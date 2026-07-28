Noctua теперь можно напечатать дома: Prusa выпустила PETG-пластик в фирменных бежево-коричневых цветах

Prusa Research заручившись поддержкой Noctua расширила линейку филаментов для 3D-печати, представив решения в фирменных цветах Noctua. Новые пластики для 3D-печати PETG дополняют ранее выпущенные материалы PLA. Они обеспечивают повышенную прочность и термостойкость для более сложных применений.

Филамент PLA, несомненно, является самым простым материалом для 3D-печати. Он идеально подходит как для новичков, так и для экспертов, которые стремятся к максимальному удобству при печати деталей, не требующих высокой механической или термической стабильности.

PETG обеспечивает превосходную прочность и термостойкость. Это делает его идеальным для деталей, подверженных структурным нагрузкам или используемых в средах, температура которых может превышать 50 °C. Этот пластик идеально подходит для изготовления корпусов или воздуховодов, которые могут подвергаться воздействию температур выше этого уровня.

Как и предыдущие PLA-филаменты, новые материалы Prusament PETG Noctua Beige и Noctua Brown тщательно доработаны для максимальной согласованности с фирменными цветами Noctua. «Мы уже видели, как воплощаются в жизнь удивительные проекты с использованием филаментов PLA в цветах Noctua, — отметил генеральный директор Noctua Роланд Моссиг (Roland Mossig). — Новые материалы PETG прочнее и выдерживают более высокие температуры, поэтому мы с нетерпением ждём, что пользователи создадут с их помощью».

Производитель пластика — чешская компания Prusa Research. Её представитель заверил, что компания «гарантирует безупречное, стабильное качество с чрезвычайно жёсткими допусками (±0,02 мм), максимальной точностью цветопередачи и непрерывным контролем». Филаменты Prusament PETG Noctua Beige и PETG Noctua Brown можно приобрести в интернет-магазине Prusa по цене €32,99.