Сегодня 29 июля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости модули ОЗУ, карты памяти, флеш-накопител... Дефицит памяти породил новый вид краж: к...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Дефицит памяти породил новый вид краж: китайцы выносили модули ОЗУ из игровых ПК в киберспортивных отелях

Двое мужчин в Китае решили заработать на продолжающемся дефиците чипов памяти, который привёл к значительному росту оперативной памяти и накопителей. Они совершали кражи в киберспортивных отелях, в каждом номере которых установлены игровые компьютеры. С помощью обычной отвёртки они снимали с ПК планки памяти, стоимость которых превышала плату за номер.

Источник изображения: dexerto.com

Источник изображения: dexerto.com

В сообщении сказано, что китайская полиция арестовала двух мужчин по фамилии Ли и Чэн по обвинению в серии краж ОЗУ с компьютеров, установленных в номерах киберспортивных отелей города Шихэцзы в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. Известно, что сначала Ли работал в одиночку, снимая номера и извлекая планки памяти из ПК, предназначенных для геймеров. Позднее он привлёк к этому занятию Чэна. В конце мая они вместе обошли несколько отелей, вытащив из игровых ПК 16 планок ОЗУ.

Несмотря на свою находчивость, Ли и Чэн не сумели разбогатеть на краже оперативной памяти. По данным источника, вместе они заработали 13 200 юаней (около $1950) на перепродаже украденных планок ОЗУ через онлайн-площадки и розничные магазины. Их схема провалилась из-за того, что въезжающие после них в номера отелей гости обнаруживали нерабочие компьютеры и сообщали об этом администрации. Сотрудники отелей после проверки жалоб обратились в полицию и оба злоумышленника были задержаны. В настоящее время Ли и Чэн находятся под стражей, следствие по этому делу продолжается.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Тайваньские власти заподозрили сотрудника Nvidia в попытке вывезти ИИ-чипы в Китай
Распродажа полупроводниковых акций углубилась на фоне успехов Китая и страха перед ИИ-пузырём
Китай обвинил американские компании в дистилляции своих ИИ-моделей
Даже утроившись до $55 млрд, квартальная выручка SK hynix оказалась ниже прогноза
Apple и Micron заставляют администрацию Трампа выбирать: дешёвые iPhone или американские чипы
Anthropic запросила у SK hynix чипы памяти для собственных ИИ-ускорителей
Теги: озу, китай, кражи
озу, китай, кражи
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
«Google и Reddit не владеют интернетом»: суд встал на сторону создателя бота для сбора поисковых данных SerpApi
Google заставила инвесторов Уолл-стрит усомниться в перспективах всей отрасли ИИ
Logitech разделит свою продукцию: Европа получит версии со съёмными аккумуляторами
Apple поставила точку в слухах об ограничении функций iPhone, купленных в лизинг
Разработчики ИИ стали закупать бумажные книги для обучения моделей — а после эти книги уничтожаются
Австралийцам запретили прожигать деньги на азартных играх в GTA Online 18 мин.
Сорвавшиеся с поводка ИИ-агенты OpenAI взломали не только Hugging Face 24 мин.
Релиз в 2027 году амбициозного боевика Intergalactic: The Heretic Prophet от создателей Uncharted и The Last of Us подтвердил надёжный инсайдер 59 мин.
ФСБ обвинила Павла Дурова в содействии терроризму и готовится объявить его в международный розыск 2 ч.
Цена свободы: жизнь после Xbox обернулась для разработчиков Psychonauts и Brutal Legend увольнением четверти сотрудников 3 ч.
Путешествия во времени, враги беспрецедентной мощи и ещё более хардкорный режим: раскрыта дата выхода сюжетного дополнения Hell Rising к Nioh 3 14 ч.
Анонсирован фэнтезийный роглайт-экшен Guns & Dragons, где смешались магия и технологии 15 ч.
Nvidia выпустила драйвер с поддержкой Halo: Campaign Evolved и беты мультиплеера Gears of War: E-Day 16 ч.
«Лучший месяц за долгое время»: Sony порадовала подписчиков анонсом августовских игр для PS Plus 16 ч.
AMD выпустила драйвер с поддержкой новой видеокарты Radeon RX 9050, а также беты Gears of War: E-Day 16 ч.
Физики научились «штамповать» квантовую запутанность, проложив путь к распределённым квантовым компьютерам 22 мин.
США готовят запрет на импорт роботов — под ударом даже роботы-пылесосы 54 мин.
Дефицит памяти породил новый вид краж: китайцы выносили модули ОЗУ из игровых ПК в киберспортивных отелях 60 мин.
Израиль приостановил приём заявок на подключение к электросети новых ЦОД мощностью от 8 МВт 2 ч.
Microchip приобрела столкнувшийся с проблемами ИИ-стартап Hailo 2 ч.
Kioxia представила SSD серии NX1 с поддержкой СЖО 2 ч.
Спутник для спасения падающей на Землю обсерватории NASA Swift вышел из-под контроля прямо на орбите 2 ч.
Протест против отказа от дисков: геймеры намерены бойкотировать Sony PlayStation в августе 2 ч.
Даже утроившись до $55 млрд, квартальная выручка SK hynix оказалась ниже прогноза 7 ч.
Новая статья: Обзор игрового QD-OLED-монитора ASUS ROG Strix OLED XG27AQDMES: самый доступный в линейке 12 ч.