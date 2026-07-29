Одноколёсный робокоп: стартап Rollo Robotics показал прототип робота-патрульного 1Rollo

Эстонский стартап Rollo Robotics построил функциональный прототип 1Rollo — одноколёсного робота, предназначенного для патрулирования охраняемых территорий.

Идея проекта состоит в том, что по принадлежащей владельцу территории перемещается робот с поддержкой искусственного интеллекта. Он ориентируется в пространстве при помощи системы компьютерного зрения с обзором на 360°, GNSS-позиционирования и коррекции посредством системы RTK (Real-Time Kinematic). Камеры и другие сенсоры используются для выявления препятствий и предотвращения столкновений с ними, а также для «обнаружения аномалий».

Обнаружив нечто подозрительное, робот передаёт человеку-оператору оповещение через сеть мобильной связи или Wi-Fi. При необходимости оператор может вызвать на место инцидента охранника или пообщаться с людьми в кадре прямо через робота, оснащённого встроенными динамиками и микрофоном. Используя облачную платформу, оператор сумеет удалённо контролировать целый парк 1Rollo.

За поддержание роботом равновесия отвечает вертикально ориентированный маховик, расположенный на одной линии с основным колесом. Поворот влево или вправо осуществляется наклоном этого маховика в соответствующую сторону. 1Rollo разгоняется до 30 км/ч, полного заряда аккумулятора хватает на срок до восьми часов автономной работы. Rollo Robotics намеревается выпустить роботов на рынок в следующем году, но купить их не получится — производитель будет предоставлять их по подписке. Это поможет клиентам снизить эксплуатационные расходы и обеспечит им «постоянный доступ к новейшему оборудованию, ПО и поддержке без первоначальных вложений».