Утверждён список приложений для предустановки в России на 2027 год

Правительство РФ утвердило список приложений, которые должны в обязательном порядке предварительно устанавливаться на устройства, предназначенные для продажи в России и других странах ЕАЭС в 2027 году.
Список приложений для предустановки на смартфоны и планшеты, предназначенные для продажи в России, отличается от утверждённого на 2026 год, лишь незначительно: вместо голосового помощника «Маруся» от VK в нём значится «Алиса AI» от «Яндекса». В официальный перечень включены:
- «Алиса AI»;
- «Яндекс.Браузер» и «Яндекс с Алисой»;
- сервисы навигации «Яндекс.Карты» и «2ГИС»;
- соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», «VK Видео» И «Дзен»;
- платформа «Госуслуги»;
- платёжный сервис Mir Pay;
- «Яндекс.Диск» и «МойОфис»;
- «Почта Mail.ru»;
- антивирус «Лаборатории Касперского»;
- магазин приложений RuStore;
- сервис электронных и аудиокниг «ЛитРес»;
- мессенджер «Макс».
В список программ для предустановки на ПК вошли «Яндекс Браузер», пакет «МойОфис» и антивирус от «Лаборатории Касперского».
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