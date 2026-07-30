Сегодня 30 июля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости окружающая среда В США создали робокентавра для спасателе...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

В США создали робокентавра для спасателей — он умеет пользоваться человеческими инструментами

Калифорнийский стартап Satyress («Сатиресса») создал дистанционно управляемого робота Threehalves высотой около двух метров, предназначенного для работы в местах с высоким риском для людей. Конструкция робота напоминает кентавра: похожий на человеческий торс установлен на платформе с четырьмя ногами. Ожидается, что это поможет ему уверенно передвигаться по завалам и пересечённой местности. При этом робот способен сходу пользоваться человеческими инструментами.

Источник изображений: Satyress

Источник изображений: Satyress

Threehalves пока не позиционируется как автономная машина: оператор управляет его движениями с безопасного расстояния при помощи джойстика. Вместо намертво закреплённых на роботе рук используется модульная система конечностей, позволяющая за несколько минут менять рабочую конфигурацию и устанавливать инструменты для конкретных работ, например цепную пилу, дрель или шуруповёрт. Унификация компонентов должна упростить ремонт в полевых условиях, а опора на четыре конечности обеспечит потенциально лучшую устойчивость, чем у двуногих роботов.

Особое внимание разработчики уделили аварийному отключению мощной машины. Робот способен остановиться после распознавания жеста в виде поднятой ладони. В качестве крайней меры на корпусе размещены баллоны высокого давления: их можно проколоть тем или иным способом (ножом, выстрелом или иными средствами), после чего система сбрасывает давление и механически обездвиживает робота. Тормоза также блокируют механизмы при потере электропитания или давления в пневматической системе.

Несмотря на высоту, Threehalves удобно складывается для перевозки. Утверждается, что два робота могут разместиться рядом в кузове пикапа длиной около 1,7 м. Однако разработчик пока не раскрывает массу аппарата, грузоподъёмность, скорость, время автономной работы, дальность связи и степень защиты от воды, пыли, дыма и высокой температуры. Цена, сроки выпуска и прохождение обязательной сертификации также не объявлены, поэтому на данном этапе Threehalves следует рассматривать, прежде всего, как перспективный прототип, которому ещё предстоит подтвердить работоспособность в реальных аварийно-спасательных операциях.

Добавим, четвероногие машины уже находятся в разработке, как и двуногие. Китайские инженеры развили идею от робопсов до робоконей и даже предлагают своеобразный двуногий робоприцеп для человека, превращающий его в кентавра. Японцы же создают настоящий четвероногий мотоцикл для передвижения по бездорожью. У эволюции не сложилось с колёсами. Человек это исправил и теперь готов заимствовать идеи для транспорта повышенной проходимости у природы, которая лучше четырёх ног для этого ничего не придумала.

И глаза такие добрые... поигрывая рукояткой газа бензопилы

И глаза такие добрые... при этом поигрывая рукояткой газа бензопилы

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Одноколёсный робокоп: стартап Rollo Robotics показал прототип робота-патрульного 1Rollo
США готовят запрет на импорт роботов — под ударом даже роботы-пылесосы
Northrop отправила в космос робота-механика для починки спутников — он будет устанавливать им новые движки
Ровер Curiosity обнаружил на Марсе огромное поле из неправильных сот — а неправильных пчёл не нашёл
Китай испытал гражданский беспилотник, способный летать сутки без перерыва
Ищите инопланетян в другом месте: «Джеймс Уэбб» разрушил надежды на двух лучших кандидатов в сферы Дайсона
Материалы по теме
Одноколёсный робокоп: стартап Rollo Robotics показал прототип робота-патрульного 1Rollo

Одноколёсный робокоп: стартап Rollo Robotics показал прототип робота-патрульного 1Rollo

США готовят запрет на импорт роботов — под ударом даже роботы-пылесосы

США готовят запрет на импорт роботов — под ударом даже роботы-пылесосы

Northrop отправила в космос робота-механика для починки спутников — он будет устанавливать им новые движки

Northrop отправила в космос робота-механика для починки спутников — он будет устанавливать им новые движки

Ровер Curiosity обнаружил на Марсе огромное поле из неправильных сот — а неправильных пчёл не нашёл

Ровер Curiosity обнаружил на Марсе огромное поле из неправильных сот — а неправильных пчёл не нашёл

Китай испытал гражданский беспилотник, способный летать сутки без перерыва

Китай испытал гражданский беспилотник, способный летать сутки без перерыва

Ищите инопланетян в другом месте: «Джеймс Уэбб» разрушил надежды на двух лучших кандидатов в сферы Дайсона

Ищите инопланетян в другом месте: «Джеймс Уэбб» разрушил надежды на двух лучших кандидатов в сферы Дайсона

Теги: робототехника, человекоподобный робот
робототехника, человекоподобный робот
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Ровер Curiosity обнаружил на Марсе огромное поле из неправильных сот — а неправильных пчёл не нашёл
В США создали робокентавра для спасателей — он умеет пользоваться человеческими инструментами
На фоне успехов Battlefield 6 и увольнения её разработчиков годовой бонус гендиректора Electronic Arts вырос до 38 миллионов долларов
Инженеры создали умное кольцо с неинвазивным мониторингом уровня сахара в крови
Обнаружен ИИ-червь — его распространяет Microsoft Copilot через скрытые запросы в Word
Павла Дурова включили в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга 5 мин.
OpenAI подарит 100 000 учёным бесплатный доступ к своим ИИ-моделям 38 мин.
Европа заставит помечать весь ИИ-контент — новые правила вступают в силу уже в воскресенье 39 мин.
GPT-5.6 и ChatGPT Work разогнали выручку OpenAI — компания догоняет Anthropic 2 ч.
Альтернативные мессенджеры BiP и KakaoTalk засбоили в России 2 ч.
Стильный ролевой боевик Stupid Never Dies о самом слабом зомби в мире расскажет безумную историю любви — новый трейлер и дата выхода 3 ч.
Yandex B2B Tech выпустит универсального ИИ-агента — он сможет автоматизировать до половины бизнес-задач 3 ч.
Microsoft подтвердила подготовку «суперприложения» Copilot — оно выйдет уже в этом году 3 ч.
«Яндекс» выпустит в сентябре универсального ИИ-агента для офисных задач 3 ч.
«Мясистая» кампания, четыре стиля игры и кооператив: подробности и геймплей сюжетного шутера The Defiant в антураже японо-китайской войны 4 ч.
Скоро в Луну врежется верхняя ступень ракеты SpaceX Falcon 9 — и учёные не знают, чего ожидать 4 мин.
Мобильное подразделение Samsung впервые в истории закончило квартал с убытком — виноват дефицит памяти 3 ч.
Sony захотела купить производителя объективов Tamron 3 ч.
MSI анонсировала серверы на базе AMD EPYC Venice 9006 с воздушным и жидкостным охлаждением 3 ч.
Грядёт подорожание смартфонов: Qualcomm объявила о повышении цен на все свои чипы с 1 сентября 3 ч.
AAEON представила Mini-ITX-плату MIX-Q870A1 с процессором Intel Core Ultra 200S 3 ч.
Samsung прогнозирует усугубление дефицита чипов в 2027 году и его сохранение в 2028-м 4 ч.
Intel впервые откроет технологии процессоров Atom стороннему стартапу — всё из-за старых связей Тана 5 ч.
Samsung: дефицит памяти сохранится не только в следующем, но и в 2028 году 5 ч.
Boeing может отправить злополучный Starliner в новый полёт ещё до конца 2026 года 5 ч.