Qualcomm представила заторможенный Snapdragon 8 Elite Gen 5 — субфлагманский процессор Snapdragon 8 Gen 5

Qualcomm представила базовый вариант флагманского мобильного процессора Snapdragon 8 Gen 5 — от старшего с приставкой Elite его отличают более медленные центральный, графический и нейропроцессоры, а также урезанная скорость 5G. В остальном здесь присутствует тот же набор основных функций.

Производитель сравнил чип Snapdragon 8 Gen 5 с вышедшим в 2023 году Snapdragon 8 Gen 3 — новый отличают прирост производительности центрального процессора на 36 %, ускорившийся на 11 % графический процессор и сниженное потребление энергии. Но если учесть, что с выхода Snapdragon 8 Gen 3 прошли уже два года, и с тех пор Qualcomm успела сменить архитектуру центрального процессора, более содержательным было бы сравнение с актуальным Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Базовый Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 располагает центральным процессором на той же архитектуре Oryon, что и версия Elite, только два основных ядра имеют тактовую частоту 3,8 ГГц, а шесть производительных — 3,32 ГГц. Для сравнения, у старшей модели это 4,6 и 3,62 ГГц соответственно. Следует также отметить более низкую скорость 5G у интегрированного модема 5G; показатели Bluetooth и Wi-Fi обещают остаться теми же; присутствуют спутниковая связь и UWB. По сравнению с «элитным» чипов немного снизились характеристики графической подсистемы Adreno и ускорителя искусственного интеллекта Hexagon AI, хотя подробностей производитель не привёл. Прочие технические характеристики идентичны, включая возможности зарядки, поддержку дисплеев и варианты камеры.

Известно, что новый чип Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 будут использовать в своих смартфонах предфлагманского уровня Motorola, OnePlus и Vivo, а первые устройства должны выйти в «ближайшие недели».