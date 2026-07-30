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Стильный ролевой боевик Stupid Never Dies о самом слабом зомби в мире расскажет безумную историю любви — новый трейлер и дата выхода

Учреждённая экс-программистом Resident Evil и продюcером Dragon’s Dogma Хироюки Кобаяси (Hiroyuki Kobayashi) при поддержке NetEase японская студия GPTrack50 объявила дату выхода своего ролевого экшена Stupid Never Dies.

Источник изображений: Steam

Источник изображений: Steam

Напомним, Stupid Never Dies была официально представлена в прошлом декабре и готовилась к релизу на протяжении 2026 года. Июньский трейлер уточнил, что речь идёт про ближайшую осень.

Как стало известно, Stupid Never Dies поступит в продажу 21 октября (22-го по Москве) для Steam и PS5. Анонс сопровождался 33-секундным тизером и объявлением о партнёрстве с Sega (выступит издателем игры наравне с GPTrack50).

Стоимость Stupid Never Dies составит $50 за стандартную версию и $60 за издание «Лучезарного идиота» (Glorious Idiot Edition) с пятью наборами дополнительных визуальных и звуковых эффектов.

События Stupid Never Dies развернутся в населённом монстрами мире. По сюжету Великая война унесла с собой жизни 98 % всех людей. Среди погибших оказалась студентка Джулия, насмерть замёрзшая в морозильной камере торгового центра.

Никудышный зомби Дэйви находит Джулию, влюбляется в неё и решает во что бы то ни стало вернуть её к жизни. Для этого герою предстоит набраться сил, пробиться с боем через потустороннее подземелье и победить короля монстров.

Обещают безумную историю любви, прокачку за счёт поглощения умений врагов, странные апгрейды, скоростные сражения с новаторскими геймплейными механиками, стилизованную графику на Unreal Engine и текстовый перевод на русский.

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Теги: stupid never dies, gptrack50, sega, ролевой экшен
stupid never dies, gptrack50, sega, ролевой экшен
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