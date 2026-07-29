Дефицит памяти породил новый вид краж: китайцы выносили модули ОЗУ из игровых ПК в киберспортивных отелях

Двое мужчин в Китае решили заработать на продолжающемся дефиците чипов памяти, который привёл к значительному росту оперативной памяти и накопителей. Они совершали кражи в киберспортивных отелях, в каждом номере которых установлены игровые компьютеры. С помощью обычной отвёртки они снимали с ПК планки памяти, стоимость которых превышала плату за номер.

В сообщении сказано, что китайская полиция арестовала двух мужчин по фамилии Ли и Чэн по обвинению в серии краж ОЗУ с компьютеров, установленных в номерах киберспортивных отелей города Шихэцзы в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. Известно, что сначала Ли работал в одиночку, снимая номера и извлекая планки памяти из ПК, предназначенных для геймеров. Позднее он привлёк к этому занятию Чэна. В конце мая они вместе обошли несколько отелей, вытащив из игровых ПК 16 планок ОЗУ.

Несмотря на свою находчивость, Ли и Чэн не сумели разбогатеть на краже оперативной памяти. По данным источника, вместе они заработали 13 200 юаней (около $1950) на перепродаже украденных планок ОЗУ через онлайн-площадки и розничные магазины. Их схема провалилась из-за того, что въезжающие после них в номера отелей гости обнаруживали нерабочие компьютеры и сообщали об этом администрации. Сотрудники отелей после проверки жалоб обратились в полицию и оба злоумышленника были задержаны. В настоящее время Ли и Чэн находятся под стражей, следствие по этому делу продолжается.