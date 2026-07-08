Складной смартфон Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra показался на рендерах в преддверии анонса

В Сети появились качественные рендеры складного смартфона Galaxy Z Fold 8 Ultra, который, как ожидается, будет представлен на мероприятии Samsung Galaxy Unpacked в Лондоне, намеченном на 22 июля.

Судя по рендерам, дизайн Galaxy Z Fold 8 Ultra практически не отличается от вышедшей в прошлом году модели складного смартфона южнокорейской компании. Поскольку тройная камера размещена вдоль внешнего края устройства, проблема с шатанием (wobble), наблюдаемая у Galaxy Z Fold 7, сохранится и у новинки. Кроме того, как и в случае с Galaxy S26 Ultra, аксессуары MagSafe не будут достаточно надёжно крепиться к корпусу новой модели, полагает ресурс AndroidHeadlines.com.

На рендерах представлены три цветовых варианта Galaxy Z Fold 8 Ultra, которые будут продаваться во всех торговых точках. Вариант смартфона в зелёном цвете, о котором недавно сообщали источники, будет эксклюзивом для сайта Samsung.com. Кроме того, смартфон будет доступен в белом, чёрном и фиолетовом цветах. Как ожидается, насыщенный фиолетовый цвет смартфона будет пользоваться большой популярностью в этом году у поклонников продукции Samsung.

Samsung и Qualcomm уже подтвердили в Weibo, что Galaxy Z Fold 8 Ultra будет базироваться на процессоре Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, который также используется в устройствах серии Galaxy S26, вышедшей ранее в этом году. Ожидается, что в базовой комплектации смартфона останутся 12 Гбайт оперативной и 256 Гбайт встроенной памяти.

Также ожидается, что ёмкость аккумулятора смартфона будет увеличена до 5000 мА·ч, а мощность зарядки — до 45 Вт. Что касается камер, то здесь изменений не предвидится: смартфон получит основную камеру на 200 Мп, телеобъектив на 10 Мп с 3-кратным зумом и сверхширокоугольную камеру на 50 Мп.

Как ожидается, Galaxy Z Fold 8 Ultra будет анонсирован вместе со смартфонами Galaxy Z Fold 8 и Galaxy Z Flip 8, а также смарт-часами Galaxy Watch 9 и Galaxy Watch Ultra 2.