GOG спасёт для будущих поколений Nox — культовую экшен-RPG, которой не повезло выйти в один год с Diablo II

Цифровой магазин GOG продолжает борьбу за сохранение классических видеоигр для будущих поколений. Администрация сервиса объявила следующего участника своей инициативы GOG Preservation Program, выбранного пользователями.

Напомним, с недавних пор GOG позволяет определять будущих участников программы по сохранению игр активным подписчикам GOG Patrons. Ранее таким образом частью инициативы стал легендарный стелс-экшен Thief: The Dark Project.

Открывшееся две недели назад голосование предлагало участникам GOG Patrons выбрать из пяти потенциальных кандидатов: Lands of Lore 1 + 2, Might and Magic 7: For Blood and Honor, Silver, Albion и Nox.

Как стало известно, победителем в борьбе за место в программе GOG по сохранению игр c 3068 голосами оказалась Nox. За ближайшего преследователя в лице Might and Magic 7: For Blood and Honor проголосовали 2239 человек.

Nox представляет собой культовую в узких кругах фэнтезийную экшен-RPG от Electronic Arts и Westwood Studios (серия Command & Conquer). Игре не повезло выйти за несколько месяцев до Diablo II — главной экшен-RPG того времени.

События Nox разворачиваются в одноимённой фэнтезийной стране, куда затягивает простого землянина Джека Мауэра. Игрокам предстоит освоить один из трёх классов (воин, колдун, маг), бросить вызов королеве некромантов Гекубе и спасти мир.

Что именно GOG сделает с Nox для спасения от цифрового небытия (игра уже доступна в сервисе), неясно. Как правило, компания повышает совместимость с современными системами, внедряет технические улучшения и (иногда) фанатские патчи.