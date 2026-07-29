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Финляндия готовится срезать часть линий связи с Россией — под угрозой один из главных маршрутов интернет-трафика

Финская электрораспределительная компания Fingrid планирует с 2027 года прекратить обслуживание опор линий электропередачи, на которых подвешены волоконно-оптические линии связи между Россией и Финляндией. По данным источников на телекоммуникационном рынке, после вывода инфраструктуры из эксплуатации кабели могут быть демонтированы, а сами опоры — разобраны.

Источник изображения: ИИ-генерация ChatGPT/3DNews

Источник изображения: ИИ-генерация ChatGPT/3DNews

Причиной возможного демонтажа стало прекращение передачи электроэнергии из России в Финляндию в 2022 году. После остановки энергопоставок содержание соединяющих энергосистемы двух стран ЛЭП исключительно ради подвешенных на них телекоммуникационных кабелей стало экономически невыгодным. Российский участок линии напряжением 400 кВ между подстанциями Выборгская, Юлликкяля и Кюми с 2022 года эксплуатируется в ограниченном режиме и больше не используется для передачи электричества и технологической информации.

Финское направление остаётся одним из важнейших маршрутов передачи российского интернет-трафика в Европу. По оценке одного из источников, через Финляндию проходит около 60–70 % зарубежного трафика российских сетей, при этом непосредственно на кабели, закреплённые на опорах ЛЭП, приходится до 30 % линий связи между двумя странами. Остальные волоконно-оптические магистрали проложены вдоль железных дорог и по дну Балтийского моря, поэтому возможный демонтаж затронет лишь часть действующей инфраструктуры.

Российские операторы уже обсуждают с финскими телекоммуникационными компаниями альтернативные пограничные переходы и резервные маршруты. Международный трафик можно перераспределить через Беларусь, страны Балтии, подводные кабели Балтийского моря или восточные направления. Существенного ухудшения связи для большинства абонентов участники рынка не ожидают, однако уменьшение числа резервных каналов может повысить нагрузку на оставшиеся линии, увеличить задержки и несколько ухудшить доступ к зарубежным ресурсам, прежде всего на северо-западе и в европейской части России.

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Теги: россети, интернет-трафик, финляндия
россети, интернет-трафик, финляндия
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