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Утверждён список приложений для предустановки в России на 2027 год

Правительство РФ утвердило список приложений, которые должны в обязательном порядке предварительно устанавливаться на устройства, предназначенные для продажи в России и других странах ЕАЭС в 2027 году.

Источник изображения: Nathan Dumlao / unsplash.com

Источник изображения: Nathan Dumlao / unsplash.com

Список приложений для предустановки на смартфоны и планшеты, предназначенные для продажи в России, отличается от утверждённого на 2026 год, лишь незначительно: вместо голосового помощника «Маруся» от VK в нём значится «Алиса AI» от «Яндекса». В официальный перечень включены:

  • «Алиса AI»;
  • «Яндекс.Браузер» и «Яндекс с Алисой»;
  • сервисы навигации «Яндекс.Карты» и «2ГИС»;
  • соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», «VK Видео» И «Дзен»;
  • платформа «Госуслуги»;
  • платёжный сервис Mir Pay;
  • «Яндекс.Диск» и «МойОфис»;
  • «Почта Mail.ru»;
  • антивирус «Лаборатории Касперского»;
  • магазин приложений RuStore;
  • сервис электронных и аудиокниг «ЛитРес»;
  • мессенджер «Макс».

В список программ для предустановки на ПК вошли «Яндекс Браузер», пакет «МойОфис» и антивирус от «Лаборатории Касперского».

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Теги: россия, предустановка, приложение
россия, предустановка, приложение
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