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Китай испытал гражданский беспилотник, способный летать сутки без перерыва

Китайская компания Yitong UAV System провела первый полёт многоцелевого беспилотника TP200 со взлётной массой 700 кг, предназначенного для продолжительных полётов в интересах гражданских служб. Испытание состоялось 26 июля в городе Яньтай провинции Шаньдун. Аппарат продемонстрировал устойчивый управляемый полёт, а высота набора и скорость соответствовали расчётным параметрам.

Источник изображения: Yitong UAV System

Источник изображения: Yitong UAV System

Разработчики называют TP200 первым китайским многофункциональным гражданским беспилотником такого класса, который с самого начала проектировался с учётом требований лётной годности Управления гражданской авиации Китая, а не адаптировался под них после создания прототипа. Беспилотник при полной загрузке способен сутки держаться в воздухе, что делает его интересным для дальних перелётов и специального применения.

TP200 представляет собой самолёт на авиационном бензине с высокорасположенным крылом и толкающим воздушным винтом с поршневым двигателем в хвостовой части. Длина аппарата составляет 6 м, размах крыла — 10 м, высота — 2,4 м. При массе пустого самолёта 450 кг его максимальная взлётная масса достигает 700 кг, а полезная нагрузка — 200 кг. Максимальная скорость заявлена на уровне 225 км/ч, практический потолок — 7620 м, причём беспилотник может эксплуатироваться с аэродромов, расположенных на высоте до 4500 м над уровнем моря.

Максимальная дальность полёта TP200 составляет 3000 км, тогда как при загрузке всеми 200 кг она ограничена примерно 2000 км. Для взлёта и посадки аппарату достаточно полосы длиной около 300 м, допускается использование грунтовых площадок и работа при боковом ветре не менее 15 м/с. Такие характеристики позволяют эксплуатировать беспилотник на небольших островных, горных и временных аэродромах.

Модульная конструкция позволяет менять оборудование TP200 в зависимости от задания. Беспилотник предлагается применять для морского патрулирования, поиска людей и судов, наблюдения за береговой линией, картографирования, экологического мониторинга, разведки лесных пожаров, метеорологических исследований и доставки грузов в труднодоступные районы.

Потенциальная полезная нагрузка может включать оптико-электронные камеры, лидар, метеорологические приборы, морской радар или грузовой отсек. После первого полёта разработчикам ещё предстоят расширенные испытания, доводка конструкции и получение сертификата лётной годности, необходимого для регулярной эксплуатации в гражданском воздушном пространстве.

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Теги: беспилотники, авиация, китайские технологии
беспилотники, авиация, китайские технологии
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