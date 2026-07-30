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Эвакуационный шутер Rules of Engagement: The Grey State получит отдельный PvE-режим — разработчики показали его устройство в новом трейлере

Студия Grey State опубликовала новый трейлер своего эвакуационного шутера Rules of Engagement: The Grey State. Свежий материал показывает, с какими опасностями столкнутся игроки, отправившиеся в PvE-рейд с товарищами.

Источник изображений: Grey State Studio

Источник изображений: Grey State Studio

Шутер предложит игроку примерить на себя роль Страйдера — элитного оперативника, нанятого таинственной организацией для вылазок в Серую Зону. Ключевая локация представляет собой нестабильное измерение, кишащее жуткими монстрами и наполненное инопланетными артефактами.

Список режимов в Rules of Engagement: The Grey State представлен двумя наборами правил на выбор. Можно отправиться на поиски Вершины (дорогого артефакта из аномалии) вместе с командой — в таком случае нужно быть готовым к перестрелкам с другими группами игроков, преследующих ту же цель.

В качестве альтернативы PvP-матчам авторы предлагают PvE-вылазки на остров Борей, где нужно противостоять только «неумолимым» ордам монстров и собирать артефакты разной степени редкости. Свежий трейлер как раз и показывает, как проходят сражения с представителями здешней недружелюбной инопланетной фауны.

«Кооперативный PvE и командный PvP — это два разных режима в одной и той же вселенной ужасов. Сражайтесь вместе со своим отрядом против существ внутри или соревнуйтесь с отрядами соперников за Вершину. Выбор за вами», — поясняют авторы.

Rules of Engagement: The Grey State выйдет в 2026 году на ПК (Steam, Epic Games Store). Заявлен текстовый перевод на русский язык.

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Теги: grey state studio, rules of engagement: the grey state, шутер, эвакуация
grey state studio, rules of engagement: the grey state, шутер, эвакуация
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