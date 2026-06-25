Обзор HONOR MagicPad 4: самый изящный планшет

В первую очередь внимание к HONOR MagicPad 4 привлекает тот простой факт, что это — самый тонкий планшет на сегодняшний день. Среди тех, которые выпускает не HUAWEI, – все же свеженький MatePad Pro Max оказывается тоньше на одну десятую миллиметра (4,7 мм против 4,8 мм). Но здесь важно уточнить – все же упомянутый Pro Max оснащен 13,2-дюймовым дисплеем, а чем экран крупнее, тем проще сделать корпус тонким (легче распределить начинку и уменьшить толщину ячеек аккумулятора). HONOR MagicPad 4 же официально самый тонкий планшет с 12-дюймовым дисплеем (точнее, 12,3-дюймовым).

Но на этом его достоинства, конечно, не заканчиваются. Тот самый дисплей получил OLED-матрицу с впечатляющим разрешением (3000 × 1920) и поддержкой частоты 165 Гц, аппаратная платформа очень мощная – Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5. Есть встроенные ИИ-функции и, конечно, полноценный Android с Google-сервисами – это если сравнивать с «хуавеевскими» планшетами. И да, на емкости батареи «похудение» устройства не сказалось – установлен аккумулятор на 10100 мА·ч.

HONOR MagicPad 4 Huawei MatePad Pro 12.2” (2025) Samsung Galaxy Tab S11 Ultra Дисплей 12,3 дюйма, OLED,

3000 × 1920 точек (290 ppi); 165 Гц 12,2 дюйма, двухслойный OLED (с покрытием PaperMatte или без него),

2800 × 1840 точек (275 ppi); 144 Гц 14,6 дюйма, Dynamic AMOLED 2X,

2960 × 1848 точек (239 ppi); 120 Гц Защитное стекло Нет данных Нет данных Нет данных Процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5: восемь ядер (2 × Oryon V3 Phoenix L, частота 3,8 ГГц, 6 × Oryon V3 Phoenix M, частота до 3,32 ГГц) [По неофициальной информации] Kirin T92A: восемь ядер (1 × Taishan Big, частота 2,4 ГГц, 3 × Taishan Mid, частота до 2,0 ГГц, 4 × ARM Cortex-A510, частота 1,6 ГГц) MediaTek Dimensity 9400+: восемь ядер (1 × ARM Cortex-X925, частота 3,63 ГГц + 3 × ARM Cortex-X4, частота 3,3 ГГц + 4 × ARM Cortex-A720, частота 2,4 ГГц ) Графический контроллер Adreno 829 [По неофициальной информации] Maleoon 920 Immortalis-G925 Оперативная память 12 Гбайт 12 Гбайт 12/16 Гбайт Флеш-память 256 Гбайт 256/512 Гбайт 128/256/512/1024 Гбайт Поддержка карт памяти Нет Нет Нет Разъемы USB Type-C USB Type-C USB Type-C SIM-карты Нет Нет Нет Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/6/7 802.11a/b/g/n/ac/6/7 802.11a/b/g/n/ac/6e/7 Bluetooth 6.0 5.2 5.4 NFC Нет Нет Нет Навигация Нет GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo Датчики Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), спутниковая связь BDS Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас) Сканер отпечатков пальцев Нет Есть (на боковой клавише) Есть (на экране) Основная камера 13 Мп, ƒ/2,0, фазовый автофокус, двойная светодиодная вспышка Двойной модуль: 50 Мп, ƒ/1,8 (стандартное фокусное расстояние) + 8 Мп, ƒ/2,2 (широкий угол), фазовый автофокус с главной камерой, двойная светодиодная вспышка Двойной модуль: 13 Мп, ƒ/2,0 (стандартное фокусное расстояние) + 8 Мп, ƒ/2,2 (широкий угол), фазовый автофокус с главной камерой, светодиодная вспышка Фронтальная камера 9 Мп, ƒ/2,2, фиксированный фокус 8 Мп, ƒ/2,0, фиксированный фокус 12 Мп, ƒ/2,4, фиксированный фокус Питание Несъемный аккумулятор: 38,38 Вт·ч (10100 мА·ч, 3,8 В) Несъемный аккумулятор: 38,38 Вт·ч (10100 мА·ч, 3,8 В) Несъемный аккумулятор: 44,08 Вт·ч (11600 мА·ч, 3,8 В) Размер 273,4 × 178,8 × 4,8 мм 271,3 × 182,5 × 5,5 мм 323,6 × 208,5 × 5,1 мм Масса 450 граммов 508 граммов 695 граммов Защита корпуса Нет Нет Нет Операционная система Android 16, оболочка MagicOS 10 HarmonyOS 4.2 Android 16, оболочка OneUI 8.5 Актуальная цена От 99 999 рублей От 58 990 рублей От 99 990 рублей

⇡#Дизайн и аксессуары

Очевидно, главное свойство корпуса HONOR MagicPad 4 – его тонкость. И легкость – 450 граммов. Тут уже никаких конкурентов: ни iPad Air, ни Samsung Galaxy Tab, ни планшеты HUAWEI не могут предложить такой легкости в подобном формате. Скидок на «самый-самый на Android» делать не надо. Это действительно выдающийся по своему изяществу аппарат – за организацию пространства в корпусе MagicPad 4 можно выдать инженерам HONOR медаль.

Добиться таких показателей удалось не только за счет использования компактной кремний-углеродной батареи и изворотливости при проектировании материнской платы, но и за счет материалов корпуса. Лицевая панель прикрыта закаленным стеклом, а задняя – не алюминием или стеклом, как обычно, а стекловолокном. На ощупь оно ощущается как привычное матовое стекло, но при этом материал этот намного более легкий.

Несмотря на корпус меньше пяти миллиметров в толщину, MagicPad 4 не ощущается хрупким. Гаджет монолитный, с нормальной развесовкой, – я, к примеру, смог удержать планшет двумя пальцами без особенных проблем. Да, блок с тыльной камерой слегка выступает над корпусом, но не сильно, как можно было ожидать (тут, правда, и модуль установлен очень простой, но об этом подробнее расскажем ниже).

На мой взгляд, не менее важным достижением разработчиков HONOR MagicPad 4, чем впечатляющие в пресс-релизе цифры веса и толщины, стали рамки вокруг экрана. Они одновременно очень тонкие (дисплей занимает 90,7 % лицевой поверхности, хотя визуально кажется, что даже больше), но в них удалось вписать фронтальную камеру, которая не вторгается в экран при воспроизведении контента.

HONOR MagicPad 4 предлагается только в белой цветовой вариации.

Функциональные элементы более-менее стандартные: аппаратные клавиши на соседних гранях, четыре решетки динамиков (которых тут аж восемь), порт USB Type-C.

Из не совсем привычного – только две магнитные зоны: одна для крепления стилуса на одной из граней, другая – для контакта с чехлом-клавиатурой. Слот для SIM-карт отсутствует, версии MagicPad 4 с модулем сотовой связи не существует.

В комплекте с HONOR MagicPad 4 поставляется также очень тонкий и легкий чехол со встроенной клавиатурой. При его креплении планшет автоматически предлагает перейти в «ПК-режим» с отображением приложений в окнах и курсором «мыши» – благо под клавиатурой имеется тачпад. При этом стоит физически отключить чехол от планшета, как последний возвращается к стандартным настройкам, связь между устройством и аксессуаром «рвется». Вроде бы ничего особенного, но обычно такого не происходит – и, чтобы вводить текст не с физической клавиатуры, а с виртуальной после недавнего подключения подобного чехла, часто приходилось лезть в настройки и отключать его там (как у HONOR, так и у конкурентов). Здесь же подключение и отключение аксессуара организовано максимально естественным образом.

Сам по себе чехол вполне стандартный, позволяющий использовать планшет как в «ноутбучном» формате при помощи гибкой подставки (с возможностью регулировки угла отклонения экрана), так в «кинорежиме» — экраном вперед. Причем клавиатура в этом случае тоже автоматически отключается. Сама по себе клавиатура качественная, с небольшим ходом, но четкой регистрацией нажатий. Тачпад также не вызывает вопросов.

HONOR MagicPad 4 поддерживает и работу c фирменным пером HONOR Magic Pencil 4s – тонкое и легкое, оно способно распознавать до 4096 степеней нажатия. Стилус тоже идет в комплекте с планшетом, как и чехол-клавиатура.

HONOR MagicPad 4 работает под управлением операционной системы Android 16 с оболочкой MagicOS 10 в ее планшетной вариации.

Интерфейс оболочки MagicOS 10 на планшете HONOR MagicPad 4

Как я уже отмечал выше, ее главной именно «планшетной» особенностью можно назвать режим ПК: в нем приложения отображаются по умолчанию в формате плавающего окна (причем компоновку окон можно выбрать в настройках), а на экране появляется курсор. Отображается панель навигации, адресная строка, строка поиска и панель инструментов, поддерживается управление мышью (ее можно подключить по Bluetooth). Не могу сказать, что работа с планшетом в этом режиме очень напоминает взаимодействие с ноутбуком на Windows или MacOS, но некоторые сходства имеются – по крайней мере, с офисными приложениями работать действительно удобнее, свою функцию замены простенького лэптопа-«печатной машинки» в режиме ПК MagicPad 4 выполняет исправно.

Впрочем, и в «обычном» режиме оболочка хорошо приспособлена под работу с планшетом. Имеется выделенная панель быстрого доступа к избранным (и последним открывавшимся) приложениям, поддерживается мультиоконность, есть сервис быстрой связи с другими устройствами компании – HONOR Connect. Также можно использовать планшет в качестве дополнительного экрана для других устройств HONOR. Работает система очень шустро, в памяти занимает 22,6 Гбайт.

Cервисы Honor AI на планшете HONOR MagicPad 4

Самое же интересное, что на планшетной MagicOS 10 нашлось место фирменному арсеналу нейросетевых инструментов Honor AI, пусть и слегка сокращенному в сравнении с тем, что мы видим на старших смартфонах компании. Но самое ключевое есть:

Умные рекомендации — сервис рекомендаций приложений, причем в данном случае вполне приличный, без рекламных интеграций, как порой бывает в таких случаях.

— сервис рекомендаций приложений, причем в данном случае вполне приличный, без рекламных интеграций, как порой бывает в таких случаях. Magic Portal – сервис быстрого переноса контента между приложениями.

– сервис быстрого переноса контента между приложениями. Magic Text – сервис извлечения текста из изображения.

– сервис извлечения текста из изображения. Круг для поиска — возможность быстро выделить информацию на экране и поискать ее в Сети при помощи ИИ.

— возможность быстро выделить информацию на экране и поискать ее в Сети при помощи ИИ. AI-воспоминания — хаб со скриншотами, которые можно снабжать комментариями.

— хаб со скриншотами, которые можно снабжать комментариями. AI-субтитры — перевод в текст любой речи, которую смартфон «слышит» при воспроизведении аудио или видео.

— перевод в текст любой речи, которую смартфон «слышит» при воспроизведении аудио или видео. AI-автор — сервис редактирования текстов и создания сводок при помощи ИИ.

— сервис редактирования текстов и создания сводок при помощи ИИ. AI-доклад — преобразование речи в текст в режиме реального времени.

— преобразование речи в текст в режиме реального времени. AI-ретушь — набор инструментов для обработки изображений, от ластика, стирающего элементы с картинки по требованию пользователя, до возможности «расширения» картинки.

— набор инструментов для обработки изображений, от ластика, стирающего элементы с картинки по требованию пользователя, до возможности «расширения» картинки. «Оживление фото» — преобразование изображения в короткое видео (на уровне HONOR 400/HONOR Magic 8 Pro, продвинутая ступень, представленная на HONOR 600, здесь недоступна).

— преобразование изображения в короткое видео (на уровне HONOR 400/HONOR Magic 8 Pro, продвинутая ступень, представленная на HONOR 600, здесь недоступна). Распознавание дипфейков и клонирования голоса с AI – включается автоматически во время видеозвонков и голосовых созвонов, работает довольно успешно.

Также имеется голосовой ассистент Google Gemini, который, напомним, официально недоступен в России, но при помощи определенных «костылей» его запустить можно. Как бы то ни было, по совокупности ИИ-функций это самый «умный» планшет из доступных на сегодняшний день, наряду с актуальными Samsung Galaxy Tab. Да и в целом программная среда HONOR MagicPad 4 вызывает уважение как «в вакууме», так и своей приспособленностью к самым разным сценариям использования планшета.

Для идентификации пользователя используется система распознавания лица — сканер отпечатков отсутствует. Срабатывает быстро и стабильно, но это метод, в очередной раз уточним, не самый надежный. Если вы хотите защитить информацию на планшете, лучше воспользоваться паролем, — тем более к устройству такого типа обращаешься не столь часто, как к смартфону.

Дисплей и звук

HONOR MagicPad 4 получил OLED-панель диагональю 12,3 дюйма, разрешением 3000 × 1920 точек. Плотность пикселей составляет 290 ppi. Картинка четкая, детализированная; минимальная пикселизация и заметна, но для планшета это в любом случае очень высокий показатель. Формат экрана – 16:10. Близко к стандарту 3:2, но все же дисплей чуть более «квадратный», чем мы привыкли на планшетах.

Особое же внимание стоит уделить повышенной частоте обновления — экран HONOR MagicPad 4 поддерживает частоту вплоть до 165 Гц. Да, сценариев, в которых она достижима, немного – в части базовых приложений. Допускаю, с такой скоростью экран может обновляться в графических редакторах, где это может быть уместно. В играх частота поднимается до уровня 120 Гц — тоже очень неплохо, но саму по себе карту запредельной частоты планшет не разыгрывает, она больше остается «строчкой в резюме». С ШИМ у экрана MagicPad 4 нет никаких проблем — заявлена частота ШИМ 5280 Гц. Мерцание при минимальных значениях яркости незаметно.

Замеренный уровень пиковой яркости (при искусственном свете ламп накаливания) составил 701 кд/м2. С учетом того, что это OLED-экран, для которого формальные цифры пиковой яркости не так важны, — результат превосходный вдвойне. Работать или смотреть кино с использованием HONOR MagicPad 4 можно как в помещении, так и на улице без ограничений по внешнему освещению.

Как обычно у HONOR, имеется очень серьезный режим защиты зрения (Honor Eye Comfort) – планшет не ограничивается простой фильтрацией синего цвета, предлагая целый комплекс мер, чтобы ваши глаза меньше уставали при долгой работе с устройством. Тут и поддержка циркадных ритмов, когда устройство регулирует цветовую температуру в зависимости от времени суток, и дефокусировка изображения, когда картинка по краям становится чуть размытой, и возможность активации подстройки цветопередачи в зависимости от внешнего освещения и текущего контента. Все это мы видели и на смартфонах бренда, но для планшета такая забота о глазах особенно актуальна.

Также в настройках экрана можно поменять масштаб и размер шрифтов, установить темный или светлый режим (в том числе выбрав расписание), активировать режим «умного разрешения», когда планшет будет сам выбирать детальность картинки для экономии заряда батареи, добавить опции улучшения картинки при помощи постобработки (есть две — одна отвечает за динамический диапазон, другая за яркость). Доступна и регулировка цветопередачи: выбор делается как между двумя профилями («обычным» и «ярким») с возможностью выставить необходимую именно вам цветовую температуру, а также настроить каждый из пресетов по RGB-профилю. Я измерил цветопередачу в двух предустановленных профилях без индивидуальной подстройки температуры.

По умолчанию HONOR MagicPad 4 работает в ярком режиме. В нем цветовой охват расширенный, но слегка не дотягивается до стандарта DCI-P3. Гамма близка к норме, средний уровень – 2,25. Цветовая температура слегка повышена: на уровне 6 900-7 400 К при эталонном значении 6 500 К. Среднее отклонение по расширенной палитре Color Checker (оттенки серого + широкий набор цветовых оттенков) составляет 3,41 – чуть выше нормы.

В обычном режиме цветопередачи цветовое пространство соответствует стандарту sRGB. Гамма идеальна – средний уровень составляет 2,18 при корректных кривых. Цветовая температура тоже приближена к эталонному значению, оказываясь даже ниже 6 500 К. Среднее отклонение DeltaE по палитре Color Checker составляет 1,55 при том, что эталоном считается все, что ниже значения 2,00. Дисплей настроен отлично.

На планшете установлено сразу восемь динамиков, которые выводятся на две грани группами по два. Поддерживается система виртуального пространственного аудио Honor Sound. Ни по качеству звука, ни по громкости вопросов нет — аудиосистема на HONOR MagicPad 4 очень высокого уровня. Аналогового разъема для наушников не предусмотрено, но для беспроводной передачи данных используется модуль последнего поколения, Bluetooth 6.0 — с поддержкой профилей aptX HD, aptX Adaptive, LDAC и LHDC.

«Железо», производительность, беспроводные соединения

В HONOR MagicPad 4 установлена субфлагманская аппаратная платформа Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, которую мы видели, например, в смартфоне OnePlus 15R. Да, это не самый старший чипсет на сегодняшний день, но для планшета его мощи более чем хватает.

Snapdragon 8 Gen 5 состоит из восьми ядер Oryon неуточненных версий: два основных ядра имеют тактовую частоту 3,8 ГГц, а шесть второстепенных — 3,32 ГГц. Графическая подсистема — Adreno 829 тактовой частотой 1,2 ГГц, с поддержкой всех актуальных API и аппаратным ускорением трассировки лучей. Набор инструкций – ARMv9.2-A. Собирается платформа на фабриках TSMC по 3-нм техпроцессу.

Как я уже отметил, производительности платформе хватает с запасом — планшет легко справляется с базовыми обязанностями (офисные приложения, воспроизведение контента), предоставляет максимальный комфорт в интерфейсе операционной системы и весьма шустр в играх. Соревновательные проекты исполняются при 120 кадрах в секунду и с частотой 120 Гц (но не 165 Гц, да), требовательные графически игры работают при стабильных 60 кадрах в секунду. MagicPad 4 будет актуален в плане производительности долгие годы.

Результаты синтетических тестов HONOR MagicPad 4

Самое же главное, что у очень тонкого планшета нет никаких проблем ни с троттлингом, ни с перегревом. Платформа выделяет тепло очень активно — мы это помним по легко перегревавшемуся OnePlus 15R. Здесь же устройство остается в меру теплым даже при активной нагрузке, а тактовая частота почти не снижается — предельное зафиксированное в ресурсных тестах понижение составило 12%. На удивление качественное охлаждение, особенно с учетом столь тонкого корпуса.

HONOR MagicPad 4 несет в себе 12 Гбайт оперативной памяти стандарта LPDDR5x и накопитель объемом 256 Гбайт (его стандарт не уточняется) без возможности расширения за счет карты памяти. А вот оперативную память можно добавить за счет накопителя. Беспроводные соединения: Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac/6/7), Bluetooth 6.0. Модуля сотовой связи, NFC и навигационной подсистемы не предусмотрено.

В HONOR MagicPad 4 установлены простенькие камеры — это норма для планшетов. Исключением становятся скорее ситуации как в HUAWEI MatePad Mini с его двойным тыльным модулем. Серьезные приспособления для съемки фото и видео в данном случае просто не требуются — делать художественные фото на планшет едва ли кому-то придет в голову.

А для базовой фиксации окружающей обстановки и видеозвонков вполне хватит и того, что может предложить MagicPad 4. Сзади это 13-мегапиксельный сенсор с автофокусным объективом светосилой ƒ/1,8, спереди — 9-мегапикельный модуль без автофокуса, светосилой ƒ/2,2.

Интерфейс камеры типичный для устройств на MagicOS c поправкой на планшетный формат — значки разнесены далеко, все заточено под горизонтальную ориентацию. Функций немного, только самое необходимое, вроде режима и сканирования документов. Есть и портретный режим, но без размытия заднего плана, — в нем доступна только ретушь.

Примеры съемки на тыльную камеру HONOR MagicPad 4

Несмотря на использование обычного байеровского сенсора с не слишком высоким разрешением, в базовом режиме доступна съемка с двумя фокусными расстояниями. Зум – исключительно программный. С учетом того, что даже со стандартным углом обзора MagicPad 4 снимает не выдающимся образом (картинка рассыпчатая даже днем, ночью уровень еще падает), масштабирование применять не рекомендуется. Запись видео возможна с разрешением вплоть до 4К, частота же неизменная — 30 кадров в секунду вне зависимости от разрешения.

Фронтальная камера также не демонстрирует каких-то сверхспособностей для съемки фото, качество откровенно невысокое, размытия заднего плана тоже не предусмотрено. Зато запись видео возможна с тем же качеством, что и на тыльный модуль: 4К 30р. Учитывая, что планшет часто используется для видеозвонков, это хорошие новости.

Автономность

В HONOR MagicPad 4 установлен кремний-углеродный аккумулятор емкостью 38,38 Вт·ч (10100 мА·ч, 3,8 В). В сочетании с экраном на органических светодиодах он позволяет планшету вполне неплохо держать заряд. На какие-то подвиги, вроде возможности обходиться без розетки от рассвета до заката, он не способен (все же аппаратная платформа тут требовательная), но большую часть дня живет без особого труда.

В нашем традиционном тесте с воспроизведением Full HD-видео на максимальной яркости, с включенным Wi-Fi, планшет продержался 9 часов с небольшим — результат средний.

В комплект поставки входит адаптер HONOR SuperCharge мощностью 66 Вт — с его помощью планшет заряжается примерно за полтора часа. Беспроводная зарядка не поддерживается.

Заключение

HONOR MagicPad 4 умудряется в очень тонком (рекордно тонком для планшета с 12,3-дюймовым дисплеем) и легком корпусе разместить более-менее все, что нужно сегодня планшету высокого класса. Тут и мощная аппаратная платформа (субфлагманская, но ее производительности хватает современному устройству с лихвой), и превосходно настроенный, яркий OLED-экран, и восемь серьезных динамиков, и весьма емкий аккумулятор, и качественная программная среда — хорошо приспособленная под использование на планшете, с опцией применения его в качестве подобия ПК и встроенными нейросетевыми инструментами.

В чем-то MagicPad 4 даже превосходит ожидания — меня он, к примеру, крайне удивил своим охлаждением: несмотря на тонкий корпус и мощную, горячую платформу, он почти не греется и не троттлит под нагрузкой. Также порадовало сочетание очень тонких рамок и фронтальной камеры, вписанной в одну из них — без вторжения в пространство экрана. Из небольших недостатков можно отметить разве что не слишком долгое время непрерывного воспроизведения видео и невысокое качество съемки на встроенные камеры, но последнее — откровенно вторично для планшета.

HONOR MagicPad 4 стоит на старте продаж 99 999 рублей, в комплекте с планшетом идут и чехол-клавиатура, и перо HONOR Magic Pencil 4s.