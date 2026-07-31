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Астрономы обнаружили блуждающую сверхмассивную чёрную дыру — она разорвала звезду вдали от центра галактики

Учёные обнаружили редкое событие приливного разрушения звезды TDE 2025abcr, произошедшее примерно в 750 млн световых лет от Земли в созвездии Кита. Вспышка возникла не в ядре галактики WISEA J014656.04−152214.7, где, как считается, должны находиться сверхмассивные чёрные дыры, а на расстоянии более 30 тыс. световых лет от её центра. Наблюдения показали, что звезда на окраине галактики была разорвана блуждающей чёрной дырой невероятных размеров.

Источник изображения: NASA

Источник изображения: NASA

Хотя ранее уже фиксировались единичные случаи приливного разрушения звёзд вне центров галактик, новое открытие стало первым оптически обнаруженным событием приливного разрушения с настолько большим смещением от галактического ядра. Вероятнее всего, звезда подошла к чёрной дыре ближе приливного радиуса, после чего гравитация СЧД разорвала её, а часть вещества превратилась в горячий аккреционный поток.

Необычное увеличение яркости на краю галактики впервые зарегистрировала обсерватория Zwicky Transient Facility осенью 2025 года. Специальная версия алгоритма машинного обучения выделила источник среди сотен тысяч переменных объектов. В течение примерно четырёх недель событие TDE 2025abcr становилось ярче и достигло максимума 14 ноября. В ультрафиолетовом диапазоне вспышка на несколько месяцев затмила всю галактику, а её суммарная мощность в максимуме была эквивалентна светимости более 10 млрд Солнц.

Наблюдения в ультрафиолетовом диапазоне с помощью космической обсерватории NASA Swift помогли исключить версию обычной сверхновой. По светимости события массу разорвавшей звезду чёрной дыры оценили примерно в миллион солнечных масс. При этом центральная чёрная дыра самой галактики должна быть значительно массивнее — на два порядка или около того.

Учёные рассматривают два основных варианта происхождения блуждающей СЧД: это могла быть чёрная дыра карликовой галактики, поглощённой более крупной галактикой, либо в центре большой галактики произошло взаимодействие трёх чёрных дыр, в результате которого меньшая была вытолкнута на периферию.

Приливные события разрушения звёзд служат надёжным индикатором блуждающих чёрных дыр. Они могут стать неприятным сюрпризом даже в нашей галактике. В дальнейшем учёные плотнее займутся их обнаружением, в чём помогут новейшие инструменты — наземная обсерватория «Рубин», новый великий космический телескоп NASA «Роман» и, в чём пока есть сомнения, спасённая от падения на Землю обсерватория Swift.

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Теги: астрономия, чёрная дыра
астрономия, чёрная дыра
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