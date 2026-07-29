Google запустит глобальную проверку возраста пользователей Android — как у Apple

В среду компания Google сообщила, что к концу 2026 года выведет на мировой рынок свой инструмент API Play Signal для верификации возраста пользователей. Технология является ответом на аналогичные инструменты компании Apple, представленные в начале года.

Сообщается, что технология уже доступна в Бразилии. Она позволяет разработчикам приложений для Android определять возрастную категорию пользователей, чтобы обеспечивать более безопасный и соответствующий возрасту контент. К середине августа API Play Signal станет доступен разработчикам приложений для Google Play в Австралии и Канаде, а к концу года — на всех мировых рынках.

Решение о расширении географии использования инструмента верификации возраста пользователей API Play Signal было принято на фоне растущего давления со стороны законодателей и регулирующих органов по всему миру, которые требуют от магазинов приложений обеспечить более надёжную защиту несовершеннолетних от неподобающего контента. В феврале компания Apple запустила глобальную систему проверки возраста пользователей, чтобы соответствовать растущему числу законов, обязывающих проверять возраст пользователей.

Как и Apple, Google в рамках API Play Signal позволит разработчикам получать информацию о возрастном диапазоне пользователя без необходимости доступа к его личным данным, таким как дата рождения. Вместо этого родители смогут сообщать приложениям возрастной диапазон своего ребёнка или указывать собственный возраст, если об этом попросят разработчики приложений. Это позволит адаптировать контент под конкретного пользователя.

Родителям не придется сообщать эту информацию в каждом приложении по отдельности. Чтобы упростить эту задачу, Google централизовала эти функции в панели родительского контроля Family Link. После того как родитель укажет диапазон возраста, любой разработчик, который решит использовать эту информацию, сможет получить доступ к Play Signal и соответствующим образом настроить свои приложения. Google отмечает, что по умолчанию диапазон возраста не передаётся — родители должны дать на это согласие, указав эту информацию.

Указанная функция дополнит другие инструменты безопасности Google Play, в том числе те, которые позволяют разработчикам ограничивать доступ детей к приложениям. Родители же могут продолжать использовать приложение Family Link для Google Play, чтобы ограничивать время, которое ребёнок проводит за экраном гаджета, одобрять загрузку тех или иных приложений или устанавливать фильтры контента на основе PIN-кода для определённых приложений.