Напечатанная на 3D-принтере метровая труба снизила температуру Ryzen 7 9800X3D на 19 °C без вентиляторов

Немецкий энтузиаст и глава компании Thermal Grizzly Роман Хартунг (Roman Hartung), известный под псевдонимом Der8auer, спроектировал и изготовил вытяжную трубу для пассивного охлаждения компонентов ПК за счёт естественной конвекции или так называемого «эффекта стека». Он испробовал трубы разных размеров, в результате труба длиной 110 см обеспечила снижение температуры процессора на его тестовом стенде на 19 °C без использования вентиляторов.

В основе эффекта стека лежит естественная конвекция, вызываемая разницей плотности воздуха у нижнего и верхнего срезов воздуховода. В опубликованном видео der8auer использует генератор тумана для демонстрации этого эффекта с трубами разной длины. Он собрал испытательный стенд с водяным охлаждением для процессора AMD Ryzen 7 9800X3D и добавил температурный датчик к фитингам для контроля температуры воды.

Эксперимент начинается с первого напечатанного на 3D-принтере дымохода высотой 10 см — его эффективность невелика, тем не менее температура снижается на 0,5 °C. В этот момент температура воды составляла 61 °C. После того, как der8auer добавил ещё один сегмент трубы высотой 20 см, температура после 30-минутной стабилизации снизилась ещё на 5 C°.

На последнем этапе эксперимента использовалась вытяжная труба общей высотой 110 см. Температура упала ниже 55 °C ещё до того, как Хартунг успел настроить камеру для сверхширокоугольного кадра. Всего через пять минут температура воды достигла 50 °C. Включение генератора тумана под радиатором показало, как воздух затягивается через трубу, как будто сверху работают вентиляторы, создающие воздушный поток.

Ранее температура процессора достигала пика в 90 °C, но вытяжная труба снизила её до 71 °C. Эксперимент оказался успешным. Единственным недостатком созданной Хартунгом системы пассивного отвода тепла от радиатора водяного охлаждения является её громоздкость. Так что в большинстве случаев обычные вентиляторы всё же окажутся более приемлемым решением.