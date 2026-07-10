Обзор складного смартфона HONOR Magic V6: избавление от комплексов

На самом деле, HONOR Magic V6 – по большей части минорное обновление прошлой модели, Magic V5. Производители более-менее вышли на технологическое плато при создании складных смартфонов, решив ключевые проблемы: базовую хрупкость устройств, ограничения по встроенным аккумуляторам, неустойчивость к пыли и влаге, чрезмерные габариты в сложенном виде.

Хотя HONOR Magic V6 как раз демонстрирует прогресс в предпоследнем параметре из перечисленных – корпус устройства получил сертификацию IP68/IP69 вместо IP58/IP59 у предшественника, то есть оно, по идее, выдержит попадание песка без особых последствий (хотя страх, что песчинки окажутся между створками, все равно присутствует). В остальном это плавная эволюция V5: корпус чуть тоньше, внешний экран чуть больше, аппаратная платформа (в теории) мощнее. Ну и батарея куда более емкая – пожалуй, это наибольшая точка роста в плане начинки. С учетом работающих сервисов Google (все-таки по технологиям в складных устройствах лидирует HUAWEI, так что упоминать эту деталь необходимо) этого достаточно для заявки на звание лучшего складного смартфона на рынке. Проверяем ее.

HONOR Magic V6 HONOR Magic V5 Google Pixel 10 Pro Fold Samsung Galaxy Z Fold7 HUAWEI Mate X7 Дисплей 7,95 дюйма, LTPO2 AMOLED,

2172 × 2352 точки (403 ppi); складной; 120 Гц 7,95 дюйма, LTPO AMOLED,

2172 × 2352 точки (403 ppi); складной; 120 Гц 8,0 дюйма, LTPO OLED,

2152 × 2076 точек (374 ppi); складной; 120 Гц 8,0 дюйма, Dynamic LTPO AMOLED 2X, 1968 × 2184 точек (368 ppi); складной; 120 Гц 8,0 дюйма, LTPO OLED,

2416 × 2210 точек (412 ppi); складной; 120 Гц Второй дисплей 6,52 дюйма, LTPO2 OLED,

2420 × 1060 точек (406) ppi; 120 Гц 6,43 дюйма, LTPO OLED,

2376 × 1060 точек (404 ppi); 120 Гц 6,4 дюйма, OLED,

2364 × 1080 точек (406 ppi); 120 Гц 6,5 дюйма, Dynamic LTPO AMOLED 2X,

2520 × 1080 точек (422 ppi); 120 Гц 6,49 дюйма, LTPO OLED,

2444 × 1080 точек (412 ppi); 120 Гц Защитное стекло Nanocrystal Shield Nanocrystal Shield Gorilla Glass Victus 2 Corning Gorilla Glass Ceramic 2 Kunlun Glass 2 Процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5: восемь ядер (2 × Oryon V3 Phoenix L, частота 4,6 ГГц, 6 × Oryon V3 Phoenix M, частота 3,62 ГГц) Qualcomm Snapdragon 8 Elite: восемь ядер (2 × Oryon V2 Phoenix L, частота 4,32 ГГц, 6 × Oryon V2 Phoenix M, частота 3,53 ГГц) Google Tensor G5: восемь ядер (1 × ARM Cortex-X4, частота 3,78 ГГц + 5 × ARM Cortex-A725, частота 3,05 ГГц + 2 × ARM Cortex-A520, частота 2,25 ГГц) Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy: восемь ядер (2 × Oryon V2 Phoenix L, частота 4,47 ГГц, 6 × Oryon V2 Phoenix M, частота 3,53 ГГц) Kirin 9030 Pro: девять ядер (1 × Taishan Big частотой 2,75 ГГц, 4 × Taishan Mid частотой 2,27 ГГц, 4 × Taishan Little частотой 1,72 ГГц) Графический контроллер Adreno 840 Adreno 830 PowerVR DXT-48-1536 Adreno 830 Maleoon 935 Оперативная память 12/16 Гбайт 12/16 Гбайт 16 Гбайт 12/16 Гбайт 12/16/20 Гбайт Флеш-память 256/512/1024 Гбайт 256/512/1024 Гбайт 256/512/1024 Гбайт 256/512/1024 Гбайт 256/512/1024 Гбайт Поддержка карт памяти Нет Нет Нет Нет Нет Разъемы USB Type-C USB Type-C USB Type-C USB Type-C USB Type-C SIM-карты Две nano-SIM или две nano-SIM + две eSIM (вместо физических SIM-карт) Две nano-SIM или две nano-SIM + одна eSIM (вместо второй физической SIM-карты) Одна nano-SIM и одна eSIM Две nano-SIM и одна eSIM (вместо второй физической SIM-карты) Две nano-SIM Сотовая связь 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 МГц GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 МГц

CDMA 800 GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 МГц GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 МГц

CDMA 800/1900 GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 МГц

CDMA 800 Сотовая связь 3G HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц

CDMA 2000 1x HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц

CDMA2000 1xEV-DO HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц

CDMA2000 1xEV-DO Сотовая связь 4G LTE, нет информации о диапазонах LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 66 LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 29, 30, 32, 38, 39, 40, 42, 48, 66, 71, 75 (международная версия) LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 66 LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 Сотовая связь 5G SA/NSA, нет информации о диапазонах SA/NSA: 1, 3, 5, 8, 28, 38, 41, 77, 78 SA/NSA/Sub6: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 40, 48, 66, 70, 71, 75, 77, 78, 79, 257, 258, 260, 261 (международная версия) SA/NSA/Sub6: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 71, 77, 78 SA/NSA (только для Китая) Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/6e/7 802.11a/b/g/n/ac/6e/7 802.11a/b/g/n/ac/6e/7 802.11a/b/g/n/ac/6e/7 802.11a/b/g/n/ac/6/7 Bluetooth 6.0 6.0 6.0 5.4 6.0 NFC Есть Есть Есть Есть Есть Навигация GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC Датчики Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), барометр Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), барометр Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), барометр Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), барометр Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), барометр, цветового спектра,

модуль спутниковой связи (работает только в Китае) Сканер отпечатков пальцев Есть, на грани корпуса Есть, на грани корпуса Есть, на грани корпуса Есть, на грани корпуса Есть, на грани корпуса Основная камера Тройной модуль: 50 Мп, ƒ/1,6 + 64 Мп, ƒ/2,5 + 50 Мп, ƒ/2,0 (ЭФР от 13 до 70 мм), автофокус на всех камерах, оптическая стабилизация с главной камерой и телефотомодулем, тройная светодиодная вспышка Тройной модуль: 50 Мп, ƒ/1,6 + 64 Мп, ƒ/2,5 + 50 Мп, ƒ/2,0 (ЭФР от 13 до 70 мм), фазовый автофокус на всех камерах, оптическая стабилизация с главной камерой и телефотомодулем, тройная светодиодная вспышка Тройной модуль: 48 Мп, ƒ/1,7+ 10,8 Мп, ƒ/3,1 + 10,5 Мп, ƒ/2,2 (ЭФР от 14 до 112 мм), фазовый автофокус на всех камерах, оптическая стабилизация с главной камерой и телефотомодулем, одинарная светодиодная вспышка Тройной модуль: 200 Мп, ƒ/1,7 + 10 Мп, ƒ/2,4 + 12 Мп, ƒ/2,2 (ЭФР от 12 до 69 мм), фазовый автофокус на всех модулях, оптическая стабилизация с главной камерой и телефотомодулем, светодиодная вспышка Тройной модуль: 50 Мп, ƒ/1,5-ƒ/4,0 + 50 Мп, ƒ/2,2 + 40 Мп, ƒ/2,2 (ЭФР от 13 до 81 мм), фазовый автофокус со всеми камерами, оптический стабилизатор с главной камерой и телефотомодулем, двойная светодиодная вспышка Фронтальная камера Две камеры, по одной внутри и на обложке. Обе: 20 Мп, ƒ/2,2, фиксированный фокус, без вспышки Две камеры, по одной внутри и на обложке. Обе: 20 Мп, ƒ/2,2, фиксированный фокус, без вспышки Две камеры, по одной внутри и на обложке. Обе: 10 Мп, ƒ/2,2, фиксированный фокус, без вспышки Две камеры, по одной внутри и на обложке. Обе: 10 Мп, ƒ/2,2 Две камеры, по одной внутри и на обложке. Внешняя: 8 Мп, ƒ/2,2.

Внутренняя: 8 Мп, ƒ/2,4. Обе: с фиксированным фокусом и без вспышки Питание Несъемный аккумулятор: 25,31 Вт·ч (6660 мА·ч, 3,8 В); зарядка мощностью до 80 Вт Несъемный аккумулятор: 22,12 Вт·ч (5820 мА·ч, 3,8 В); зарядка мощностью до 66 Вт Несъемный аккумулятор: 19,06 Вт·ч (5015 мА·ч, 3,8 В); зарядка мощностью до 30 Вт Несъемный аккумулятор: 16,72 Вт·ч (4400 мА·ч, 3,8 В); зарядка мощностью 25 Вт (нет в комплекте) Несъемный аккумулятор: 21,28 Вт·ч (5600 мА·ч, 3,8 В); зарядка мощностью 66 Вт Размер 156,7 × 145,6 × 4,0/4,1 мм в разложенном виде,

156,7 × 74,5 × 8,8/9,0 мм в сложенном виде 156,8 × 145,9 × 4,1/4,2 мм в разложенном виде,

156,8 × 74,3 × 8,8/9,0 мм в сложенном виде 155,2 × 150,4 × 5,2 мм в разложенном виде,

155,2 × 76,3 × 10,8 мм в сложенном виде 158,4 × 143,2 × 4,2 мм в разложенном виде, 158,4 × 72,8 × 8,9 мм в сложенном виде 156,8 × 144,2 × 4,5 мм в разложенном виде, 156,8 × 73,8 × 9,5 мм в сложенном виде Масса 219/224 грамма 217/222 грамма 258 граммов 215 граммов 236 граммов Защита корпуса IP68/IP69 IP58/IP59 IP68 IP48 IP58/IP59 Операционная система Android 16, оболочка Magic OS 10 Android 15, оболочка Magic OS 9 Android 16 Android 16, оболочка OneUI 8 EMUI 15 Актуальная цена От 135 000 рублей От 93 000 рублей (серая розница), от 139 999 рублей (официальная розница) От 141 999 рублей От 101 990 рублей (серая розница), от 137 990 рублей (официальная розница) От 94 000 рублей (серая розница), от 111 499 рублей (официальная розница)

Внешне HONOR Magic V6 почти не поменялся в сравнении с предшественником. Характерный для серии Magic огромный круглый блок с камерами, те самые тонкие грани, видимая фронтальная камера на внутреннем дисплее (невидимые вообще как-то быстро сошли со сцены – мы их встречаем только у Nubia). Да и в целом – минимум неожиданностей, аккуратный, но достаточно скромный дизайн.

Правда, появилась версия с оформлением спинки искусственной кожей, но до нас доехала не она, а Magic V6 в «стандартном» исполнении, где задняя панель сделана из стеклопластика. Звучит не слишком солидно, но на вид и на ощупь отличить от стекла довольно сложно. Подобное же решение мы видели и в Magic V5. Рамки корпуса сделаны из нержавеющей стали, грани – из алюминия. Внешний дисплей прикрыт закаленным стеклом с фирменным покрытием Nanocrystal Shield.

В целом по материалам и исполнению вопросов нет – для складного гаджета HONOR Magic V6 ощущается на удивление прочным, монолитным и надежным. И да, тонким – хотя сравнивать что с предшественником, что с Samsung Galaxy Z Fold7 невозможно, десятые доли миллиметра не получится «посчитать» глазами (4,0 мм против 4,1 мм у предшественника или 4,2 мм у «фолда»). Это. Просто. Тонкий. Смартфон. Для HONOR это уже традиция, в этом соревновании участвуют в том числе и планшеты этого бренда – например, HONOR MagicPad 4, тоже с претензией на рекорд.

Впрочем, в данном случае рекорд, как и у всех конкурентов, со звездочкой. История та же, что и с iPhone Air или его подражателями. В очень тонком корпусе смартфона можно разместить всю начинку, кроме камер, – законы физики требуют больше места для оптики, в итоге над четырехмиллиметровым «телом» устройства возвышается почти такая же в разрезе «блямба» с камерами. Но при этом стоит признать, что с развесовкой инженеры HONOR справились – ощутимого перевеса в верхней части устройства нет. Всего же гаджет получился массой в 219 граммов. Вполне нормально, ниже среднего для складных устройств уровня.

Внутренний дисплей никак не изменился, это почти квадратная панель диагональю 7,95 дюйма, а вот внешний чуть увеличился – до 6,52 дюйма (было – 6,43 дюйма). Причем благодаря уменьшению рамок, а не увеличению габаритов устройства. Внутренние рамки остались такими же. Толщина в сложенном состоянии, кстати, не поменялась – 8,8/9,0 мм в зависимости от исполнения.

Шарнир был обновлен в прошлом поколении, тут ничего менять не требовалось – это стальная конструкция, предполагающая 500 000 циклов складывания/раскладывания с возможностью выдерживать очень серьезные нагрузки. Корпус, повторюсь, защищен по стандарту IP68/IP69 – на уровне классических флагманских смартфонов. То есть гаджетом можно пользоваться на пляже без задних мыслей; должен он выдержать и погружение на глубину до полутора метров. На данный момент официально это самый стойкий складной смартфон на рынке.

Складка на экране в сложенном положении малозаметна, но не отсутствует полностью.

Цветовые исполнения: золотое, белое и черное с крышкой из стеклопластика и красное с покрытием из искусственной кожи. В последнем случае смартфон оказывается слегка толще и тяжелее.

Функциональные элементы: пара динамиков на торцах, клавиша питания, а также клавиша регулировки громкости/спуска затвора на правой грани. Клавиша питания теперь не только совмещена со сканером отпечатков – через нее осуществляется быстрый доступ к ИИ-функциям, для чего у традиционных смартфонов HONOR предполагается дополнительный орган управления. Здесь же для этого нужно прикоснуться к клавише питания дважды.

В комплекте со смартфоном идет чехол, прикрывающий только заднюю панель в сложенном состоянии, без рамки для внешнего экрана.

HONOR Magic V6 работает на базе операционной системы Android 16 с оболочкой MagicOS 10, адаптированной под складные смартфоны.

Интерфейс Magic OS 10 на внешнем экране HONOR Magic V6

Оболочка хорошо знакомая как по смартфонам компании (начиная с Magic 8 Pro, предельно близкого по рангу), так и по планшетам. Здесь мы видим промежуточную версию MagicOS 10, которая успешно масштабируется между «смартфонным» и «планшетным» состоянием. В сложенном состоянии мы видим классический «андроидный» интерфейс с характерным для компании конструктором заставок для рабочего стола и свежим «прозрачным» визуальным кодом.

Интерфейс Magic OS 10 на внутреннем экране HONOR Magic V6

В разложенном состоянии экран приобретает «планшетный» вид с увеличенным количеством значков на экране, расширенной на три значка панелью быстрого доступа снизу, несколькими перерисованными базовыми приложениями (в частности, приложением камеры). Приложения между агрегатными состояниями переключаются быстро и без полей. Верстка не плывет, интерфейс отлично адаптирован и под внешний, и под внутренний дисплей с их разными форматами.

В этом поколении HONOR дополнительно озаботилась функциональностью, связанной как раз с использованием гибкого (и крупного) экрана. К примеру, доработан переход в режим мультиоконности – для открывания приложения в окне нужно теоретически вызвать специальную панель задач смахиванием от нижней кромки экрана; для меня это движение оказалось неочевидным и совпадающим с традиционным жестом выбора панели уже открытых приложений. Пришлось закрепить ту самую «панель задач» – и уже столкнуться с тем, что этот самый режим поддерживает не такое уж большое число приложений. Появился режим Multi-Flex с разделением экрана на три части произвольных размеров. Также добавилась функция Fast-Flex, позволяющая запустить ИИ-помощник при помощи жеста быстрого складывания (не до конца) и раскладывания экрана (своеобразного «взмаха крыльями»). Имеется и уже знакомый планшетный режим App Multiplier, благодаря которому избранные приложения открываются в виде нескольких колонок. В принципе, движение в сторону реального программного использования складного смартфона очевидно, но до Samsung пока еще довольно далеко.

ИИ-функциональность смартфона HONOR Magic V6

Из базовых возможностей Magic OS 10 на флагманском смартфоне нельзя, конечно, не отметить ИИ-функциональность. Она тут та же, что и на HONOR Magic 8 Pro:

Умные рекомендации — сервис рекомендаций приложений, причем в данном случае вполне приличный, без рекламных интеграций, как порой бывает в таких случаях.

— сервис рекомендаций приложений, причем в данном случае вполне приличный, без рекламных интеграций, как порой бывает в таких случаях. Magic Portal – сервис быстрого переноса контента между приложениями.

– сервис быстрого переноса контента между приложениями. Magic Text – сервис извлечения текста из изображения.

– сервис извлечения текста из изображения. Круг для поиска — возможность быстро выделить информацию на экране и поискать ее в Сети при помощи ИИ.

— возможность быстро выделить информацию на экране и поискать ее в Сети при помощи ИИ. AI-воспоминания — хаб со скриншотами, которые можно снабжать комментариями.

— хаб со скриншотами, которые можно снабжать комментариями. AI-субтитры — перевод в текст любой речи, которую смартфон «слышит» при воспроизведении аудио или видео.

— перевод в текст любой речи, которую смартфон «слышит» при воспроизведении аудио или видео. AI-автор — сервис редактирования текстов и создания сводок при помощи ИИ.

— сервис редактирования текстов и создания сводок при помощи ИИ. AI-доклад — преобразование речи в текст в режиме реального времени.

— преобразование речи в текст в режиме реального времени. AI-ретушь — набор инструментов для обработки изображений, от ластика, стирающего элементы с картинки по требованию пользователя, до возможности «расширения» картинки.

— набор инструментов для обработки изображений, от ластика, стирающего элементы с картинки по требованию пользователя, до возможности «расширения» картинки. «Оживление фото» — преобразование изображения в короткое видео (на уровне HONOR 600).

— преобразование изображения в короткое видео (на уровне HONOR 600). Распознавание дипфейков и клонирования голоса с AI – включается автоматически во время видеозвонков и голосовых созвонов, работает довольно успешно.

В памяти смартфона система занимает 17,6 Гбайт. Обещают до семи лет обновлений (сколько из них будет именно системных, с обновлением версии Android, – неизвестно). Работает программная среда на HONOR Magic V6 быстро, гладко и не вызывает никаких вопросов по стабильности.

Сканер отпечатков размещен на боковой клавише. Это небольшой емкостный сенсор — достаточно чувствительный, но из-за относительно маленькой площади покрытия процент брака значительный. Система распознавания лица работает быстрее и стабильнее, но это менее надежный метод — используется просто фронтальная камера без дополнительных сенсоров.

⇡#Дисплей и звук

Внутренний экран в HONOR Magic V6 получил LTPO2 AMOLED-матрицу диагональю 7,95 дюйма и разрешением 2352 × 2172 точек. Примерный формат — 10:9. Плотность пикселей — 403 ppi.

Внешний экран тоже получил матрицу LTPO2 – это главное отличие новых экранов от тех, что мы видели на прошлогоднем складном флагмане HONOR. Отличий от обычной технологии LTPO минимум – утверждается, что подобные дисплеи более точно меняют частоту и потребляют (в том числе и за счет этого) чуть меньше энергии.

Но помимо этого, внешний OLED-экран (да, это не AMOLED, как экран внутренний) стал чуть больше – диагональ теперь составляет 6,52 дюйма, разрешение подросло пропорционально и теперь составляет 2420 × 1060 точек. Плотность пикселей – 406 ppi. Формат – примерно 20:9. Оба дисплея умеет менять частоту гибко в диапазоне от 1 до 120 Гц, повторимся. Также они оба сертифицированы по стандартам HDR10+ и Dolby Vision.

Согласно нашим измерениям (автояркость отключена, замеры проводятся при искусственном свете светодиодных ламп) внешний дисплей достигает статического уровня яркости в 805 кд/м2, внутренний — в 652 кд/м2. Есть минимальный прирост относительно того, что мы видели в прошлом году, – вероятно, панели, по сути, те же, но настроены чуть иначе (в том числе благодаря увеличенной емкости аккумулятора). Заявленная пиковая яркость для внутреннего дисплея – 5000 кд/м2, для внутреннего – 6000 кд/м2. В очередной раз констатируем, что это чисто лабораторные значения, недостижимые в обычной жизни, но на солнце никаких проблем с использованием смартфона что в сложенном, что в разложенном состоянии в любом случае нет. Нет проблем и с ШИМ – как обычно у HONOR, дело не только в базовой частоте ШИМ (она весьма высокая: заявлено, что она составляет – для обоих дисплеев – 4320 Гц). Но есть и особые настройки ШИМ-затемнения в параметрах дисплеях, в том числе с возможностью выбора одного из двух сценариев.

Эти настройки вместе с другими параметрами защиты зрения вынесены в специальный раздел HONOR Eye Comfort Display. Помимо упомянутой борьбы с мерцанием и обычного фильтра синего цвета есть поддержка циркадных ритмов сна (экран меняет цветопередачу плавно, в зависимости от времени суток), также смартфон умеет слегка расфокусировать картинку по краям для того, чтобы глаза чуть меньше уставали в течение дня. Здесь же расположена надстройка «Естественный тон», при активации которой цветопередача дисплеев адаптируется под внешнее освещение. Остальные настройки привычные: «умное» разрешение, когда смартфон сам выбирает, с какой четкостью в данный момент показывать картинку (активирован по умолчанию, серьезного влияния на изображение я не заметил), изменение масштаба и размера шрифтов, возможность спрятать за темной шторкой отверстие для фронталки, установить темный или светлый режим отображения (или установить для них расписание), менять частоту обновления экрана (по умолчанию стоит динамическая, при которой смартфон сам выбирает уместную частоту – и делает это корректно). Доступен и ручной выбор цветопередачи – причем теперь доступны сразу три два профиля: «обычный», «яркий» и «профессиональный», с возможностью выставить необходимую именно вам цветовую температуру для каждого. Я измерил цветопередачу обоих экранов в профилях «яркий» и «профессиональный» без индивидуальной подстройки температуры.

По умолчанию оба экрана HONOR Magic V6 работают в «ярком» режиме, и выставлять настройки для них в отдельности нельзя – если перешли на «обычный» или «профессиональный» режим (они различаются не слишком значительно) на внутреннем экране, то и внешний будет переведен на такую цветопередачу.

Внутренний экран смартфона в ярком режиме использует цветовую гамму c охватом чуть более узким, нежели DCI-P3 (но при этом значительно более широким, чем классический стандарт sRGB). Среднее значение гаммы составляет 2,23 со стабильными кривыми. Цветовая температура несколько холоднее нормы – держится на уровне 7 000-7 100 К при эталоне 6 500 К. Среднее отклонение DeltaE по расширенной палитре Color Checker (оттенки серого + широкий набор цветовых оттенков) составляет 3,80 (при норме 3 и эталонном значении 2).

В профессиональном режиме цветопередачи цветовой охват внутреннего экрана HONOR Magic V6 сужается до sRGB, соответствуя ему в точности. Гамма чуть понижается (2,16), температура уже в точности соответствует эталону. Среднее отклонение DeltaE по шкале Color Checker составляет 1,07 – эталонный уровень.

Внешний экран настроен схожим образом. В ярком режиме цветовое пространство также приближено к DCI-P3, но оказывается чуть уже; гамма – на уровне 2,23, температура – на уровне 7 000 К. Среднее отклонение Color Checker составляет 3,35.

В профессиональном режиме цветовой охват соответствует пространству sRGB, гамма понижается (2,18), температура соответствует эталону, а среднее отклонение DeltaE составляет 0,97. DeltaE ниже единицы – это уже уровень даже не гроссмейстерской нормы, а мастера спорта по настройке дисплеев.

В HONOR Magic V6 установлены полноценные выделенные стереодинамики (достаточно мощные и с неплохим звуком), для беспроводной передачи данных используется модуль Bluetooth 6.0 c поддержкой всех основных профилей (aptX, aptX HD, LDAC).

Как и подобает флагманскому смартфону в 2026 году, если только он не пытается всех удивить или производитель по какой-то причине не может использовать чипсеты Qualcomm, HONOR Magic V6 несет на борту Snapdragon 8 Elite 5.

Напомню, что это аппаратное решение реализовано на базе восьми числительных ядер, разделенных на два кластера: два старших ядра Oryon V3 Phoenix L тактовой частотой 4,6 ГГц и шесть Oryon V3 Phoenix M частотой до 3,62 Гц. Графическая подсистема – Adreno 840 с тактовой частотой 1,2 ГГц и поддержкой аппаратного ускорения трассировки лучей. Набор инструкций – ARMv9.2-A. Собирается платформа на фабриках TSMC по 3-нм техпроцессу.

Но для складного смартфона сама установка мощного чипсета еще ничего не значит — надо к тому же наладить правильное теплоотведение в тонком корпусе, и только тогда потенциал платформы может быть раскрыт. Что ж, HONOR Magic V6 с этой задачей справляется не слишком удачно. Во-первых, на процессоре режутся пиковые частоты — показатели в бенчмарках здесь говорят сами за себя. Magic V6 превосходит предшественника ненамного, где-то даже кажется, что у V5 и V6 одинаковые платформы, хотя в реальности между 8 Elite и 8 Elite Gen 5 есть серьезный разрыв. Это привычная ситуация для складных смартфонов, на самом деле, они все по мощи заметно уступают флагманам традиционным, просто у HONOR это отставание будто бы более выражено. В любом случае запас мощи у платформы таков, что в реальных задачах как минимум сегодня вы не почувствуете разницы — система исполняется очень быстро, игры запустятся любые, в соревновательных проектах вполне достижимы 120 кадров в секунду.

Результаты синтетических тестов HONOR Magic V6

Куда критичнее проблемы с перегревом — несмотря на срезанные частоты, смартфон сильно греется под нагрузкой. На солнце при долгой видеосъемке, к примеру, он у меня пару раз перегревался. Ресурсные тесты же демонстрируют различные результаты — длительные бенчмарки из пакета 3DMark’s Wild Life смартфон просто не смог завершить, а 3DMark’s Solar Bay был пройден вполне успешно — причем троттлинг был заметный, но не критичный, на уровне 21%. Что называется, лучше бы пил и курил троттлил.

В HONOR Magic V6 устанавливаются накопители стандарта UFS 4.1 емкостью от 256 Гбайт до 1 Тбайт и оперативная память LPDDR5x объемом от 12 до 16 Гбайт с возможностью расширения за счет накопителя. Слот для карты памяти отсутствует. У нас на тестe побывал гаджет в версии 16+512 Гбайт.

⇡#Связь и беспроводные коммуникации

В HONOR Magic V6 имеются и 5G-, и LTE-модемы. Список диапазонов на момент тестирования не раскрывался, но проблем с ловлей сигнала там, где это вообще возможно, я не испытывал. Связь стабильная, со скоростью не испытывал проблем. В смартфоне предусмотрено два слота для карточек стандарта Nano-SIM, любую из которых можно заменить симкой виртуальной (eSIM). То есть устройство может работать в режиме «две eSIM». Есть поддержка VoLTE.

Набор беспроводных модулей: Bluetooth 6.0, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax/6/7, NFC. Смартфон умеет «совмещать» мобильный интернет и Wi-Fi для повышения стабильности и скорости соединения. Навигационный модуль работает с двухканальным GPS (A-GPS), ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo.

В HONOR Magic V6 установлен ровно тот же блок тыльных камер, что и в предшественнике. Почти – изменение есть, но совсем незначительное, по крайней мере «на бумаге».

На практике изменения могут быть чуть более значительными, но HONOR, как правило, не раскрывает, какие именно сенсоры использует в своих смартфонах. Но, по всей вероятности, датчики изображения как раз сохранены неизменными. Главная камера оснащена 50-мегапиксельным сенсором габаритами 1/1,56" (размер отдельного пикселя – 1,0 мкм). Оптика – светосилой f/1,6, эквивалентным фокусным расстоянием (ЭФР) 23 мм. Есть фазовый автофокус и оптический стабилизатор. Зум-камера оснащена 64-мегапиксельным сенсором габаритами 1/2,0" (0,7 мкм). Оптика – с ЭФР 70 мм и светосилой f/2,5. Также присутствует оптическая стабилизация и применяется фазовый автофокус. В широкоугольной камере мы тоже видим Quad Bayer-сенсор (на 50 мегапикселей). Оптика – с ЭФР 13 мм (угол обзора – 122°), светосилой f/2,2, без автофокуса. И вот оно – единственное изменение: оптика широкоугольного модуля стала чуть «темнее». Вероятно, поменялся вместе с тем и сенсор, но знать это наверняка мы не можем.

b

HONOR Magic V6 предлагает по умолчанию пять опций по фокусным расстояниям – наряду с тремя «оптическими» вариантами доступно также два «гибридных» зума: двукратный, с кропом от картинки, снятой на главную камеру, и шестикратный, с кропом от изображения, сделанного на зуммодуль (тоже 50-кратный).

Главная камера снимает прекрасно. При хорошем освещении мы получаем снимки с широким динамическим диапазоном и высокой детализацией без «перешарпа», цветопередача не вызывает никаких нареканий. Важнее, что и при недостаточном освещении – вечером или ночью – картинка тоже оказывается детализированной и резкой, причем без выраженного «перешарпа» поверх мыльного изображения, как это часто бывает со смартфонами. HONOR Magic V6 предпочитает выдать более шумную, но естественно резкую картинку, а не врубать шумоподавление на максимум и затем додумывать детали при помощи нейросетей. Очень хороший уровень. И надо признать, настройка камеры изменилась в сравнении с прошлым поколением, где как раз предпочтение отдавалось шумоподавлению.

Двукратный зум реализован качественно – да, естественная детализация чуть снижается, повышается контурная резкость при съемке ночью или вечером, но не критично, режим абсолютно рабочий в любых условиях съемки.

С оптическим зумом HONOR Magic V6 тоже снимает хорошо. Днем – так и вовсе отлично: опять отмечаем высокую детализацию без «побочек», кадры резкие, динамический диапазон широкий. С цветопередачей все модули справляются одинаково – цвета и баланс белого не скачут в зависимости от фокусного расстояния, это норма для смартфона высокого уровня.

А вот ночью или в помещении с тусклым светом картинка уже оказывается со слегка сниженной детализацией. Это неизбежно с учетом размера сенсора и светосилы оптики, но местами фотографии смотрятся, будто оптика загрязнена (по факту это было не так) или слегка промазал фокус. Но далеко не всегда – и в основном при искусственном свете. В сумерках, к примеру, Magic V6 с зумом снимает отменно.

В том числе и с шестикратным, да. Здесь могу повторить только сказанное в обзоре Magic V5 – «гибридное» масштабирование с использованием телефотомодуля реализовано отлично, картинка резкая и без выраженного нейросетевого рисунка – причуды программной обработки заметны только при взгляде на источники освещения ночью, они отображаются с заметными артефактами.

Широкоугольная камера работает нормально, но не более того. Радует очень широкий угол обзора и хороший динамический диапазон, не слишком радует отсутствие автофокуса (из-за чего на эту камеру можно снимать только общие планы), очень сильные искажения по краям кадра (хотя это придает изображению особый характер, конечно) и в целом не самая высокая резкость – картинка слегка замыленная. Но при этом камера остается рабочей как при идеальном дневном освещении, так и ночью, что для подобных модулей на смартфонах не всегда характерно.

Помимо упомянутых опций с «базовым» фокусным расстоянием есть и варианты применения минимального кропа для получения снимков с дополнительными фокусными расстояниями. Есть они для всех трех основных камер: для широкоугольной это 13 мм (по умолчанию) и 18 мм; для основной – 23 мм (по умолчанию), 28 мм и 35 мм; для зум-модуля – 70 мм (по умолчанию) и 85 мм. Более того, подобные опции доступны и для «гибридного» зума, то есть к базовым 46 мм (двукратный зум) можно добавить 50 мм, а к 140 мм (шестикратный зум) можно добавить 280 мм. Почти все эти варианты фактически не отличаются по качеству изображения от стандартных опций ЭФР, кроме 280 мм. 12-кратный зум – это уже немного перебор для смартфона, где предельно допустимое оптическое масштабирование – трехкратное. Фотографии получаются различимыми, но деталей уже сильно не хватает. При этом днем в этом режиме можно получить даже вполне удобоваримое фото для соцсетей. Вечером и ночью – уже нет, конечно.

Теоретически улучшить качество картинки с применением экстремального (особенно) зума можно, задействовав встроенную функцию «Улучшенное масштабирование с AI», которая, понятное дело, активирует в полный рост нейросети. Но фактически картинка не меняется: отличия есть, но они минимальны, волшебства не происходит, – только с 100-кратным масштабированием, где дорисованные нейросетями детали уже заметны и выгодно отличают «обычное», лишенное детализации изображение.

При активации режима Hi-Res можно получить снимки разрешением 50 Мп (для главного и широкоугольного модулей) или 64 Мп (для телефотомодуля). По умолчанию камеры снимают в разрешении 12,5 или 16 Мп соответственно. Примеры — выше. Как обычно, отметим, что большого смысла в этой опции нет – прирост детализации незначительный, в отличие от прироста размера файлов.

Ночной режим в HONOR Magic V6 доступен для всех пяти базовых фокусных расстояний. Смартфон делает серию фотографий с различной экспозицией и объединяет их затем в один снимок, с расширенным динамическим диапазоном, более высокой насыщенностью, яркостью и детализацией в тенях. Иногда смартфон старается излишне, пересвечивая картинку и перебарщивая с резкостью. При этом на съемку уходит совсем немного времени – две-три секунды на то, чтобы смартфон сделал кадр и обработал его. Ночной режим активируется по умолчанию на базовом экране съемки, специальный режим «Ночь» нужен, чтобы добиться увеличенной «выдержки» и более заметного эффекта, – но, как правило, этого не требуется. Да и те упомянутые выше артефакты возможны как раз только в специализированном режиме.

Как и на других старших смартфонах HONOR, в Magic V6 есть три «профиля» изображения, в которых гаджет достаточно тонко работает со светом и цветом. Настолько тонко, что профиля из трех – динамичный (он активирован по умолчанию) и естественный – почти не отличаются друг от друга. В динамичном цвета словно бы чуть более насыщенные и холодные, но различить снимки, сделанные с этими двумя профилями, довольно сложно. А вот аутентичный режим действительно выделяется — снижена яркость, цвета чуть приглушенные, есть виньетирование, словно смартфон пытается симулировать пленочную мыльницу.

Есть и появившиеся в новом поколении Magic (дебютировали на 8 Pro) фильтры Magic Color, обрабатывающие изображение куда более радикально, нежели обычные профили. Их тут три: «Романтический синий», «Золотая осень», «Теплый закат». Выше – примеры снимка с применением Magic Color с базовыми предустановками, но можно также создать свой профиль Magic Color, взяв за основу гамму с какого-то снимка, сделанного вами ранее, причем этот профиль можно сохранить в меню на общих основаниях.

Примеры съемки с различными фильтрами и профилями

Также есть фильтры, симулирующие классические пленочные эффекты. В галерее выше можно увидеть примеры снимка, сделанного со всеми предустановленными профилями и фильтрами, за исключением базового тонирования (оно тут также присутствует, выбирается не через то подменю, что в случае с более тонкими «профилями» и «симуляцией пленки».

В портретном режиме доступны пять фокусных расстояний (стандартное фокусное расстояние, 1,5-кратное приближение, 2-кратное приближение, 3-кратный зум и 6-кратный зум), есть регулируемое искусственное боке (регулируется только степень размытия, какие-то эффекты в зоне нерезкости добавить нельзя) и регулируемая (опять же только по степени воздействия) ретушь.

И есть характерное для HONOR изобилие профилей обработки снимков: три основных («Harcourt Насыщенный», «Harcourt Цветной» и черно-белый «Harcourt Классический») и набор фильтров, имитирующих различные типы фотопленки (больше без привязки к конкретным брендам-производителям этой пленки, лицензию, видимо, решили не продлевать). Эти фильтры, как и профили Harcourt, работают тонко и воздействуют на картинку комплексно (а не просто тонируют изображение). По качеству картинки претензий почти нет – тон кожи приятный, резкость достаточная, но без перебора. Размытие осуществляется корректно при съемке портретов крупным или средним планом. При съемке общим планом возможны артефакты, когда в зоне резкости оказываются одновременно пряди волос и объекты на фоне. Впрочем, подобные огрехи вообще присущи всем современным смартфонам – идеальная симуляция естественного боке профессиональных камер пока недоступна даже с нынешним уровнем развития ИИ.

Макросъемка есть, но достаточно условная. Для крупных планов используется главный модуль с возможностью применить двукратный «гибридный» зум. Минимальная дистанция фокусировки не самая короткая, настоящим макро результат съемки не назовешь. При этом в сравнении с Magic V5 заметно улучшена работа камеры в этом режиме – фокусируется быстро и почти без ошибок, слишком много времени на то, чтобы сделать кадр, тратить не приходится.

HONOR Magic V6, интерфейс приложения камеры

Приложение камеры стандартное для смартфонов HONOR как по навигации, так и по набору возможностей, c особенностями, присущими складным смартфонам. Во-первых, мы видим свободное расположение элементов интерфейса на экране в разложенном состоянии смартфона. Во-вторых, есть возможность переключения картинки на внешнюю часть экрана в сложенном состоянии, что позволяет делать селфи на тыльную камеру, а также лучше контролировать процесс при съемке групповых автопортретов или же дает модели возможность видеть себя. В-третьих, можно выводить на одну половину экрана видоискатель, а на другую — галерею снимков. В-четвертых, в полуразложенном («ноутбучном») состоянии имеется опция вывода на нижнюю часть экрана органов управления камерой, а видоискателя — на верхнюю часть.

В сложенном положении же тут все как у других старших смартфонов HONOR. Разве только нужно сказать, что на постоянном автофокусе здесь производитель не делает акцент, для динамичной съемки складной Magic приспособлен хуже, чем монолитный. Отдельного режима для этого нет.

Галерея снимков

HONOR Magic V6 умеет снимать 4K-видео с частотой до 60 кадров в секунду. Переключаться между камерами и фокусными расстояниями (доступны по умолчанию те же фокусные расстояния, что и при фотосъемке) можно при любом разрешении и кадровой частоте – как при касании значков (переключение между камерами и фокусными расстояниями произойдет быстро), так и при помощи ползунка. Цифровая стабилизация работает при любом разрешении и с любой кадровой частотой.

Есть режим «Фильм», в котором доступны фильтры, а также подрежим Log, снимающий видео с максимально широким динамическим диапазоном для последующей обработки (но только с Full HD-разрешением; также в режиме «Фильм» можно снимать только на главную камеру или с программным зумом). В стандартном режиме можно снимать с применением эффекта HDR. Из дополнительных опций отмечаем возможность искусственно размывать фон и применять ретушь (ретушь также доступна и в обычном режиме). Имеется и режим «Видеоблог», в котором вы записываете набор из коротких роликов, а смартфон их склеивает, накладывая музыку. Качество видеосъемки высокое, картинка не шумная (если снимать с «физическими» фокусными расстояниями – при шестикратном зуме качество уже заметно падает, он тут программный), звук пишется корректно.

Фронтальные камеры на HONOR Magic V6 есть как на внешнем, так и на внутреннем экране. Они одинаковые: 20 мегапикселей, ƒ/2,2, автофокус и вспышки отсутствуют. Доступны два фокусных расстояния (0,8-кратное расширение угла обзора и базовое), причем в обоих камера снимает с одинаковым разрешением, хотя очевидно используется кроп для базового фокусного расстояния. Есть и портретный режим с размытием заднего плана и ретушью – но в этом случае будет доступно единственное фокусное расстояние. Качество съемки неплохое – размывается фон корректно, фокус выставлен где надо, с резкостью проблем нет. Само собой, можно снимать селфи и на тыльную камеру, включив «зеркальный» режим, – в этом случае качество картинки будет радикально лучше.

HONOR Magic V6 получил кремнийуглеродную батарею емкостью 25,31 Вт·ч (6660 мА·ч, 3,8 В). Пожалуй, это главное улучшение новой модели, переводящее смартфон в собственную лигу по автономности. Еще недавно складные гаджеты страдали от батареек емкостью в четыре тысячи, максимум пять тысяч миллиампер-часов, что вкупе с крупным экраном в разложенном положении приводило к реальным проблемам с автономностью. Здесь же сочетается рекордно тонкий корпус и автономность на уровне современных флагманов с традиционным корпусом. Смартфон уверенно держит заряд сутки почти при любой нагрузке, браво.

Отражается этот субъективный прирост автономности и на нашем стандартном тесте с воспроизведением Full HD-видео с максимальной яркостью экрана и включенным Wi-Fi. При воспроизведении видео на внутреннем экране смартфон продержался около 20 часов, на внешнем – около 22 часов. Это прекрасные показатели даже без скидки на складную сущность устройства, но с учетом его особенностей – и вовсе высший класс. Здесь Magic V6 обходит даже Samsung Galaxy Z Fold7, хотя смартфоны корейского бренда традиционно мухлюют с яркостью, их цифры не так валидны.

Для зарядки используется актуальный порт USB Type-C (стандарта USB 3.1), и работает фирменная система быстрой зарядки HONOR Super Charge мощностью 80 Вт, которая позволяет зарядить батарею полностью примерно за час. В теории можно было бы, наверное, и быстрее, но производитель осознанно снижает пиковую скорость зарядки для уменьшения износа батареи. В любом случае, показатель так и так отличный. Плюс поддерживается и беспроводная зарядка мощностью до 50 Вт, а также обратная беспроводная зарядка для аксессуаров (5 Вт).

HONOR Magic V6, как и его предшественник, недоступен официально на российском рынке, но его, тем не менее, можно найти в некоторых розничных магазинах, а также на AliExpress – в среднем по цене от 130 тысяч рублей (за глобальную версию). Весьма дорого, хотя с учетом кризиса на рынке памяти и такие цены скоро могут показаться очень приятными.

И пожалуй, цену как раз можно назвать единственной весомой проблемой гаджета. Это на данный момент вершина традиционных складных смартфонов (не планшетного формата, которые грядут уже скоро) – самый тонкий, автономный, прочный, быстрый. Самый-самый едва ли не во всем – и при этом не особенно впечатляющий из-за небольшого числа отличий от предшественника.

Кажется даже на таком свежем и динамичном рынке, как складные гаджеты, наступило некоторое плато – но HONOR Magic V6, решивший ряд самых главных проблем подобных устройств и не добавивший к этому списку никаких новых неудобств, даже и на этом плато стоит особняком.

Достоинства:

это самый тонкий складной смартфон;

корпус защищен по стандарту IP68/IP69 (это на данный момент лучший показатель на рынке);

шарнир с отличным запасом прочности (до 500 000 итераций складывания/раскладывания);

крупный и удобный внешний дисплей;

мощная аппаратная платформа + много самой быстрой памяти;

оба экрана – яркие и прекрасно настроенные LTPO2 OLED/AMOLED с частотой до 120 Гц;

отличное качество съемки на тыльную камеру;

съемка 4К 60p видео со всеми доступными фокусными расстояниями (и c высоким качеством съемки);

превосходная автономность + очень быстрая зарядка (как проводная, так и беспроводная).

Недостатки: