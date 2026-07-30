«Мясистая» кампания, четыре стиля игры и кооператив: подробности и геймплей сюжетного шутера The Defiant в антураже японо-китайской войны

Портал IGN поделился новыми деталями сюжетного однопользовательского шутера The Defiant от разработчиков из китайской студии Hoothanes, а издатель 4Divinity представил новый геймплейный трейлер игры.

Напомним, The Defiant расскажет о событиях 1930−1940-х годов времён японо-китайской войны (1937−1945), ставшей частью Второй мировой, а игрокам предстоит поучаствовать в «героических поступках на китайском поле боя».

Как сообщает IGN, The Defiant разделена на четыре главы с разными протагонистами, антуражами и стилями игры. Центральные персонажи вымышленные, но локации и сражения вдохновлены реальными.

В одном из актов предложат стать шпионом в Шанхае, собирать сведения о японской армии, скрытничать и решать головоломки, а в другом — устраивать диверсии на железных дорогах с целью парализовать линии снабжения врага.

По словам журналиста IGN, на релизе The Defiant предложит «мясистую» сюжетную кампанию на 15 часов и PvE-режим с кооперативом на 4−8 человек (разработчики пока не определились).

Что касается нового геймплейного трейлера The Defiant, то трёхминутный ролик демонстрирует ожесточённые перестрелки на заснеженных склонах горного хребта Тайханшань и фрагменты заскриптованных сцен.

The Defiant создаётся для PC (Steam), PS5, Xbox Series X и S. Обещают захватывающую одиночную кампанию со смесью экшена, стелса и шпионажа, основанный на исторических образцах арсенал и текстовый перевод на русский.