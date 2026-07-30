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Мобильное подразделение Samsung впервые в истории закончило квартал с убытком — виноват дефицит памяти

В ходе квартального финансового отчёта Samsung сообщила о первом в истории убытке своего мобильного подразделения, несмотря на «стабильные» продажи смартфонов. Причина традиционная для реалий сегодняшнего дня — дефицит памяти.

В отчёте о доходах за II квартал 2026 года Samsung подтвердила, что её мобильное подразделение зафиксировало операционный убыток. Неблагоприятный результат компания объяснила «ростом издержек», связанных с «ростом стоимости компонентов» — под этими фразами подразумевается дефицит чипов памяти, который сейчас активно преследует всю технологическую отрасль.

«Хотя [подразделение] MX (Mobile eXperience) по сравнению с прошлым годом показало рост выручки благодаря стабильным продажам флагманских продуктов, в первую очередь серии Galaxy S26 и высоким продажам серии A, операционная прибыль снизилась из-за увеличения издержек в отрасли, таких как рост стоимости компонентов», — заявили в компании. Убыток подразделения DX в целом, включающем телевизоры и бытовую технику, составил 800 млрд вон или $550 млн, но основной его причиной стали смартфоны.

Неприятная ситуация сложилась не за один день. Samsung предвидела это несколько месяцев назад, в марте и апреле появились неофициальные сообщения о внутренних переговорах по поводу вероятных убытков. Это напоминание, что даже крупнейший в мире бренд смартфонов ощущает на себе последствия кризиса оперативной памяти в отрасли. В III квартале компания намерена «стимулировать рост», опираясь на «продукты с высокой добавленной стоимостью», такие как модели Ultra и устройства серии Galaxy Z Fold8. Флагманы традиционно более устойчивы к перепадам на рынке, а вот бюджетные устройства едва приносят прибыль из-за роста затрат.

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Теги: samsung, смартфон, убыток
samsung, смартфон, убыток
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