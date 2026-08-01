Keychron показала концепт сверхкомпактной игровой мыши — она весит 30 граммов и подразумевает управление кончиками пальцев

Компания Keychron показала концепт игровой мыши, основанный на новой модели G6 HE, у которой была «отрезана» задняя часть. Это позволило существенно сократить вес манипулятора и сделать его значительно компактнее.

Производитель, по сути, предлагает управлять мышью лишь кончиками пальцев. При этом в манипуляторе не отказались от съёмного аккумулятора, фирменных переключателей, флагманского оптического сенсора и программируемых боковых кнопок, которые используются в обычной версии мыши G6 HE.

Помимо удаления задней части, производитель также скорректировал дизайн манипулятора для дополнительного снижения веса, а аккумулятор был перемещён в переднюю часть корпуса по сравнению с обычной G6 HE для лучшего баланса веса.

Keychron упомянула, что вес G6 HE, предназначенной для использования кончиками пальцев, составит около 30 г. Теоретически, её можно будет использовать и в проводном режиме без батареи, что позволит снизить вес до 23 г. Сейчас компания собирает отзывы о дизайне перед началом производства устройства, поэтому, во внешнем виде мыши, судя по всему, возможны изменения.

Обратная связь от пользователей уже имеется. Среди предложений — упор для мизинца и расположение боковых кнопок чуть ниже. Некоторые также предложили другие варианты расцветки и добавление крепёжных элементов, которые позволят модернизировать мышь по своему усмотрению с применением 3D-печати.