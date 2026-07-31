Астрономы обнаружили блуждающую сверхмассивную чёрную дыру — она разорвала звезду вдали от центра галактики

Учёные обнаружили редкое событие приливного разрушения звезды TDE 2025abcr, произошедшее примерно в 750 млн световых лет от Земли в созвездии Кита. Вспышка возникла не в ядре галактики WISEA J014656.04−152214.7, где, как считается, должны находиться сверхмассивные чёрные дыры, а на расстоянии более 30 тыс. световых лет от её центра. Наблюдения показали, что звезда на окраине галактики была разорвана блуждающей чёрной дырой невероятных размеров.

Хотя ранее уже фиксировались единичные случаи приливного разрушения звёзд вне центров галактик, новое открытие стало первым оптически обнаруженным событием приливного разрушения с настолько большим смещением от галактического ядра. Вероятнее всего, звезда подошла к чёрной дыре ближе приливного радиуса, после чего гравитация СЧД разорвала её, а часть вещества превратилась в горячий аккреционный поток.

Необычное увеличение яркости на краю галактики впервые зарегистрировала обсерватория Zwicky Transient Facility осенью 2025 года. Специальная версия алгоритма машинного обучения выделила источник среди сотен тысяч переменных объектов. В течение примерно четырёх недель событие TDE 2025abcr становилось ярче и достигло максимума 14 ноября. В ультрафиолетовом диапазоне вспышка на несколько месяцев затмила всю галактику, а её суммарная мощность в максимуме была эквивалентна светимости более 10 млрд Солнц.

Наблюдения в ультрафиолетовом диапазоне с помощью космической обсерватории NASA Swift помогли исключить версию обычной сверхновой. По светимости события массу разорвавшей звезду чёрной дыры оценили примерно в миллион солнечных масс. При этом центральная чёрная дыра самой галактики должна быть значительно массивнее — на два порядка или около того.

Учёные рассматривают два основных варианта происхождения блуждающей СЧД: это могла быть чёрная дыра карликовой галактики, поглощённой более крупной галактикой, либо в центре большой галактики произошло взаимодействие трёх чёрных дыр, в результате которого меньшая была вытолкнута на периферию.

Приливные события разрушения звёзд служат надёжным индикатором блуждающих чёрных дыр. Они могут стать неприятным сюрпризом даже в нашей галактике. В дальнейшем учёные плотнее займутся их обнаружением, в чём помогут новейшие инструменты — наземная обсерватория «Рубин», новый великий космический телескоп NASA «Роман» и, в чём пока есть сомнения, спасённая от падения на Землю обсерватория Swift.