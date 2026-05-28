Сегодня 28 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости мобильные телефоны, смартфоны, сотовая с... Макет грядущего складного смартфона Sams...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Макет грядущего складного смартфона Samsung Galaxy Z Fold 8 Wide показался на видео

Как ожидается, в июле Samsung выпустит смартфон Galaxy Z Fold 8 Wide. До настоящего момента из неофициальных источников удалось почерпнуть некоторую информацию об устройстве, а теперь достоянием общественности стало видео его макета.

Источник изображений: Sonny Dickson / bsky.app

Источник изображений: Sonny Dickson / bsky.app

Видео с макетом Samsung Galaxy Z Fold 8 Wide опубликовал инсайдер и обозреватель Сонни Диксон (Sonny Dickson). Установить, является ли макет официальным, или он был изготовлен на основе опубликованных ранее схем, не удалось. В кадр попало нечто, напоминающее очень тонкий складной смартфон с крупным внешним дисплеем и двойной основной камерой как у тонкого Samsung Galaxy S25 Edge. Между двумя половинками конструкции виден небольшой зазор — возможно, он есть только у макета, а у серийного устройства проблема решена. Тем более, что внутреннего экрана у макета точно нет.

Прозвучало мнение, что на видео попала модель «низкого качества», которая годится разве что на роль «приблизительного эталона»; но и в этом случае макет даёт отчётливое представление, чего ждать от Samsung Galaxy Z Fold 8 Wide, который ожидается в ближайшие месяцы.

Если верить неофициальным данным, смартфон будет работать на чипе Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, он получит аккумулятор ёмкостью 4800 мА·ч, поддержку проводной зарядки на 45 Вт, 7,6-дюймовый внутренний экран и две 50-мегапиксельные камеры — основную и широкоугольную. Есть также сведения, что широкая модель получит название Samsung Galaxy Z Fold 8, а привычный по прошлогодним моделям вариант будет называться Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Работники Samsung поддержали спорную сделку с бонусами до $428 тысяч производителям памяти
Samsung начнёт выпускать в Китае 286-слойную память 3D NAND
Глава Samsung Electronics провёл закрытые переговоры с MediaTek для обсуждения поставок полупроводников
TSMC повысит премии сотрудникам более чем на 30 % после волнений в коллективе
LG задумалась о продаже своего 60-летнего телевизионного бизнеса китайской Hisense
ByteDance взялась за разработку собственных ИИ-процессоров
Теги: samsung, смартфон, макет
samsung, смартфон, макет
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Набирающий популярность среди россиян корейский мессенджер KakaoTalk решил зарегистрировать бренд в России
В Калифорнии впервые начали закачивать углекислый газ под землю для «вечного» хранения
«Это ловушка»: ветеран Techland объяснил, в чём просчитались разработчики Dying Light 2 Stay Human
Samsung Display представила первый в мире дисплей QD-OLED с 4K при 360 Гц и потрясающими 680 Гц в Full HD
Один из крупных производителей серверов для Nvidia заявил, что дефицитом памяти проблемы отрасли не ограничатся
«Это просто нечто»: геймплейный трейлер метроидвании Silent Planet: Elegy of a Dying World заворожил фанатов Castlevania: Symphony of the Night 2 ч.
Инженера Google арестовали после того, как он заработал $1,2 млн на ставках в Polymarket 2 ч.
«Яндекс» представил Alice AI LLM Flash — быструю ИИ-модель для бизнеса 3 ч.
Инсайдеры показали обложку Call of Duty: Modern Warfare 4 и подтвердили релиз игры на Nintendo Switch 2 3 ч.
ИИ-поиск Google не смог правильно посчитать буквы в слове Google 4 ч.
«Базис» представляет Basis Workplace 3.3 с собственным протоколом доставки Basis Connect и интеграцией с Basis SDN 6 ч.
«Базис» представляет Basis Workplace 3.3 с собственным протоколом доставки Basis Connect и интеграцией с Basis SDN 6 ч.
Инсайдер раскрыл дату выхода Halo: Campaign Evolved — ремейка легендарного шутера от Bungie 6 ч.
Meta запустила платные подписки Instagram Plus, Facebook Plus и WhatsApp Plus за $3–4 в месяц 7 ч.
YouTube научился собирать персональную ленту видео по описанию 14 ч.
Илон Маск готов в любой момент отобрать ИИ-суперкомпьютер Colossus у Anthropic 41 мин.
MacBook Neo спутал карты производителям Windows-ноутбуков — те спешно готовят ответ 58 мин.
В Sandisk уверены: главным компонентом ИИ-инфраструктуры станет память, а не процессоры 2 ч.
Представлены быстрые и эффективные умные очки RayNeo V4 с камерой и чипом Qualcomm за $325 2 ч.
Больше 200 дюймов на носу: RayNeo представила AR-очки GT и GT Max с поддержкой Dolby Vision 3 ч.
Broadcom представила высокоинтегрированные SoC для маршрутизаторов Wi-Fi 8 4 ч.
TSMC повысит премии сотрудникам более чем на 30 % после волнений в коллективе 4 ч.
LG задумалась о продаже своего 60-летнего телевизионного бизнеса китайской Hisense 4 ч.
ByteDance взялась за разработку собственных ИИ-процессоров 4 ч.
Cisco добавит поддержку SONiC в коммутаторы N9000 для ЦОД 4 ч.