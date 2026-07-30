В США создали робокентавра для спасателей — он умеет пользоваться человеческими инструментами

Калифорнийский стартап Satyress («Сатиресса») создал дистанционно управляемого робота Threehalves высотой около двух метров, предназначенного для работы в местах с высоким риском для людей. Конструкция робота напоминает кентавра: похожий на человеческий торс установлен на платформе с четырьмя ногами. Ожидается, что это поможет ему уверенно передвигаться по завалам и пересечённой местности. При этом робот способен сходу пользоваться человеческими инструментами.

Threehalves пока не позиционируется как автономная машина: оператор управляет его движениями с безопасного расстояния при помощи джойстика. Вместо намертво закреплённых на роботе рук используется модульная система конечностей, позволяющая за несколько минут менять рабочую конфигурацию и устанавливать инструменты для конкретных работ, например цепную пилу, дрель или шуруповёрт. Унификация компонентов должна упростить ремонт в полевых условиях, а опора на четыре конечности обеспечит потенциально лучшую устойчивость, чем у двуногих роботов.

Особое внимание разработчики уделили аварийному отключению мощной машины. Робот способен остановиться после распознавания жеста в виде поднятой ладони. В качестве крайней меры на корпусе размещены баллоны высокого давления: их можно проколоть тем или иным способом (ножом, выстрелом или иными средствами), после чего система сбрасывает давление и механически обездвиживает робота. Тормоза также блокируют механизмы при потере электропитания или давления в пневматической системе.

Несмотря на высоту, Threehalves удобно складывается для перевозки. Утверждается, что два робота могут разместиться рядом в кузове пикапа длиной около 1,7 м. Однако разработчик пока не раскрывает массу аппарата, грузоподъёмность, скорость, время автономной работы, дальность связи и степень защиты от воды, пыли, дыма и высокой температуры. Цена, сроки выпуска и прохождение обязательной сертификации также не объявлены, поэтому на данном этапе Threehalves следует рассматривать, прежде всего, как перспективный прототип, которому ещё предстоит подтвердить работоспособность в реальных аварийно-спасательных операциях.

Добавим, четвероногие машины уже находятся в разработке, как и двуногие. Китайские инженеры развили идею от робопсов до робоконей и даже предлагают своеобразный двуногий робоприцеп для человека, превращающий его в кентавра. Японцы же создают настоящий четвероногий мотоцикл для передвижения по бездорожью. У эволюции не сложилось с колёсами. Человек это исправил и теперь готов заимствовать идеи для транспорта повышенной проходимости у природы, которая лучше четырёх ног для этого ничего не придумала.