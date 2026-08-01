Утверждён список приложений для предустановки в России на 2027 год

Правительство РФ утвердило список приложений, которые должны в обязательном порядке предварительно устанавливаться на устройства, предназначенные для продажи в России и других странах ЕАЭС в 2027 году.

Список приложений для предустановки на смартфоны и планшеты, предназначенные для продажи в России, отличается от утверждённого на 2026 год, лишь незначительно: вместо голосового помощника «Маруся» от VK в нём значится «Алиса AI» от «Яндекса». В официальный перечень включены:

«Алиса AI»;

«Яндекс.Браузер» и «Яндекс с Алисой»;

сервисы навигации «Яндекс.Карты» и «2ГИС»;

соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», «VK Видео» И «Дзен»;

платформа «Госуслуги»;

платёжный сервис Mir Pay;

«Яндекс.Диск» и «МойОфис»;

«Почта Mail.ru»;

антивирус «Лаборатории Касперского»;

магазин приложений RuStore;

сервис электронных и аудиокниг «ЛитРес»;

мессенджер «Макс».

В список программ для предустановки на ПК вошли «Яндекс Браузер», пакет «МойОфис» и антивирус от «Лаборатории Касперского».