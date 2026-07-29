Сегодня 30 июля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Новости сети Google запустит глобальную проверку возр...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Google запустит глобальную проверку возраста пользователей Android — как у Apple

В среду компания Google сообщила, что к концу 2026 года выведет на мировой рынок свой инструмент API Play Signal для верификации возраста пользователей. Технология является ответом на аналогичные инструменты компании Apple, представленные в начале года.

Источник изображений: Google

Источник изображений: Google

Сообщается, что технология уже доступна в Бразилии. Она позволяет разработчикам приложений для Android определять возрастную категорию пользователей, чтобы обеспечивать более безопасный и соответствующий возрасту контент. К середине августа API Play Signal станет доступен разработчикам приложений для Google Play в Австралии и Канаде, а к концу года — на всех мировых рынках.

Решение о расширении географии использования инструмента верификации возраста пользователей API Play Signal было принято на фоне растущего давления со стороны законодателей и регулирующих органов по всему миру, которые требуют от магазинов приложений обеспечить более надёжную защиту несовершеннолетних от неподобающего контента. В феврале компания Apple запустила глобальную систему проверки возраста пользователей, чтобы соответствовать растущему числу законов, обязывающих проверять возраст пользователей.

Как и Apple, Google в рамках API Play Signal позволит разработчикам получать информацию о возрастном диапазоне пользователя без необходимости доступа к его личным данным, таким как дата рождения. Вместо этого родители смогут сообщать приложениям возрастной диапазон своего ребёнка или указывать собственный возраст, если об этом попросят разработчики приложений. Это позволит адаптировать контент под конкретного пользователя.

Родителям не придется сообщать эту информацию в каждом приложении по отдельности. Чтобы упростить эту задачу, Google централизовала эти функции в панели родительского контроля Family Link. После того как родитель укажет диапазон возраста, любой разработчик, который решит использовать эту информацию, сможет получить доступ к Play Signal и соответствующим образом настроить свои приложения. Google отмечает, что по умолчанию диапазон возраста не передаётся — родители должны дать на это согласие, указав эту информацию.

Указанная функция дополнит другие инструменты безопасности Google Play, в том числе те, которые позволяют разработчикам ограничивать доступ детей к приложениям. Родители же могут продолжать использовать приложение Family Link для Google Play, чтобы ограничивать время, которое ребёнок проводит за экраном гаджета, одобрять загрузку тех или иных приложений или устанавливать фильтры контента на основе PIN-кода для определённых приложений.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Gemini научился обрабатывать комментарии в «Google Документах»
Поиск в Google Play начнёт понимать речь на русском и ещё двух десятках языков
ИИ-ответы Google захватили почти половину всех поисковых запросов — издатели теряют трафик
GOG спасёт для будущих поколений Nox — культовую экшен-RPG, которой не повезло выйти в один год с Diablo II
«Да здравствует Безграничная Империя!»: новый геймплейный трейлер Warhammer 40,000: Dawn of War 4 показал, как воюют некроны
Subnautica 2 обеспечила Krafton рекордный второй квартал и первую половину 2026 года, несмотря на судебную драму
Материалы по теме
Gemini научился обрабатывать комментарии в «Google Документах»

Gemini научился обрабатывать комментарии в «Google Документах»

Поиск в Google Play начнёт понимать речь на русском и ещё двух десятках языков

Поиск в Google Play начнёт понимать речь на русском и ещё двух десятках языков

ИИ-ответы Google захватили почти половину всех поисковых запросов — издатели теряют трафик

ИИ-ответы Google захватили почти половину всех поисковых запросов — издатели теряют трафик

GOG спасёт для будущих поколений Nox — культовую экшен-RPG, которой не повезло выйти в один год с Diablo II

GOG спасёт для будущих поколений Nox — культовую экшен-RPG, которой не повезло выйти в один год с Diablo II

«Да здравствует Безграничная Империя!»: новый геймплейный трейлер Warhammer 40,000: Dawn of War 4 показал, как воюют некроны

«Да здравствует Безграничная Империя!»: новый геймплейный трейлер Warhammer 40,000: Dawn of War 4 показал, как воюют некроны

Subnautica 2 обеспечила Krafton рекордный второй квартал и первую половину 2026 года, несмотря на судебную драму

Subnautica 2 обеспечила Krafton рекордный второй квартал и первую половину 2026 года, несмотря на судебную драму

Теги: google, android, возрастные ограничения
google, android, возрастные ограничения
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Ferrari выполнила годовой план продаж спорного электромобиля Luce — он стал популярен в Китае
Инженеры создали умное кольцо с неинвазивным мониторингом уровня сахара в крови
«Да здравствует Безграничная Империя!»: новый геймплейный трейлер Warhammer 40,000: Dawn of War 4 показал, как воюют некроны
В Китае посреди моря поставили крупнейший в мире HVDC-инвертор для ветроэнергетики — высотой с 7-этажное здание и массой 25 тыс. тонн
Разработчики ИИ стали закупать бумажные книги для обучения моделей — а после эти книги уничтожаются
Google запустит глобальную проверку возраста пользователей Android — как у Apple 22 мин.
Google выпустила музыкальную ИИ-модель Lyria 3.5 — она создаёт более насыщенное и эмоциональное звучание 26 мин.
Илон Маск дожал рекламщиков: X завершила громкую войну со Всемирной федерацией рекламодателей 37 мин.
Эксперты оценили зрелость ИИ-инфраструктуры российских компаний: бизнесу не хватает кадров и GPU-мощностей 43 мин.
GOG спасёт для будущих поколений Nox — культовую экшен-RPG, которой не повезло выйти в один год с Diablo II 2 ч.
Subnautica 2 обеспечила Krafton рекордный второй квартал и первую половину 2026 года, несмотря на судебную драму 5 ч.
Microsoft заявила, что сбой в сервисах Xbox не должен был заблокировать доступ к играм на дисках — компания изучает инцидент 5 ч.
Gemini научился обрабатывать комментарии в «Google Документах» 5 ч.
Capcom на фоне успеха Pragmata фактически подтвердила Pragmata 2 6 ч.
Google закрыла отмеченный Нобелевской премией проект AlphaFold — Gemini важнее 7 ч.
Seagate распродала почти все HDD, которые выпустит до 2028 года — и раскрыла сроки выхода 50-Тбайт накопителей 28 мин.
Раскрыты характеристики грядущего флагманского чипа Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro от Qualcomm 4 ч.
Видеокарты RTX 4060 от Gigabyte способны сами себя сжечь — ремонтники нашли скрытый дефект 4 ч.
Samsung нарастит производство оперативной памяти на 15 % — ради Apple и других клиентов 5 ч.
Нашумевшую ИИ-модель Kimi K3 обучали на чипах Nvidia Blackwell вопреки запретам США и Китая, но это не точно 7 ч.
Valve добавила Steam Machine поддержку FSR 4.1 и открыла путь к кастомным корпусам 7 ч.
Одноколёсный робокоп: стартап Rollo Robotics показал прототип робота-патрульного 1Rollo 7 ч.
Meta совместно с BlackRock построит в Техасе ИИ ЦОД стоимостью $14 млрд 7 ч.
AMD станет крупным клиентом Core Scientific — сначала 530 МВт, потом до 2,5 ГВт 8 ч.
«Яндекс» отчитался о росте выручки и прибыли — автопилот пока остаётся убыточным 8 ч.