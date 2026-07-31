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Keychron выпустила мышь-трекбол Nape Pro

Известный производитель механических клавиатур Keychron выпустил беспроводную мышь-трекбол Nape Pro — устройство прямоугольной формы, которое размещается под пробелом клавиатуры и комплектуется шестью настраиваемыми кнопками и поворотным регулятором. Гаджет анонсировали ещё на CES 2026.

Источник изображения: Keychron

Источник изображения: Keychron

Keychron Nape Pro поступила в продажу по цене $89,99. Ценник не самый скромный, но устройство обещает стать комфортным помощником для программистов, писателей и тех, кто использует клавиатуру преимущественно для работы. Благодаря такому расположению манипулятора от клавиатуры не придётся отрывать руки для перемещения курсора мыши, хотя это не самая удачная затея для тех, кто пользуется подставкой под запястья.

Беспроводная мышь с шестью настраиваемыми кнопками и поворотным регулятором Nape Pro может использоваться как макропад, который также можно установить сбоку от клавиатуры или графического планшета — или даже по центру, если это разделённая клавиатура. Можно устанавливать свои функции для каждой кнопки и регулятора на мыши-трекболе; доступны семь режимов, за счёт чего число этих функций возрастает кратно. Размер шарика Nape Pro составляет 25 мм — устройство скорее дополняет основную мышь, а не пытается её заменить.

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Теги: keychron, мышь, трекбол
keychron, мышь, трекбол
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