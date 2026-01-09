Компания Keychron представила на выставке CES 2026 устройство Nape Pro — вспомогательный беспроводной модуль с трекболом, который можно расположить непосредственно под клавиатурой и использовать, не отрывая от неё рук.

Размеры Nape Pro составляют 135,2 × 34,7 мм. Модуль оснащён не только трекболом размером 25 мм, но и шестью дополнительными программируемыми кнопками на базе микропереключателей Huano. Сам трекбол явно разработан для управления большим пальцем, исключая неэффективное перемещение рук между клавиатурой и мышью.

Устройство оснащено функцией OctaShift, которая определяет, в каком положении (горизонтальном или вертикальном) находится модуль трекбола, и соответствующим образом подстраивает управление и функции. Две кнопки на самых концах, M1 и M2, наиболее удобны для нажатия в любом положении, поэтому они естественным образом становятся основными кнопками независимо от того, находится ли Nape Pro в горизонтальном, вертикальном или наклонном положении. Именно эта гибкость отличает его от простого дополнительного аксессуара: это инструмент, который адаптируется к рабочему процессу пользователя — будь то писатель, которому нужно прокручивать большим пальцем множество страниц текста, или видеоредактор, которому требуется отдельное колесо прокрутки и макропад рядом с основной мышью.

В основе Nape Pro используется микроконтроллер Realtek, обеспечивающий частоту опроса 1 кГц, а также сенсор PixArt PAW3222. Иными словами, производительность устройства должна быть на уровне хороших беспроводных игровых мышей. Для подключения Nape Pro использует протокол Bluetooth или радиоканал 2,4 ГГц. Устройство также можно подключить по кабелю USB-C.

Программное обеспечение Nape Pro построено на прошивке ZMK — популярной среди энтузиастов кастомных клавиатур открытой платформе. Keychron также собирается выпустить 3D-файлы для дизайна, на основе которых можно будет создать собственный кастомный корпус для Nape Pro.

О стоимости Nape Pro компания Keychron не сообщает. Также неизвестно, когда модуль трекбола поступит в продажу.