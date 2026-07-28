Анонсирован фэнтезийный роглайт-экшен Guns & Dragons, где смешались магия и технологии

Разработчики из независимой южнокорейской студии Abutton опубликовали дебютный трейлер Guns & Dragons — кооперативного фэнтезийного роглайт-экшена, в котором игроки уничтожают орды монстров с помощью огнестрельного оружия и луков.

Пещеры и подземелья «магитехнического» мира Guns & Dragons можно изучать как в одиночку, так и в составе группы до трёх человек. В перерывах между схватками предложат расширять базу и разрабатывать снаряжение, наполняя его всё более мощными магическими технологиями.

«Комбинируйте руны, артефакты и навыки, создавая стратегии, которые эволюционируют с каждым забегом. Ни один забег не повторяется! <…> Ваши цели просты: выжить в напряжённых боях, создать невозможное оружие и выяснить, как далеко вас заведёт невероятная, запредельная огневая мощь», ­— рассказывают о геймплее экшена авторы.

Арсенал в Guns & Dragons представлен дробовиками, револьверами, снайперскими винтовками, а также луками и арбалетами. Добытые в боях материалы и магические руны можно использовать для открытия новых объектов и даже создания магического спутника.

Guns & Dragons выйдет на PC (Steam, Epic Games Store). Перевод на русский язык пока не заявлен.