). Установить, является ли макет официальным, или он был изготовлен на основе опубликованных ранее схем, не удалось. В кадр попало нечто, напоминающее очень тонкий складной смартфон с крупным внешним дисплеем и двойной основной камерой как у тонкого Samsung Galaxy S25 Edge. Между двумя половинками конструкции виден небольшой зазор — возможно, он есть только у макета, а у серийного устройства проблема решена. Тем более, что внутреннего экрана у макета точно нет.

Прозвучало мнение, что на видео попала модель «низкого качества», которая годится разве что на роль «приблизительного эталона»; но и в этом случае макет даёт отчётливое представление, чего ждать от Samsung Galaxy Z Fold 8 Wide, который ожидается в ближайшие месяцы.

Если верить неофициальным данным, смартфон будет работать на чипе Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, он получит аккумулятор ёмкостью 4800 мА·ч, поддержку проводной зарядки на 45 Вт, 7,6-дюймовый внутренний экран и две 50-мегапиксельные камеры — основную и широкоугольную. Есть также сведения, что широкая модель получит название Samsung Galaxy Z Fold 8, а привычный по прошлогодним моделям вариант будет называться Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra.