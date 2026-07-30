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Павла Дурова включили в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга

Росфинмониторинг включил основателя «ВКонтакте» и главу Telegram Павла Дурова в список экстремистов и террористов. Ранее ФСБ предъявила бизнесмену обвинение в содействии терроризму и объявила его в международный розыск.

Источник изображения: Павел Дуров

Источник изображения: Павел Дуров

В перечне террористов и экстремистов на сайте Росфинмониторинга появилась запись в отношении Дурова Павла Валерьевича, родившегося в г. Ленинграде 10 октября 1984 года. Это произошло на следующий день после того, как ФСБ предъявила главе Telegram обвинение в содействии террористической деятельности и объявила его в международный розыск.

Включение лица в этот перечень не означает автоматически уголовного приговора, но значительно усложняет ему жизнь, если он живёт в России. Банки обязываются частично или полностью блокировать операции по счетам такого лица; обычно сохраняются только выплаты, необходимые для жизни — возможность распоряжаться деньгами сильно затрудняется. Возникают сложности с открытием новых счетов, управлением банковскими продуктами и ведением бизнеса.

Павел Дуров, по версии ФСБ, содействовал террористической деятельности, недостаточно активно пресекая имеющие место на платформе Telegram деструктивные акции, направленные на вербовку граждан России иностранными спецслужбами, на вовлечение россиян в экстремистскую деятельность, а также недостаточно активно пресекал действия кибермошенников.

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Теги: павел дуров, telegram, терроризм
павел дуров, telegram, терроризм
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