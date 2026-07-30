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Sony захотела купить производителя объективов Tamron

Японская компания Tamron, занимающаяся производством объективов для камер, линз и элементов оптических приборов, заявила о получении предложения о покупке от Sony Group. В сообщении вендора сказано, что цель Sony заключается в том, чтобы сделать Tamron своим дочерним предприятием. Финансовые детали полученного предложения не были раскрыты.

Источник изображения: James Feaver / Unsplash

Источник изображения: James Feaver / Unsplash

Представитель Sony, комментируя данный вопрос, заявил, что конгломерат в сфере развлечений и технологий считает, что это предложение повысит рыночную стоимость Tamron и оно в целом соответствует интересам заинтересованных сторон. Кроме того, заключение сделки будет способствовать развитию бизнеса Sony в сфере обработки изображений.

Акции Tamron в среду не торговались на Токийской фондовой бирже из-за избытка заявок на покупку. Рыночная капитализация компании по состоянию на среду оценивалась в $1,18 млрд. На этом фоне стоимость ценных бумаг Sony снизилась на 0,3 %. Напомним, Sony является одним из ведущих производителей камер и датчиков изображений. В это же время Tamron является поставщиком объективов и линз для камер, производимых не только Sony, но и её конкурентами, такими как Nikon и Canon.

По данным источника, в настоящее время Sony принадлежит 14,7 % акций Tamron. Крупнейшим акционером с долей 17,4 % является сингапурская Effissimo Capital. Tamron, основанная в 1950 году, сообщила о снижении операционной прибыли на 13 % до 16,7 млрд иен (около $102,15 млн) за год, закончившийся в декабре 2025 года.

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Теги: tamron, sony, камеры
tamron, sony, камеры
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